Во Львове откроют Почетное консульство Мексики: его возглавит украинский спортсмен
Почетное консульство Мексики вскоре начнет работу во Львове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Львовской ОВА Максима Козицкого, обнародованном в его Telegram-канале.
Назначение почетного консула и направления сотрудничества
Вновь созданное консульство возглавит украинский борец вольного стиля Андрей Квятковский. Его кандидатуру представил Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов в Украине Ауденсио Контрерас Гонсалес, для которого этот визит стал первым на Львовщину.
Во время встречи стороны обозначили ключевые направления будущего сотрудничества. Речь идет об экономических, гуманитарных и культурных инициативах, которые могут стать новым этапом в развитии партнерства между Львовской областью и Мексикой.
Козицкий поблагодарил мексиканского посла за открытость к диалогу и подчеркнул, что создание консульства является важным шагом для укрепления отношений между двумя странами.
Что раньше?
- Сообщалось, что Украина и Папуа Новая Гвинея подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.
- Также мы писали, что Зеленский уволил посла Украины в Латвии Куцевола.
