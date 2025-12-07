Доба на Донеччині: одна людина загинула й 11 поранені, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області, унаслідок чого є загиблий та поранені. Під атаками перебували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.
Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 7 грудня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
- У Новоукраїнці Добропільської громади пошкоджено господарчу споруду.
- У Криворіжжі поранено людину.
Краматорський район
У Слов'янську одна людина загинула і 8 поранено, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, 3 нежитлові приміщення та 6 автівок.
В Андріївці пошкоджено господарчу споруду.
У Дружківці пошкоджено будинок і 2 автомобіля.
У Костянтинівці поранено 2 людини.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
Зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 102 людини, у тому числі 15 дітей.
Наслідки атак
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