РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10956 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России Взрывы на танкерах РФ
929 12

Турция призвала РФ и Украину не втягивать энергетическую инфраструктуру в войну

Турция призвала к мирным переговорам по поводу атак на теневой флот РФ

После серии атак у побережья Черного моря Турция призвала Россию, Украину и все другие стороны не втягивать энергетическую инфраструктуру в войну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на France24, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Турция призывает Россию, Украину и все другие стороны не втягивать энергетическую инфраструктуру в конфликт и хочет, чтобы энергоснабжение продолжалось без перебоев", - сказал Байрактар.

Отмечается, что Украина, которая нацелилась на российский экспорт нефти, поскольку Москва атакует ее энергосеть, взяла на себя ответственность за атаку морских дронов на два пустых танкера, которые направлялись в российский порт на прошлой неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция заявила, что "ужасные" атаки на танкеры "теневого флота" РФ угрожают безопасности Черного моря

Но она отрицала любую связь с другим инцидентом во вторник, когда танкер под российским флагом, загруженный подсолнечным маслом, подвергся атаке беспилотника.

Что предшествовало?

Автор: 

Турция (3580) Черное море (1513) танкер (178)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Не Україна це почала. Чи нехай тільки расєя херачить нашу інфраструктуру, а нам відповідати не можна.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:28 Ответить
+7
Це після того як кацапи під корінь знищили енергетику України?
А ви х... у білки бачили?
показать весь комментарий
04.12.2025 15:28 Ответить
+5
тобто, коли підари нищили українську енергетичну інфраструктуру, всіх все влаштовувало?
а, коли україна почала відповідати, то терміново давайте домовимось?
то, пішли ви нахєр, кончені пєдокуколди!!!!
показать весь комментарий
04.12.2025 15:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гроші ******* тишу🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.12.2025 15:23 Ответить
воюйте, вмирайте, але не заважайте нам робити бізнес )
показать весь комментарий
04.12.2025 15:25 Ответить
Не Україна це почала. Чи нехай тільки расєя херачить нашу інфраструктуру, а нам відповідати не можна.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:28 Ответить
поки параша херачила Україну а Україна ні, вони ссссссссссссссссукі всі мовчали
показать весь комментарий
04.12.2025 15:41 Ответить
Це після того як кацапи під корінь знищили енергетику України?
А ви х... у білки бачили?
показать весь комментарий
04.12.2025 15:28 Ответить
ТУРЕЦЬКІ ХОЛУЇ ,ЧОМУ Ж ВИ У 2014 .ПОГОДИЛИСЬ НА РАШИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО КРИМУ???БЕЗ ЗГОДИ ТУРКА НА ОКУПАЦІЮ КРИМУ.ВІН БИ НІКОЛИ НЕ НАВАЖИВСЯ ОКУПОВУВАТИ КРИМ.МАЮЧИ ЗАВІРЕННЯ ВІД ТУРКА,ЩО ТОЙ НЕ БУДЕ ВМІШУВАТИСЯ,КУЙЛО ТУТ ЖЕ ОКУПУВАВ КРИМ
показать весь комментарий
04.12.2025 15:30 Ответить
тобто, коли підари нищили українську енергетичну інфраструктуру, всіх все влаштовувало?
а, коли україна почала відповідати, то терміново давайте домовимось?
то, пішли ви нахєр, кончені пєдокуколди!!!!
показать весь комментарий
04.12.2025 15:31 Ответить
Чому не закликали життя людей не втягувати?!?
Закликали б ***** вивести свої непотріб з України і перестати обстрілювати.
показать весь комментарий
04.12.2025 15:32 Ответить
Україна протупили, що не почала їбашити НПЗ одразу по закінченню минулого опалювального сезону. Треба було зразу починати, а не в кінці серпня. Проїбали кучу часу. За ті пів року можна було потушить всю нафтогазову галузь рф к **** собачім. нажал проїбали
показать весь комментарий
04.12.2025 15:42 Ответить
Переконаний, що в пику туркам цапи почнуть гатити саме по українській енергетиці
показать весь комментарий
04.12.2025 15:44 Ответить
Вимкніть туркам мікрофон!
показать весь комментарий
04.12.2025 15:53 Ответить
Таки турок - не козак! А були ж якісь бар'яхтари, чи. нє? А тепер чадру скинули? Такі бусурмани.
показать весь комментарий
04.12.2025 16:24 Ответить
 
 