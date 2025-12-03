РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11654 посетителя онлайн
Новости Теневой флот России Ситуация в Черном море Взрывы на танкерах РФ
1 637 33

Турция заявила, что "ужасные" атаки на танкеры "теневого флота" РФ угрожают безопасности Черного моря

Хакан Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что "ужасные" атаки последних дней против танкеров российского "теневого флота" в Черном море угрожают безопасности всех в регионе и свидетельствуют о расширении масштабов войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в МИД Турции, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Беспокойство Турции

Он отметил, что удары в исключительной экономической зоне Турции нарушают безопасность судоходства и влияют на торговлю, добавив, что Турция, Румыния и Болгария, которые также граничат с Черным морем, рассматривают меры для повышения безопасности.

"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили безопасность в Черном море после того, как Анкара выразила обеспокоенность нападениями на танкеры, связанные с Россией, за некоторые из которых отвечает Украина", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины об атаке на танкер РФ в Черном море: "Опровергаем любые обвинения". ФОТОрепортаж

Отмечается, что Турция является членом НАТО и поддерживает хорошие отношения с обеими сторонами в войне России против Украины.

"Нападения привели к росту тарифов на страхование судоходства в Черном море и побудили одну турецкую компанию, Besiktas Shipping, прекратить операции, связанные с Россией, из-за проблем безопасности", - добавило агентство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин угрожает "отрезать Украину от моря", если Киев продолжит атаковать суда РФ в Черном море

Что предшествовало?

Читайте также: Третий танкер, связанный с перевозкой нефти РФ, пострадал от взрывов в море

Автор: 

безопасность (1146) НАТО (10533) Турция (3578) Черное море (1511) танкер (177)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Тривожно якось - танкери чогось в морі горять - а шо в Тернополі горять в квартирах мирні люди - пох
показать весь комментарий
03.12.2025 20:25 Ответить
+19
Але жахливі напади Росії на Україну - це нормально, чи не так?
показать весь комментарий
03.12.2025 20:23 Ответить
+18
Выражаем обеспокоенность
показать весь комментарий
03.12.2025 20:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Выражаем обеспокоенность
показать весь комментарий
03.12.2025 20:22 Ответить
Й чому цю простітуку не беруть в ЄС?
показать весь комментарий
03.12.2025 20:28 Ответить
Там и кроме них есть свои проститутки так что аргумент не в тему
показать весь комментарий
03.12.2025 20:29 Ответить
ті простіттуки як кажуть кацапи - "ізначально" Європа , а Турція вже більше 25 рокі преться у двері ЄС...
показать весь комментарий
03.12.2025 20:31 Ответить
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8f6510bd8909850042fe204f80709e287d9af77ad948dce8a732e3539b1b3731JmltdHM9MTc2NDcyMDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9nb2dvdi5ydS9uZXdzLzkwMjAzMw&ntb=1 Турция подала заявку на вступление в Европейский Союз в 1987 году, и только в 1999 году была присвоена статус кандидата.
показать весь комментарий
03.12.2025 20:43 Ответить
виявляемо стурбованність! так краще. цікаво а хто це зробив?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:33 Ответить
Але жахливі напади Росії на Україну - це нормально, чи не так?
показать весь комментарий
03.12.2025 20:23 Ответить
Нє, ну ми можемо потужно занепокоїтись.
показать весь комментарий
03.12.2025 20:24 Ответить
турок - він і є турок!
показать весь комментарий
03.12.2025 20:25 Ответить
Тривожно якось - танкери чогось в морі горять - а шо в Тернополі горять в квартирах мирні люди - пох
показать весь комментарий
03.12.2025 20:25 Ответить
Мені в дупі ваша безпека
показать весь комментарий
03.12.2025 20:25 Ответить
Вах-вах ,какой балшой беда однако!
показать весь комментарий
03.12.2025 20:27 Ответить
Це не ми, ці корита коли йде потужний шторм, то вони самі навпіл розвалюються від старості, бо вже потужно корродірували.
показать весь комментарий
03.12.2025 20:28 Ответить
Ну тіньовий флот на те він і тіньовий що завжди був поза законом і ніс небезпеку. Тобто Турція відкрито називає що піратський підсанкційний тіньовий флот належить до московського режиму? А чому Турція пропускає цих піратів через Босфор в Чорне море? Це співучасть у злочині називається
показать весь комментарий
03.12.2025 20:31 Ответить
А як в Чорному і Азовському морях херачили українські суді із збіжжям і іншими цивільними вантажами, то турки почали пісню про "морскький коридор", і т.д. а тут, б_=/ля, "ЖАХЛИВИЙ НАПАД на судно", цинізм зашкалює.
показать весь комментарий
03.12.2025 20:31 Ответить
А Туречину не хвалює що рашисти кожен день убивають десятки мирних громадян ,руйнуются міста і села,енергетику і щоб припинити геноцид Туречина сама мала не пропускати судна тіньового флоту які перевозят рос. нафту через Босфор.
показать весь комментарий
03.12.2025 20:32 Ответить
Масована атака РФ на Ізмаїл 17 листопада була спрямована саме по турецькому танкеру-газовозу. Туречину це не хвалює??? , вони не загрожують безпеці Чорного моря???

