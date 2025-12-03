Более 30 тыс. украинцев уже активировали программу "3000 км по Украине", - "Укрзалізниця"

За первый час после старта программы "3000 км по Украине" более 30 тысяч украинцев уже активировали ее.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"За первый час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу 3000 км! Первая тысяча билетов из прифронтовых областей уже разошлась - рейсы из Запорожья и Харькова в топе!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программу "УЗ-3000" запустят с 1 декабря. Она продлится 4 месяца, - Свириденко

Что предшествовало?