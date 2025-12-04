Туреччина закликала РФ і Україну не втягувати енергетичну інфраструктуру у війну
Після серії атак біля узбережжя Чорного моря Туреччина закликала Росію, Україну та всі інші сторони не втягувати енергетичну інфраструктуру у війну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на France24, про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар.
"Туреччина закликає Росію, Україну та всі інші сторони не втягувати енергетичну інфраструктуру у конфлікт і хоче, щоб енергопостачання продовжувалося без перебоїв", - сказав Байрактар.
Зазначається, що Україна, яка націлилася на російський експорт нафти, оскільки Москва атакує її енергомережу, взяла на себе відповідальність за атаку морських дронів на два порожні танкери, які прямували до російського порту минулого тижня.
Але вона заперечила будь-який зв'язок з іншим інцидентом у вівторок, коли танкер під російським прапором, завантажений соняшниковою олією, зазнав атаки безпілотника.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Чорному морі горять два нафтові танкери, що входять до російського "тіньового флоту" й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".
- Згодом стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.
- Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства.
- Своєю чергою Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську.
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А ви х... у білки бачили?
а, коли україна почала відповідати, то терміново давайте домовимось?
то, пішли ви нахєр, кончені пєдокуколди!!!!
Закликали б ***** вивести свої непотріб з України і перестати обстрілювати.