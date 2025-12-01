На фронте произошло 202 боевых столкновеления, 49 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 202 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вражеские обстрелы

Противник нанес по позициям наших войск и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты и 41 авиационный удар с применением 129 управляемых авиабомб. Зафиксировано 2 364 удара дронами-камикадзе, враг осуществил 2 621 артиллерийский обстрел.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили три штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросил одиннадцать управляемых авиабомб, а также осуществил 102 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили 13 атак в районах населенных пунктов Волчанск, Избицкое, Синельниково, Обуховка, Нововасильевка. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении противник девять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного, Петропавловки, Глушковки, Шийковки и Новоплатоновки. Два боевых столкновения продолжаются.

Читайте также: РФ заявляет, что захватила Купянск. Однако ВСУ зачистили город от "почти всех" оккупантов, - Зеленский

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении враг совершил 20 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Твердохлебово, Карповка, Среднее, Шандриголово, Новоселовка, Дробышево, Ставки, Заречное. Сейчас продолжаются пять боевых столкновений.

На Славянском направлении наши воины отразили восемь атак врага в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка, Диброва, Федоровка и Серебрянка.

На Краматорском направлении с начала суток враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Пазено, Николаевка и Ступочки.

Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультиного, Плещеевки, Русина Яра, Софиевки, Щербиновки, Ивановки и в сторону населенных пунктов Николайполь, Константиновка и Бересток.

В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 49 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Никаноровка, Белицкое, Шахово, Родинское, Мирноград, Новоекономическое, Ровно, Покровск, Зверовое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное, Филия и в направлении населенного пункта Гришино. Сейчас бои идут в пяти локациях. По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 104 оккупанта, из них 81 — безвозвратно. Уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники. Кроме того, повреждены два автомобиля и одна артиллерийская система противника.

На Александровском направлении наши защитники остановили 19 атак противника в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Вербовое, Вишневое, Егоровка, Привольное, Зеленый Гай, Павловка и Рыбное.

Читайте также: Предпосылок для прекращения войны нет. Мир, даже временный, дает шанс на изменения и восстановление, - Залужный

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районах населенных пунктов Затишье, Новое Запорожье, Зеленый Гай, Варваровка, Привольное, Гуляйполе. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.