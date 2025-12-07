Доба на Донеччині: одна людина загинула й 11 поранені, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області, унаслідок чого є загиблий та поранені. Під атаками перебували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони.

Про оперативну ситуацію по області станом на ранок 7 грудня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Новоукраїнці Добропільської громади пошкоджено господарчу споруду.

У Криворіжжі поранено людину.

Також читайте: Контроль над Донеччиною та ЗАЕС - ключові питання, які потрібно вирішити для завершення війни в Україні, - Келлог

Краматорський район

У Слов'янську одна людина загинула і 8 поранено, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 12 приватних будинків, 3 нежитлові приміщення та 6 автівок.

В Андріївці пошкоджено господарчу споруду.

У Дружківці пошкоджено будинок і 2 автомобіля.

У Костянтинівці поранено 2 людини.

Також читайте: Покровськ став символом нового етапу війни, - The Telegraph

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 102 людини, у тому числі 15 дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Слов’янську: кількість постраждалих зросла до семи, серед них вагітна жінка. ФОТОрепортаж (оновлено)

Наслідки атак







