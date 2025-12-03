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Новини Тіньовий флот Росії Ситуація в Чорному морі Вибухи на танкерах РФ
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Туреччина заявила, що "жахливі" атаки на танкери "тіньового флоту" РФ загрожують безпеці Чорного моря

Хакан Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що "жахливі" атаки останніх днів проти танкерів російського "тіньового флоту" в Чорному морі загрожують безпеці всіх у регіоні та свідчать про розширення масштабів війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в МЗС Туреччини, передає Цензор.НЕТ.

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Занепокоєння Туреччини

Він зазначив, що удари в виключній економічній зоні Туреччини порушують безпеку судноплавства і впливають на торгівлю, додавши, що Туреччина, Румунія і Болгарія, які також межують з Чорним морем, розглядають заходи для підвищення безпеки.

"Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили безпеку в Чорному морі після того, як Анкара висловила стурбованість нападами на танкери, пов'язані з Росією, за деякі з яких відповідає Україна", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про атаку на танкер РФ в Чорному морі: "Спростовуємо будь-які звинувачення". ФОТОрепортаж

Зазначається, що Туреччина є членом НАТО та підтримує добрі стосунки з обома сторонами у війні Росії проти України.

"Напади призвели до зростання тарифів на страхування судноплавства в Чорному морі та спонукали одну турецьку компанію, Besiktas Shipping, припинити операції, пов'язані з Росією, через проблеми безпеки", - додало агентство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін погрожує "відрізати Україну від моря", якщо Київ продовжить атакувати судна РФ у Чорному морі

Що передувало?

Також читайте: Третій танкер, пов’язаний з перевезенням нафти РФ, постраждав від вибухів у морі

Автор: 

безпека (1047) НАТО (7239) Туреччина (3724) Чорне море (1705) танкер (569)
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Топ коментарі
+30
Тривожно якось - танкери чогось в морі горять - а шо в Тернополі горять в квартирах мирні люди - пох
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03.12.2025 20:25 Відповісти
+27
Выражаем обеспокоенность
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03.12.2025 20:22 Відповісти
+27
Але жахливі напади Росії на Україну - це нормально, чи не так?
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03.12.2025 20:23 Відповісти
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03.12.2025 20:22 Відповісти
Й чому цю простітуку не беруть в ЄС?
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03.12.2025 20:28 Відповісти
Там и кроме них есть свои проститутки так что аргумент не в тему
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03.12.2025 20:29 Відповісти
ті простіттуки як кажуть кацапи - "ізначально" Європа , а Турція вже більше 25 рокі преться у двері ЄС...
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03.12.2025 20:31 Відповісти
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=8f6510bd8909850042fe204f80709e287d9af77ad948dce8a732e3539b1b3731JmltdHM9MTc2NDcyMDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9nb2dvdi5ydS9uZXdzLzkwMjAzMw&ntb=1 Турция подала заявку на вступление в Европейский Союз в 1987 году, и только в 1999 году была присвоена статус кандидата.
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03.12.2025 20:43 Відповісти
виявляемо стурбованність! так краще. цікаво а хто це зробив?
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03.12.2025 21:33 Відповісти
Але жахливі напади Росії на Україну - це нормально, чи не так?
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03.12.2025 20:23 Відповісти
Нє, ну ми можемо потужно занепокоїтись.
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03.12.2025 20:24 Відповісти
турок - він і є турок!
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03.12.2025 20:25 Відповісти
Скотиняка!
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03.12.2025 23:35 Відповісти
Тривожно якось - танкери чогось в морі горять - а шо в Тернополі горять в квартирах мирні люди - пох
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03.12.2025 20:25 Відповісти
хіба лише там?
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04.12.2025 01:53 Відповісти
Мені в дупі ваша безпека
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03.12.2025 20:25 Відповісти
Вах-вах ,какой балшой беда однако!
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03.12.2025 20:27 Відповісти
Це не ми, ці корита коли йде потужний шторм, то вони самі навпіл розвалюються від старості, бо вже потужно корродірували.
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03.12.2025 20:28 Відповісти
Ну тіньовий флот на те він і тіньовий що завжди був поза законом і ніс небезпеку. Тобто Турція відкрито називає що піратський підсанкційний тіньовий флот належить до московського режиму? А чому Турція пропускає цих піратів через Босфор в Чорне море? Це співучасть у злочині називається
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03.12.2025 20:31 Відповісти
А як в Чорному і Азовському морях херачили українські суді із збіжжям і іншими цивільними вантажами, то турки почали пісню про "морскький коридор", і т.д. а тут, б_=/ля, "ЖАХЛИВИЙ НАПАД на судно", цинізм зашкалює.
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03.12.2025 20:31 Відповісти
А Туречину не хвалює що рашисти кожен день убивають десятки мирних громадян ,руйнуются міста і села,енергетику і щоб припинити геноцид Туречина сама мала не пропускати судна тіньового флоту які перевозят рос. нафту через Босфор.
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03.12.2025 20:32 Відповісти
Масована атака РФ на Ізмаїл 17 листопада була спрямована саме по турецькому танкеру-газовозу. Туречину це не хвалює??? , вони не загрожують безпеці Чорного моря???

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03.12.2025 21:11 Відповісти
ліцемерна гнида, - впливають на торгівлю

щоб ти **@н@т подавився пахлавой та каркаде
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03.12.2025 20:32 Відповісти
Італія зупиняє участь у програмі PURL щодо закупівлі американської зброї для України.

