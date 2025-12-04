Туреччина закликала РФ і Україну не втягувати енергетичну інфраструктуру у війну

Після серії атак біля узбережжя Чорного моря Туреччина закликала Росію, Україну та всі інші сторони не втягувати енергетичну інфраструктуру у війну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на France24, про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар.

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"Туреччина закликає Росію, Україну та всі інші сторони не втягувати енергетичну інфраструктуру у конфлікт і хоче, щоб енергопостачання продовжувалося без перебоїв", - сказав Байрактар.

Зазначається, що Україна, яка націлилася на російський експорт нафти, оскільки Москва атакує її енергомережу, взяла на себе відповідальність за атаку морських дронів на два порожні танкери, які прямували до російського порту минулого тижня.

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Але вона заперечила будь-який зв'язок з іншим інцидентом у вівторок, коли танкер під російським прапором, завантажений соняшниковою олією, зазнав атаки безпілотника.

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