Более 30 тыс. украинцев уже активировали программу "3000 км по Украине", - "Укрзалізниця"
За первый час после старта программы "3000 км по Украине" более 30 тысяч украинцев уже активировали ее.
Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.
"За первый час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3000 км! Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разошлась - рейсы из Запорожья и Харькова в топе!" - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев. В пакет, в частности, входит программа "УЗ-3000" - украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками "Укрзализныци" в пределах трех тысяч километров.
- В "Укрзализныце" рассказали, что программа по бесплатным 3000 км поездок по Украине будет разворачиваться параллельно со стартом системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок.
- Программа "3000 км по Украине" заработала в декабре в тестовом режиме во всех прифронтовых регионах.
