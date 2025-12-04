УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13299 відвідувачів онлайн
Новини Дипломатичні зв’язки
2 290 10

У Львові відкриють Почесне консульство Мексики: його очолить український спортсмен

У Львові відкрили мексиканське консульство

Почесне консульство Мексики незабаром розпочне роботу у Львові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Львівської ОВА Максима Козицького, оприлюдненій у його Telegram-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Призначення почесного консула та напрями співпраці

Новостворене консульство очолить український борець вільного стилю Андрій Квятковський. Його кандидатуру представив Надзвичайний і Повноважний Посол Мексиканських Сполучених Штатів в Україні Ауденсіо Контрерас Гонсалес, для якого цей візит став першим на Львівщину.

Під час зустрічі сторони окреслили ключові напрями майбутньої співпраці. Йдеться про економічні, гуманітарні та культурні ініціативи, що можуть стати новим етапом у розвитку партнерства між Львівщиною та Мексикою.

Читайте також: Україна має намір відкрити Генеральне консульство у Пряшеві, - Сибіга

Козицький подякував мексиканському послу за відкритість до діалогу та наголосив, що створення консульства є важливим кроком для зміцнення взаємин між двома країнами.

Що раніше? 

Читайте також: У Мексиці вбили кандидатку в мери у прямому ефірі під час передвиборчого заходу

Автор: 

консульство (312) Львів (3288) Мексика (118) Львівська область (2799) Львівський район (277)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
та, похер на оту освіту!!!!
відверті *******, без освіти зараз пошлюхи!
відверті мародери, без освіти зараз посли!
дипломати, науковці, інженери ..... на нулі!!!!!!!
показати весь коментар
04.12.2025 20:00 Відповісти
+6
Може він літру мескалю випиває, за подих....
показати весь коментар
04.12.2025 20:07 Відповісти
+5
Дивний вибір очільника консульства... Яке відношення він має до Мексики?
показати весь коментар
04.12.2025 19:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤔, а що і так можна?
показати весь коментар
04.12.2025 19:56 Відповісти
Почесне консульство Сіналоа 🤣
показати весь коментар
04.12.2025 19:57 Відповісти
Дивний вибір очільника консульства... Яке відношення він має до Мексики?
показати весь коментар
04.12.2025 19:58 Відповісти
Може він літру мескалю випиває, за подих....
показати весь коментар
04.12.2025 20:07 Відповісти
Може очікують що люди поїдуть в Мексику як зеля підпише капітуляцію?
показати весь коментар
04.12.2025 19:59 Відповісти
та, похер на оту освіту!!!!
відверті *******, без освіти зараз пошлюхи!
відверті мародери, без освіти зараз посли!
дипломати, науковці, інженери ..... на нулі!!!!!!!
показати весь коментар
04.12.2025 20:00 Відповісти
Фортануло - так фортануло....! Ні дати ні взяти!
показати весь коментар
04.12.2025 20:21 Відповісти
Призначають чергового деб, ой інтелектуала!
показати весь коментар
04.12.2025 20:28 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
04.12.2025 22:26 Відповісти
 
 