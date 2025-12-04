Турция призвала РФ и Украину не втягивать энергетическую инфраструктуру в войну
После серии атак у побережья Черного моря Турция призвала Россию, Украину и все другие стороны не втягивать энергетическую инфраструктуру в войну.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на France24, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
"Турция призывает Россию, Украину и все другие стороны не втягивать энергетическую инфраструктуру в конфликт и хочет, чтобы энергоснабжение продолжалось без перебоев", - сказал Байрактар.
Отмечается, что Украина, которая нацелилась на российский экспорт нефти, поскольку Москва атакует ее энергосеть, взяла на себя ответственность за атаку морских дронов на два пустых танкера, которые направлялись в российский порт на прошлой неделе.
Но она отрицала любую связь с другим инцидентом во вторник, когда танкер под российским флагом, загруженный подсолнечным маслом, подвергся атаке беспилотника.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Черном море горят два нефтяных танкера, входящих в российский "теневой флот" и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".
- Впоследствии стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.
- Турция заявила о серьезной обеспокоенности после атак 28 ноября на два танкера под флагом Гамбии в Черном море и подчеркнула риски для безопасности и судоходства.
- В свою очередь Казахстан призвал Украину прекратить атаки на Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в российском Новороссийске.
А ви х... у білки бачили?
а, коли україна почала відповідати, то терміново давайте домовимось?
то, пішли ви нахєр, кончені пєдокуколди!!!!
Закликали б ***** вивести свої непотріб з України і перестати обстрілювати.