показать весь комментарий
03.12.2025 21:11 Ответить
ліцемерна гнида, - впливають на торгівлю

щоб ти **@н@т подавився пахлавой та каркаде
показать весь комментарий
03.12.2025 20:32 Ответить
Італія зупиняє участь у програмі PURL щодо закупівлі американської зброї для України.

Як заявив голова МЗС: «країна надалі допомагатиме Україні дипломатією»
показать весь комментарий
03.12.2025 20:33 Ответить
Дякуємо дуже дякуємо що нагадали
показать весь комментарий
03.12.2025 20:33 Ответить
Україна в свою чергу висловлює глибоку стурбованість в зв'язку з Турецькою кризою і може допомогти зачистити Чорне море від ржавих піратських посуден московських піратів задля миру в Чорному морі
показать весь комментарий
03.12.2025 20:35 Ответить
А Україні ще пора зайнятися ще розійськими аеропортами, літаками і закриттям неба над територією Сосії задля безпеки і миру, авжеж.
показать весь комментарий
03.12.2025 20:39 Ответить
Війна раші проти України загрожують безпеці Чорного моря
показать весь комментарий
03.12.2025 20:35 Ответить
Цей світ подібні лицемірні люди обрікають на повне знищення((( це жах! Спаси нас Господи от потвор у владних кріслах, позбав їх всіх влади!
показать весь комментарий
03.12.2025 20:48 Ответить
Якщо Туреччину так "парить" що це відбувається в їх "виключній економічній зоні", то вихід простий - заборонити танкерам здійснювати в ній прохід.
Вони ж недаремно так притискаються до турецького побережжя...
Гоніть їх у нейтральні води і проблеми не буде.
Але ж ні... Туреччина заробляє грошики, а балаболить про територіальну цілісність України.
показать весь комментарий
03.12.2025 20:49 Ответить
турок, зачиняй босфор, і не буде ніякої ескалації
показать весь комментарий
03.12.2025 20:55 Ответить
Не пускали б кацапсячі танкери через Босфор то вони б і не шарились там. А то турки хочуть і в НАТО бути і з кацапнею гешефт робити
показать весь комментарий
03.12.2025 21:02 Ответить
А купівля у москалів краденого збіжжя не порушує безпеку у регіоні?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:31 Ответить
Для цього треба потужно триндеть, що це ми.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:33 Ответить
А що в Чорному морі є безпека з лютого 22 року?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:34 Ответить
фідан - цинічна лицемірна істота. Жахливі атаки - це коли рф обстрілює ракетами та дронами житлові квартали україньких міст.
Біля узбережжя Туреччини зараз бовтаються десятки танкерів з вимкненими транспондерами під ліберійськими та іншими канарськими прапорами, на пропуску яких через Босфор Туреччина заробляє грубі гроші. Тому готуйте далі рятувальні і пожежні судна, вони вам ************ у наближчи час, бо 13-те головне упраління департаменту контррозвідки СБУ продовжує свою роботу.
Тому фідан просто іде *****.
показать весь комментарий
03.12.2025 21:39 Ответить
А як щодо жахливих ударів по українським зерновозам і портам? Чи турки цього не помітили?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:47 Ответить
Вся Україна під вогнем -це як? Не жахливо? Чи дряхлому шкарабану Сі також еліксир безсмертя пообіцяв? Чи вже трішки накапав?
показать весь комментарий
03.12.2025 21:55 Ответить
 
 