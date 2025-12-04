У Львові відкриють Почесне консульство Мексики: його очолить український спортсмен
Почесне консульство Мексики незабаром розпочне роботу у Львові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Львівської ОВА Максима Козицького, оприлюдненій у його Telegram-каналі.
Призначення почесного консула та напрями співпраці
Новостворене консульство очолить український борець вільного стилю Андрій Квятковський. Його кандидатуру представив Надзвичайний і Повноважний Посол Мексиканських Сполучених Штатів в Україні Ауденсіо Контрерас Гонсалес, для якого цей візит став першим на Львівщину.
Під час зустрічі сторони окреслили ключові напрями майбутньої співпраці. Йдеться про економічні, гуманітарні та культурні ініціативи, що можуть стати новим етапом у розвитку партнерства між Львівщиною та Мексикою.
Козицький подякував мексиканському послу за відкритість до діалогу та наголосив, що створення консульства є важливим кроком для зміцнення взаємин між двома країнами.
Що раніше?
- Повідомлялося, що Україна та Папуа Нова Гвінея підписали комюніке про встановлення дипломатичних відносин.
- Також ми писали, що Зеленський звільнив посла України в Латвії Куцевола.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
відверті *******, без освіти зараз пошлюхи!
відверті мародери, без освіти зараз посли!
дипломати, науковці, інженери ..... на нулі!!!!!!!