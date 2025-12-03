РУС
Более 30 тыс. украинцев уже активировали программу "3000 км по Украине", - "Укрзалізниця"

За первый час после старта программы "3000 км по Украине" более 30 тысяч украинцев уже активировали ее.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

"За первый час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3000 км! Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разошлась - рейсы из Запорожья и Харькова в топе!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программу "УЗ-3000" запустят с 1 декабря. Она продлится 4 месяца, - Свириденко

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Зеленский поручил правительству сформировать пакет "зимней поддержки" для украинцев. В пакет, в частности, входит программа "УЗ-3000" - украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками "Укрзализныци" в пределах трех тысяч километров.
  • В "Укрзализныце" рассказали, что программа по бесплатным 3000 км поездок по Украине будет разворачиваться параллельно со стартом системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок.
  • Программа "3000 км по Украине" заработала в декабре в тестовом режиме во всех прифронтовых регионах.

За живі кошти квітів нема, а тут ще ця зелена *******…
показать весь комментарий
03.12.2025 13:24 Ответить
Новина для активізації любителів шари😂
показать весь комментарий
03.12.2025 13:35 Ответить
На шару й оцет солодкий. Шара please
показать весь комментарий
03.12.2025 13:38 Ответить
 
 