Сутки в Донецкой области: один человек погиб и 11 ранены, обстрелам подверглись три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего есть погибший и раненые. Под атаками оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 7 декабря рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Новоукраинке Добропольской громады повреждено хозяйственное сооружение.

В Криворожье ранен человек.

Читайте также: Контроль над Донецкой областью и ЗАЭС - ключевые вопросы, которые нужно решить для завершения войны в Украине, - Келлог

Краматорский район

В Славянске 1 человек погиб и 8 ранены, повреждены 7 многоэтажек, 12 частных домов, 3 нежилых помещения и 6 автомобилей.

В Андреевке повреждено хозяйственное сооружение.

В Дружковке поврежден дом и 2 автомобиля.

В Константиновке ранены 2 человека.

Читайте также: Покровск стал символом нового этапа войны, - The Telegraph

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

Отмечается, что с линии фронта эвакуировано 102 человека, в том числе 15 детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Славянску: число пострадавших возросло до семи, среди них беременная женщина. ФОТОрепортаж (обновлено)

Последствия атак







