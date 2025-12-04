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Новини Тіньовий флот Росії Вибухи на танкерах РФ
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Туреччина закликала РФ і Україну не втягувати енергетичну інфраструктуру у війну

Туреччина про атаки на тіньовий флот РФ закликали до мирних перемовин

Після серії атак біля узбережжя Чорного моря Туреччина закликала Росію, Україну та всі інші сторони не втягувати енергетичну інфраструктуру у війну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на France24, про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар.

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"Туреччина закликає Росію, Україну та всі інші сторони не втягувати енергетичну інфраструктуру у конфлікт і хоче, щоб енергопостачання продовжувалося без перебоїв", - сказав Байрактар.

Зазначається, що Україна, яка націлилася на російський експорт нафти, оскільки Москва атакує її енергомережу, взяла на себе відповідальність за атаку морських дронів на два порожні танкери, які прямували до російського порту минулого тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина заявила, що "жахливі" атаки на танкери "тіньового флоту" РФ загрожують безпеці Чорного моря

Але вона заперечила будь-який зв'язок з іншим інцидентом у вівторок, коли танкер під російським прапором, завантажений соняшниковою олією, зазнав атаки безпілотника.

Що передувало?

Автор: 

Туреччина (3725) Чорне море (1706) танкер (569)
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Топ коментарі
+22
Не Україна це почала. Чи нехай тільки расєя херачить нашу інфраструктуру, а нам відповідати не можна.
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04.12.2025 15:28 Відповісти
+20
тобто, коли підари нищили українську енергетичну інфраструктуру, всіх все влаштовувало?
а, коли україна почала відповідати, то терміново давайте домовимось?
то, пішли ви нахєр, кончені пєдокуколди!!!!
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04.12.2025 15:31 Відповісти
+19
Це після того як кацапи під корінь знищили енергетику України?
А ви х... у білки бачили?
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04.12.2025 15:28 Відповісти
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Гроші ******* тишу🤣🤣🤣
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04.12.2025 15:23 Відповісти
в роки другої світової американські бомбардувальники з-під полтави літали бомбити плоєшти в румунії...звідти німеччина черпала нафту для своїх нпз і фронту...
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04.12.2025 16:54 Відповісти
воюйте, вмирайте, але не заважайте нам робити бізнес )
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04.12.2025 15:25 Відповісти
Не Україна це почала. Чи нехай тільки расєя херачить нашу інфраструктуру, а нам відповідати не можна.
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04.12.2025 15:28 Відповісти
поки параша херачила Україну а Україна ні, вони ссссссссссссссссукі всі мовчали
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04.12.2025 15:41 Відповісти
Це після того як кацапи під корінь знищили енергетику України?
А ви х... у білки бачили?
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04.12.2025 15:28 Відповісти
ТУРЕЦЬКІ ХОЛУЇ ,ЧОМУ Ж ВИ У 2014 .ПОГОДИЛИСЬ НА РАШИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ???БЕЗ ЗГОДИ ТУРКА НА ОКУПАЦІЮ КРИМУ.ВІН БИ НІКОЛИ НЕ НАВАЖИВСЯ ОКУПОВУВАТИ КРИМ.МАЮЧИ ЗАВІРЕННЯ ВІД ТУРКА,ЩО ТОЙ НЕ БУДЕ ВМІШУВАТИСЯ,КУЙЛО ТУТ ЖЕ ОКУПУВАВ КРИМ
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04.12.2025 15:30 Відповісти
Так чурки, сер.
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04.12.2025 17:37 Відповісти
тобто, коли підари нищили українську енергетичну інфраструктуру, всіх все влаштовувало?
а, коли україна почала відповідати, то терміново давайте домовимось?
то, пішли ви нахєр, кончені пєдокуколди!!!!
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04.12.2025 15:31 Відповісти
Чому не закликали життя людей не втягувати?!?
Закликали б ***** вивести свої непотріб з України і перестати обстрілювати.
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04.12.2025 15:32 Відповісти
Україна протупили, що не почала їбашити НПЗ одразу по закінченню минулого опалювального сезону. Треба було зразу починати, а не в кінці серпня. Проїбали кучу часу. За ті пів року можна було потушить всю нафтогазову галузь рф к **** собачім. нажал проїбали
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04.12.2025 15:42 Відповісти
Переконаний, що в пику туркам цапи почнуть гатити саме по українській енергетиці
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04.12.2025 15:44 Відповісти
Вимкніть туркам мікрофон!
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04.12.2025 15:53 Відповісти
Таки турок - не козак! А були ж якісь бар'яхтари, чи. нє? А тепер чадру скинули? Такі бусурмани.
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04.12.2025 16:24 Відповісти
не купуйте нафту - не буде причин атакувати танкери
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04.12.2025 16:37 Відповісти
Да шо ви кажете. Знищили енергетику України а тепер давайте не будемо знищувати енергетику і економукі Сосії. Да ПНХ шлюхи
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04.12.2025 17:15 Відповісти
таке враження, що вони обнюхані ))))
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04.12.2025 18:08 Відповісти
Турция в лице трицетисребренника байрактара может идти за кораблем
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05.12.2025 01:13 Відповісти
 
 