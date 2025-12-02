Приговор экс-главе Государственной судебной администрации Сальникову оставили без изменений

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор экс-главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс "ВАКС решил".

Ранее ВАКС признал Сальникова виновным в злоупотреблении влиянием.

Тогда суд изменил квалификацию его действий с подстрекательства к даче взятки, а за мошенничество оправдал. Ему назначили 3 года лишения свободы.

Позиция защиты

Защита Сальникова подала апелляцию и просила признать его невиновным. По их словам, в действиях Сальникова отсутствовал состав преступления. Также они заявили о провокациях заявителя Алексея Гончара, по их мнению он был инициатором всех контактов.

Что говорил прокурор?

Прокурор апелляционную жалобу на приговор не подавал. Однако он опроверг аргументы стороны защиты и отметил отсутствие провокационных действий. Прокурор просил отказать в апелляционной жалобе стороны защиты и оставить приговор без изменений.

Дело Сальникова

Напомним, Алексея Сальникова обвиняли в том, что в марте 2023 года он подговорил Алексея Гончара предоставить $7,5 тыс. взятки за принятие решения в Верховном Суде в пользу коммерческого общества. Однако после разоблачения председателя ВСУ Князева на получении взятки поведение Сальникова, по мнению следствия, резко изменилось — он начал уклоняться от решения этого вопроса, но при этом не собирался возвращать полученные деньги, что квалифицировалось как мошенничество.

