Туреччина заявила, що "жахливі" атаки на танкери "тіньового флоту" РФ загрожують безпеці Чорного моря
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що "жахливі" атаки останніх днів проти танкерів російського "тіньового флоту" в Чорному морі загрожують безпеці всіх у регіоні та свідчать про розширення масштабів війни в Україні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в МЗС Туреччини, передає Цензор.НЕТ.
Занепокоєння Туреччини
Він зазначив, що удари в виключній економічній зоні Туреччини порушують безпеку судноплавства і впливають на торгівлю, додавши, що Туреччина, Румунія і Болгарія, які також межують з Чорним морем, розглядають заходи для підвищення безпеки.
"Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили безпеку в Чорному морі після того, як Анкара висловила стурбованість нападами на танкери, пов'язані з Росією, за деякі з яких відповідає Україна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Туреччина є членом НАТО та підтримує добрі стосунки з обома сторонами у війні Росії проти України.
"Напади призвели до зростання тарифів на страхування судноплавства в Чорному морі та спонукали одну турецьку компанію, Besiktas Shipping, припинити операції, пов'язані з Росією, через проблеми безпеки", - додало агентство.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що в Чорному морі горять два нафтові танкери, що входять до російського "тіньового флоту" й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".
- Згодом стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.
- Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства.
- Своєю чергою Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську.
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Як заявив голова МЗС: «країна надалі допомагатиме Україні дипломатією»
Вони ж недаремно так притискаються до турецького побережжя...
Гоніть їх у нейтральні води і проблеми не буде.
Але ж ні... Туреччина заробляє грошики, а балаболить про територіальну цілісність України.
Біля узбережжя Туреччини зараз бовтаються десятки танкерів з вимкненими транспондерами під ліберійськими та іншими канарськими прапорами, на пропуску яких через Босфор Туреччина заробляє грубі гроші. Тому готуйте далі рятувальні і пожежні судна, вони вам ************ у наближчи час, бо 13-те головне упраління департаменту контррозвідки СБУ продовжує свою роботу.
Тому фідан просто іде *****.
Впевнеий, що десь ще плавають пару танкерів з мінами УПМ (Удлиненная Прилипающая Мина), які у більш ніж достатній кількості були вироблені ще у срср. Встановлють міну зазвичай в ручну з детонаторами ВЗД-1М.. Закріплення відбувається за рахунок магнітів, закріплених на пласкій частині міни, утримувальна сила яких забезпечує надійне закріплення міни на корпусі судна, що йде зі швидкістю до 30 вузлів. А вибух міни відбувається після закінчення часу уповільнення детонатора. Час уповільнення детонатора ВЗД-1М до 40 діб.
Міна має елементи для запобіганню її вилучення.
фіданам є сенс поміркувати, а чи варто...
Знищення тіньового флоту зупинить фінансування війни путіним, отже це необхідно робити будь де, чи то чорне море , балтійське чи атлантика!