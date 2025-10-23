Кількість чоловіків віком від 25 років менше вступає у виші у 2025 році, - МОН. ІНФОГРАФІКА
У 2025 році частка чоловіків віком від 25 років, які вступають до вищих навчальних закладів, значно зменшилася.
Про це повідомив заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко на брифінгу в Медіацентрі Україна 23 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, цьогоріч було зареєстровано менше електронних кабінетів вступників, ніж у 2024 році, проте кількість поданих заяв зросла.
Кількість вступників у 2025 році
Так, на бюджет на всі освітні рівні — бакалаврат, магістратура та аспірантура — зараховано 98 182 вступників, на контракт — 207 831.
Частка жінок серед усіх зарахованих зросла з 44,8% до 52,3%. Частка вступників віком від 25 років знизилася з 28,4% до 23,9%.
Трофименко зазначив, що ці зміни відображають загальні демографічні та соціальні тенденції серед вступників.
Магістратура
Водночас запит на навчання в магістратурі зменшився, зокрема цього року "просів" контракт.
Так, цього року на магістратуру подали майже 218 тисяч заяв, минулого року було 280 тисяч. Тобто відбулося падіння на 22,3%.
"Логічне запитання: чому такий спад? Ми в цифрах бачимо на 15,5 тисячі менше вступників віком 25+. Розуміємо, що ті, хто вступав до магістратури у 2022-2023 роках для, скажімо так, різних завдань, уже здобули освіту. І велика частина громадян віком 25+ уже мають вищу освіту", - зазначив Трофименко.
Аспірантура
В аспірантурі також спостерігають значне скорочення частки чоловіків віком понад 25 років та водночас подвоєння частки жінок серед зарахованих на бюджет.
У Міносвіти зазначили, що кількість вступників-чоловіків впала на 70%, якщо порівнювати з минулим роком.
"Ми розуміємо, що аспірантура також вирівнялася, збалансувалася з цифрами до повномасштабного вторгнення, і це дуже правильно", - додав він.
Источник: https://censor.net/ru/n3581352
