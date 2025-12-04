Турция призвала РФ и Украину не втягивать энергетическую инфраструктуру в войну

После серии атак у побережья Черного моря Турция призвала Россию, Украину и все другие стороны не втягивать энергетическую инфраструктуру в войну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на France24, об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

"Турция призывает Россию, Украину и все другие стороны не втягивать энергетическую инфраструктуру в конфликт и хочет, чтобы энергоснабжение продолжалось без перебоев", - сказал Байрактар.

Отмечается, что Украина, которая нацелилась на российский экспорт нефти, поскольку Москва атакует ее энергосеть, взяла на себя ответственность за атаку морских дронов на два пустых танкера, которые направлялись в российский порт на прошлой неделе.

Но она отрицала любую связь с другим инцидентом во вторник, когда танкер под российским флагом, загруженный подсолнечным маслом, подвергся атаке беспилотника.

Что предшествовало?