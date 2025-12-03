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Новини Безкоштовні поїздки Укрзалізницею
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Понад 30 тис. українців вже активували програму "3000 км Україною", - "Укрзалізниця"

вагон,укрзалізниця

За першу годину після старту програми "3000 км Україною" понад 30 тисяч українців вже активували її.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.

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"За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3000 км! Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася - рейси з Запоріжжя та Харкова в топі!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Програму "УЗ-3000" запустять із 1 грудня. Вона триватиме 4 місяці, - Свириденко

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив уряду сформувати пакет "зимової підтримки" для українців. До пакету, зокрема, входить програма "УЗ-3000" - українці зможуть безкоштовно скористатись поїздками "Укрзалізниці" у межах трьох тисяч кілометрів.
  • В "Укрзалізниці" розповіли, що програма щодо безкоштовних 3000 км поїздок Україною розгортатиметься паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень.
  • Програма "3000 км Україною" запрацювала в грудні в тестовому режимі до всіх прифронтових регіонів.

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За живі кошти квітів нема, а тут ще ця зелена *******…
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03.12.2025 13:24 Відповісти
Новина для активізації любителів шари😂
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03.12.2025 13:35 Відповісти
На шару й оцет солодкий. Шара please
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03.12.2025 13:38 Відповісти
На підвищення зарплатні залізничникам ( читай індексації,бо оті нещасні + 15-20 % при такому зростанні цін аж ніяк не можна назвати "підвищенням") грошей немає,а ось на популізм,катання пасажирів надурику - так це будь ласка!
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03.12.2025 15:11 Відповісти
Радянщина ,з голови не виходе
Вони ж крадуть і нам хоть що небуть,тільки вони не розуміють що діти розщитаються за халяву своїм здоров'ям,життям
Бабусі і дідусі вибрали,а внучки бігають тепер ховаються від тцк
І всім все по
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03.12.2025 15:19 Відповісти
куди ви блд кататись надумали?!
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03.12.2025 17:22 Відповісти
 
 