Понад 30 тис. українців вже активували програму "3000 км Україною", - "Укрзалізниця"

За першу годину після старту програми "3000 км Україною" понад 30 тисяч українців вже активували її.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає Цензор.НЕТ.

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"За першу годину вже понад 30 тисяч українців активували програму 3000 км! Перша тисяча квитків з прифронтових областей вже розлетілася - рейси з Запоріжжя та Харкова в топі!" - йдеться в повідомленні.

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