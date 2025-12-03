Понад 30 тис. українців вже активували програму "3000 км Україною", - "Укрзалізниця"
За першу годину після старту програми "3000 км Україною" понад 30 тисяч українців вже активували її.
Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.
"За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3000 км! Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася - рейси з Запоріжжя та Харкова в топі!" - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив уряду сформувати пакет "зимової підтримки" для українців. До пакету, зокрема, входить програма "УЗ-3000" - українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками "Укрзалізниці" у межах трьох тисяч кілометрів.
- В "Укрзалізниці" розповіли, що програма щодо безкоштовних 3000 км поїздок Україною розгортатиметься паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень.
- Програма "3000 км Україною" запрацювала в грудні в тестовому режимі до всіх прифронтових регіонів.
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Вони ж крадуть і нам хоть що небуть,тільки вони не розуміють що діти розщитаються за халяву своїм здоров'ям,життям
Бабусі і дідусі вибрали,а внучки бігають тепер ховаються від тцк
І всім все по