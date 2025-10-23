УКР
Кількість чоловіків віком від 25 років менше вступає у виші у 2025 році, - МОН. ІНФОГРАФІКА

У 2025 році частка чоловіків віком від 25 років, які вступають до вищих навчальних закладів, значно зменшилася.

Про це повідомив заступник міністра освіти й науки Микола Трофименко на брифінгу в Медіацентрі Україна 23 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цьогоріч було зареєстровано менше електронних кабінетів вступників, ніж у 2024 році, проте кількість поданих заяв зросла.

Кількість вступників у 2025 році

Так, на бюджет на всі освітні рівні — бакалаврат, магістратура та аспірантура — зараховано 98 182 вступників, на контракт — 207 831.

Частка жінок серед усіх зарахованих зросла з 44,8% до 52,3%. Частка вступників віком від 25 років знизилася з 28,4% до 23,9%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОН: "Навчання не врятує від мобілізації", - університети перевіряють на фіктивних аспірантів

Міносвіти: Чоловіки віком від 25 років менше вступають у виші

Трофименко зазначив, що ці зміни відображають загальні демографічні та соціальні тенденції серед вступників.

Магістратура

Водночас запит на навчання в магістратурі зменшився, зокрема цього року "просів" контракт.

Так, цього року на магістратуру подали майже 218 тисяч заяв, минулого року було 280 тисяч. Тобто відбулося падіння на 22,3%.

Читайте також: Вступна кампанія до вишів стала "недружньою до ухилянтів", - МОН

"Логічне запитання: чому такий спад? Ми в цифрах бачимо на 15,5 тисячі менше вступників віком 25+. Розуміємо, що ті, хто вступав до магістратури у 2022-2023 роках для, скажімо так, різних завдань, уже здобули освіту. І велика частина громадян віком 25+ уже мають вищу освіту", - зазначив Трофименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти назвало найпопулярніші професії за кількістю поданих заяв у профтехи. ПЕРЕЛІК

Аспірантура

В аспірантурі також спостерігають значне скорочення частки чоловіків віком понад 25 років та водночас подвоєння частки жінок серед зарахованих на бюджет.

У Міносвіти зазначили, що кількість вступників-чоловіків впала на 70%, якщо порівнювати з минулим роком.

"Ми розуміємо, що аспірантура також вирівнялася, збалансувалася з цифрами до повномасштабного вторгнення, і це дуже правильно", - додав він.

Також читайте: Дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон викликає дисбаланс на ринку праці, - "слуга народу" Веніславський

виш (565) освіта (1359) Міносвіти (1443) чоловіки (190)
все в цій країні перетворено на жарт
освіта, наука, медицина, економіка, перспективи, майбутнє, особливо життя людей
Половину вишів можна спокійно закрити. Ніхто навіть не помітить.
ЖИДИ СІОНІСТИ ПРОВОДЯТЬ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ РУКАМИ МОСКАЛЯ
 ВЛАДА В УКРАЇНІ УЗУРПОВАНА ЕТНІЧНИМ ЖИДІВСЬКИМ БАНДФОРМУВАННЯМ ЧЕКІСТІВ-СТАЛІНІСТІВ ХАБАД
 <******* ШАЛОМОВ ЖИД СІОНІСТ
Z - СИМВОЛ СІОНІСТІВ

Половину вишів можна спокійно закрити. Ніхто навіть не помітить.
% 90 можна закрити
україні не потрібні науковці! інженери!
україні потрібні приколісти под півас!
23.10.2025 20:22 Відповісти
більше всього не потрібні ядерники, тому зебанда не замовляє розробку власних реакторів, а шукає готові, при чому бажано модульні - так треба ще менше розумного та освіченого персоналу
все в цій країні перетворено на жарт
освіта, наука, медицина, економіка, перспективи, майбутнє, особливо життя людей
23.10.2025 20:27 Відповісти
Було би смішно, якби не було так сумно. Ось що буває коли гуморист іде на вибори по приколу і перемагає в них завдяки тим, хто по приколу його обрав
ну так, за порошенка у нас будувалися АЕС, наші інженери створювали ракети великої дальності, а професія вчителя була дуже поважною.
Тонко
"Логичный вопрос: почему такой спад?..."
Так, дійсно, чому?

Так, дійсно, чому?
Тому що лише до нас щотижня прибуває 1000+ осіб з України, чоловічої статі, віком до 22-х років.

А їдуть не лише до Німеччини....
