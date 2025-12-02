Вирок ексголові Державної судової адміністрації Сальнікову залишили без змін

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ексголові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову.

Раніше ВАКС визнав Сальнікова винним у зловживанні впливом.

Тоді суд змінив кваліфікацію його дій із підбурення до надання хабаря, а за шахрайство виправдав. Йому призначили 3 роки позбавленням волі.

Позиція захисту

Захист Сальнікова подав апеляцію та просив визнати його невинуватим. За їхніми словами, у діях Сальнікова був відсутній склад злочину. Також вони заявили про провокації заявника Олексія Гончара, на їх думку він був ініціатором всіх контактів.

Що казав прокурор?

Прокурор апеляційну скаргу на вирок не подавав. Проте він заперечив аргументи сторони захисту, та зазначив про відсутність провокативних дій. Прокурор просив відмовити в апеляційній скарзі сторони захисту та залишити вирок без змін.

Справа Сальнікова

Нагадаємо, Олексія Сальнікова обвинувачували у тому, що у березні 2023 року він підбурив Олексія Гончара надати $7,5 тис. хабаря за прийняття рішення у Верховному Суді на користь комерційного товариства. Однак після викриття голови ВСУ Князєва на отриманні хабаря поведінка Сальнікова, на думку слідства, різко змінилася — він почав ухилятися від розв'язання цього питання, але при цьому не збирався повертати отримані гроші, що кваліфікували як шахрайство.

