Во Львове откроют Почетное консульство Мексики: его возглавит украинский спортсмен

Во Львове открыли мексиканское консульство

Почетное консульство Мексики вскоре начнет работу во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Львовской ОВА Максима Козицкого, обнародованном в его Telegram-канале.

Назначение почетного консула и направления сотрудничества

Вновь созданное консульство возглавит украинский борец вольного стиля Андрей Квятковский. Его кандидатуру представил Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Украине Ауденсио Контрерас Гонсалес, для которого этот визит стал первым на Львовщину.

Во время встречи стороны обозначили ключевые направления будущего сотрудничества. Речь идет об экономических, гуманитарных и культурных инициативах, которые могут стать новым этапом в развитии партнерства между Львовской областью и Мексикой.

Козицкий поблагодарил мексиканского посла за открытость к диалогу и подчеркнул, что создание консульства является важным шагом для укрепления отношений между двумя странами.

Что раньше? 

🤔, а що і так можна?
04.12.2025 19:56 Ответить
Почесне консульство Сіналоа 🤣
04.12.2025 19:57 Ответить
Дивний вибір очільника консульства... Яке відношення він має до Мексики?
04.12.2025 19:58 Ответить
Може він літру мескалю випиває, за подих....
04.12.2025 20:07 Ответить
Може очікують що люди поїдуть в Мексику як зеля підпише капітуляцію?
04.12.2025 19:59 Ответить
та, похер на оту освіту!!!!
відверті *******, без освіти зараз пошлюхи!
відверті мародери, без освіти зараз посли!
дипломати, науковці, інженери ..... на нулі!!!!!!!
04.12.2025 20:00 Ответить
Фортануло - так фортануло....! Ні дати ні взяти!
04.12.2025 20:21 Ответить
Призначають чергового деб, ой інтелектуала!
04.12.2025 20:28 Ответить
 
 