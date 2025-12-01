На фронті відбулося 202 бойові зіткнення, 49 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб

З початку доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 202 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ворожі обстріли

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 41 авіаційного удару із застосуванням 129 керованих авіабомб. Зафіксовано 2 364 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 621 артилерійський обстріл.

Бойові дії на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав три авіаційні удари, скинув одинадцять керованих авіабомб, а також здійснив 102 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 13 атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Синельникове, Обухівка, Нововасилівка. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Петропавлівки, Глушківки, Шийківки та Новоплатонівки. Два бойові зіткнення тривають.

Також читайте: РФ каже, що захопила Куп’янськ. Однак ЗСУ зачистили місто від "майже всіх" окупантів, - Зеленський

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку ворог здійснив 20 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дружелюбівка, Твердохлібове, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дробишеве, Ставки, Зарічне. Наразі тривають п’ять бойових зіткнень.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбили вісім атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка, Діброва, Федорівка та Серебрянка.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Пазено, Миколаївка та Ступочки.

Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, Щербинівки, Іванівки та у бік населених пунктів Миколайпілля, Костянтинівка і Бересток.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Білицьке, Шахове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Філія та у напрямку населеного пункту Гришине. Наразі бої точаться у п’яти локаціях. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупанти, з них 81 — безповоротно. Знищено одинадцять безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки. Крім того, пошкоджено два автомобілі та одну артилерійську систему противника.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 19 атак противника у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Вербове, Вишневе, Єгорівка, Привільне, Зелений Гай, Павлівка та Рибне.

Також читайте: Передумов для припинення війни немає. Мир, навіть тимчасовий, дає шанс на зміни й відновлення, - Залужний

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення у районах населених пунктів Затишшя, Нове Запоріжжя, Зелений Гай, Варварівка, Привільне, Гуляйполе. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту.