Гуманітарне фінансування ООН скоротилося до рекордно низького рівня за останні 10 років

Гуманітарне фінансування ООН впало до найнижчого рівня за останнє десятиліття: цьогоріч організація отримала лише чверть необхідних коштів, що ставить під загрозу допомогу десяткам мільйонів людей у кризових регіонах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters.

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Цьогорічні надходження становлять лише 12 мільярдів

Наступного року ООН просила виділити 23 мільярди доларів – удвічі менше, ніж організація хотіла залучити на 2025 рік. Це означає, що десятки мільйонів людей, які потребують екстреної допомоги, залишаться без неї.

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Десятки мільйонів людей можуть лишитися без підтримки

Як зазначає Reuters, скорочення фінансування посилює інші проблеми, з якими стикаються гуманітарні організації, включаючи ризики безпеки персоналу в зонах конфліктів.

"Ми перевантажені, недофінансовані і зазнаємо атак. І ми відправляємо швидку допомогу до місця пожежі. Від вашого імені. Але тепер нас ще й просять гасити пожежу. А в баку недостатньо води. І по нас стріляють", – заявив координатор надзвичайної допомоги ООН Том Флетчер.

Міжнародна організація з міграції також скорочує фінансування – наступного року вона запросила вдвічі менше коштів, ніж на 2025 рік. Організація хоче залучити 4,7 мільярда доларів для надання допомоги 41 мільйону людей, змушених залишити свої будинки через зміну клімату чи конфлікти, а також для сприяння їхньому поверненню.

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Reuters зазначає, що гуманітарні установи ООН здебільшого залежать від добровільних пожертв західних донорів, причому найбільшим донором зазвичай є Сполучені Штати.