Гуманитарное финансирование ООН сократилось до рекордно низкого уровня за последние 10 лет
Гуманитарное финансирование ООН упало до самого низкого уровня за последнее десятилетие: в этом году организация получила лишь четверть необходимых средств, что ставит под угрозу помощь десяткам миллионов людей в кризисных регионах.
В этом году поступления составляют лишь 12 миллиардов
В следующем году ООН просила выделить 23 миллиарда долларов – вдвое меньше, чем организация хотела привлечь на 2025 год. Это означает, что десятки миллионов людей, нуждающихся в экстренной помощи, останутся без нее.
Десятки миллионов людей могут остаться без поддержки
Как отмечает Reuters, сокращение финансирования усугубляет другие проблемы, с которыми сталкиваются гуманитарные организации, включая риски безопасности персонала в зонах конфликтов.
"Мы перегружены, недофинансированы и подвергаемся атакам. И мы отправляем скорую помощь к месту пожара. От вашего имени. Но теперь нас еще и просят тушить пожар. А в баке недостаточно воды. И по нам стреляют", - заявил координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер.
Международная организация по миграции также сокращает финансирование – в следующем году она запросила в два раза меньше средств, чем на 2025 год. Организация хочет привлечь 4,7 миллиарда долларов для оказания помощи 41 миллиону человек, вынужденных покинуть свои дома из-за изменения климата или конфликтов, а также для содействия их возвращению.
Reuters отмечает, что гуманитарные учреждения ООН в основном зависят от добровольных пожертвований западных доноров, причем крупнейшим донором обычно являются Соединенные Штаты.
