Уряд працює над скороченням графіків відключень світла. Готують низку рішень, - Свириденко

Кабінет Міністрів наразі готує низку рішень, щоб спрямувати електроенергію для побутових споживачів та скоротити графіки відключень світла.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, глава уряду провела координаційну нараду за участі віцепремʼєра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу Президента України Віктора Микити та голови "Укренерго" Віталія Зайченка.

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"Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми.



По всій країні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень. Працюємо над скороченням їхньої тривалості", - розповіла Свириденко.

За словами прем'єрки, уряд готує низку рішень, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів.

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Що передувало?

В обленерго заявили, що станом на ранок 9 грудня екстрені відключення застосовано у двох областях.

Міненерго повідомило, що внаслідок ударів РФ знеструмлення є у трьох областях. Тривають аварійні та стабілізаційні відключення.

В "Укренерго" раніше повідомляли, що внаслідок російських атак для покращення ситуації зі світлом знадобляться тижні.

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