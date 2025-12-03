Турция заявила, что "ужасные" атаки на танкеры "теневого флота" РФ угрожают безопасности Черного моря

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что "ужасные" атаки последних дней против танкеров российского "теневого флота" в Черном море угрожают безопасности всех в регионе и свидетельствуют о расширении масштабов войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в МИД Турции, передает Цензор.НЕТ.

Беспокойство Турции

Он отметил, что удары в исключительной экономической зоне Турции нарушают безопасность судоходства и влияют на торговлю, добавив, что Турция, Румыния и Болгария, которые также граничат с Черным морем, рассматривают меры для повышения безопасности.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили безопасность в Черном море после того, как Анкара выразила обеспокоенность нападениями на танкеры, связанные с Россией, за некоторые из которых отвечает Украина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция является членом НАТО и поддерживает хорошие отношения с обеими сторонами в войне России против Украины.

"Нападения привели к росту тарифов на страхование судоходства в Черном море и побудили одну турецкую компанию, Besiktas Shipping, прекратить операции, связанные с Россией, из-за проблем безопасности", - добавило агентство.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Черном море горят два нефтяных танкера, входящих в российский "теневой флот" и находящихся под западными санкциями. Турция заявила, что инциденты на судах Kairos и Virat произошли в результате "внешнего воздействия".

Впоследствии стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ.

Турция заявила о серьезной обеспокоенности после атак 28 ноября на два танкера под флагом Гамбии в Черном море и подчеркнула риски для безопасности и судоходства.

В свою очередь Казахстан призвал Украину прекратить атаки на Черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) в российском Новороссийске.

