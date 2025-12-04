Во Львове откроют Почетное консульство Мексики: его возглавит украинский спортсмен

Почетное консульство Мексики вскоре начнет работу во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Львовской ОВА Максима Козицкого, обнародованном в его Telegram-канале.

Назначение почетного консула и направления сотрудничества

Вновь созданное консульство возглавит украинский борец вольного стиля Андрей Квятковский. Его кандидатуру представил Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Украине Ауденсио Контрерас Гонсалес, для которого этот визит стал первым на Львовщину.

Во время встречи стороны обозначили ключевые направления будущего сотрудничества. Речь идет об экономических, гуманитарных и культурных инициативах, которые могут стать новым этапом в развитии партнерства между Львовской областью и Мексикой.

Козицкий поблагодарил мексиканского посла за открытость к диалогу и подчеркнул, что создание консульства является важным шагом для укрепления отношений между двумя странами.

Что раньше?

