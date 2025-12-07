Сутки в Донецкой области: один человек погиб и 11 ранены, обстрелам подверглись три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские войска 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые. Под атаками оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 7 декабря рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
- В Новоукраинке Добропольской громады повреждено хозяйственное сооружение.
- В Криворожье ранен человек.
Краматорский район
В Славянске 1 человек погиб и 8 ранены, повреждены 7 многоэтажек, 12 частных домов, 3 нежилых помещения и 6 автомобилей.
В Андреевке повреждено хозяйственное сооружение.
В Дружковке поврежден дом и 2 автомобиля.
В Константиновке ранены 2 человека.
Бахмутский район
В Северске повреждены 3 дома.
Отмечается, что с линии фронта эвакуировано 102 человека, в том числе 15 детей.
Последствия атак
