Туреччина заявила, що "жахливі" атаки на танкери "тіньового флоту" РФ загрожують безпеці Чорного моря

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що "жахливі" атаки останніх днів проти танкерів російського "тіньового флоту" в Чорному морі загрожують безпеці всіх у регіоні та свідчать про розширення масштабів війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в МЗС Туреччини, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Занепокоєння Туреччини

Він зазначив, що удари в виключній економічній зоні Туреччини порушують безпеку судноплавства і впливають на торгівлю, додавши, що Туреччина, Румунія і Болгарія, які також межують з Чорним морем, розглядають заходи для підвищення безпеки.

"Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили безпеку в Чорному морі після того, як Анкара висловила стурбованість нападами на танкери, пов'язані з Росією, за деякі з яких відповідає Україна", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про атаку на танкер РФ в Чорному морі: "Спростовуємо будь-які звинувачення". ФОТОрепортаж

Зазначається, що Туреччина є членом НАТО та підтримує добрі стосунки з обома сторонами у війні Росії проти України.

"Напади призвели до зростання тарифів на страхування судноплавства в Чорному морі та спонукали одну турецьку компанію, Besiktas Shipping, припинити операції, пов'язані з Росією, через проблеми безпеки", - додало агентство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін погрожує "відрізати Україну від моря", якщо Київ продовжить атакувати судна РФ у Чорному морі

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Чорному морі горять два нафтові танкери, що входять до російського "тіньового флоту" й перебувають під західними санкціями. Туреччина заявила, що інциденти на суднах Kairos і Virat сталися внаслідок "зовнішньої дії".

Згодом стало відомо, що морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать "тіньовому флоту" РФ.

Туреччина заявила про серйозне занепокоєння після атак 28 листопада на два танкери під прапором Гамбії в Чорному морі та наголосила на ризиках для безпеки й судноплавства.

Своєю чергою Казахстан закликав Україну припинити атаки на Чорноморський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у російському Новоросійську.

Також читайте: Третій танкер, пов’язаний з перевезенням нафти РФ, постраждав від вибухів у морі