Як заявив голова МЗС: «країна надалі допомагатиме Україні дипломатією»
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03.12.2025 20:33 Відповісти
і потужною стурбованністю
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03.12.2025 23:38 Відповісти
Дякуємо дуже дякуємо що нагадали
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03.12.2025 20:33 Відповісти
Україна в свою чергу висловлює глибоку стурбованість в зв'язку з Турецькою кризою і може допомогти зачистити Чорне море від ржавих піратських посуден московських піратів задля миру в Чорному морі
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03.12.2025 20:35 Відповісти
А Україні ще пора зайнятися ще розійськими аеропортами, літаками і закриттям неба над територією Сосії задля безпеки і миру, авжеж.
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03.12.2025 20:39 Відповісти
Війна раші проти України загрожують безпеці Чорного моря
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03.12.2025 20:35 Відповісти
Цей світ подібні лицемірні люди обрікають на повне знищення((( це жах! Спаси нас Господи от потвор у владних кріслах, позбав їх всіх влади!
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03.12.2025 20:48 Відповісти
Якщо Туреччину так "парить" що це відбувається в їх "виключній економічній зоні", то вихід простий - заборонити танкерам здійснювати в ній прохід.
Вони ж недаремно так притискаються до турецького побережжя...
Гоніть їх у нейтральні води і проблеми не буде.
Але ж ні... Туреччина заробляє грошики, а балаболить про територіальну цілісність України.
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03.12.2025 20:49 Відповісти
турок, зачиняй босфор, і не буде ніякої ескалації
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03.12.2025 20:55 Відповісти
Не пускали б кацапсячі танкери через Босфор то вони б і не шарились там. А то турки хочуть і в НАТО бути і з кацапнею гешефт робити
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03.12.2025 21:02 Відповісти
А купівля у москалів краденого збіжжя не порушує безпеку у регіоні?
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03.12.2025 21:31 Відповісти
Для цього треба потужно триндеть, що це ми.
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03.12.2025 21:33 Відповісти
А що в Чорному морі є безпека з лютого 22 року?
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03.12.2025 21:34 Відповісти
фідан - цинічна лицемірна істота. Жахливі атаки - це коли рф обстрілює ракетами та дронами житлові квартали україньких міст.
Біля узбережжя Туреччини зараз бовтаються десятки танкерів з вимкненими транспондерами під ліберійськими та іншими канарськими прапорами, на пропуску яких через Босфор Туреччина заробляє грубі гроші. Тому готуйте далі рятувальні і пожежні судна, вони вам ************ у наближчи час, бо 13-те головне упраління департаменту контррозвідки СБУ продовжує свою роботу.
Тому фідан просто іде *****.
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03.12.2025 21:39 Відповісти
А як щодо жахливих ударів по українським зерновозам і портам? Чи турки цього не помітили?
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03.12.2025 21:47 Відповісти
Вся Україна під вогнем -це як? Не жахливо? Чи дряхлому шкарабану Сі також еліксир безсмертя пообіцяв? Чи вже трішки накапав?
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03.12.2025 21:55 Відповісти
Підірваний танкер Mersin, що перевозив російську нафту, що формально належить турецькій компанії Besiktas Shipping, а за фактом є частиною тіньового флоту лаптєй. Під час інциденту воно було завантажене сумішшю нафтопродуктів, а не сирою нафтою. Коли воно проходило біля берегів Сенегалу, неподалік порту Дакар, на його борту послідовно сталося 4 вибухи. Наскільки можна зрозуміти з опису наслідків вибухів всі вони сталися в районі машинного відділення. За першими даними, вибухи сталися поза корпусом судна та викликали пошкодження обшивки, після чого всередину почала надходити вода. В результаті судно втратило хід і прийнявши забортну воду осіло на кілька метрів.
Впевнеий, що десь ще плавають пару танкерів з мінами УПМ (Удлиненная Прилипающая Мина), які у більш ніж достатній кількості були вироблені ще у срср. Встановлють міну зазвичай в ручну з детонаторами ВЗД-1М.. Закріплення відбувається за рахунок магнітів, закріплених на пласкій частині міни, утримувальна сила яких забезпечує надійне закріплення міни на корпусі судна, що йде зі швидкістю до 30 вузлів. А вибух міни відбувається після закінчення часу уповільнення детонатора. Час уповільнення детонатора ВЗД-1М до 40 діб.
Міна має елементи для запобіганню її вилучення.

фіданам є сенс поміркувати, а чи варто...
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03.12.2025 22:58 Відповісти
Та шо ти гаваріш?!... Кака бєда, курво!.. А українські діти мало не щотижня горять, то турка нє чітатєль, турка гаварітєль?! Ілі пісатєль?!
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03.12.2025 23:07 Відповісти
і що зробите?накладете санкції? залишите без ********** і помідорів?
Знищення тіньового флоту зупинить фінансування війни путіним, отже це необхідно робити будь де, чи то чорне море , балтійське чи атлантика!
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03.12.2025 23:18 Відповісти
Жахливі атаки на мирні міста України жадібним туркам, які страждають за тіньовим флотом РФ, звісно не загрожують. Козел магометів.
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03.12.2025 23:20 Відповісти
Якийсь придурок вирішив бити по танкерам не в терріторіальних водах рашистів. Зараз щей Турція буде лаятись на Україну. Та бийте ви оті танкери біля стінки чи у 2-5 милях від берега. Ще добре шо хоть пусті йшли. Безразсудне рішення ідіота.
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04.12.2025 02:36 Відповісти
Як що нас загнобити намагаються, то і АЄС ***** треба бомбити, нехай впораються з десятком чернобилей
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04.12.2025 09:20 Відповісти
 
 