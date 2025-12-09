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Новини Відключення електроенергії
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Уряд працює над скороченням графіків відключень світла. Готують низку рішень, - Свириденко

30 липня в Україні не планують відключати світло

Кабінет Міністрів наразі готує низку рішень, щоб спрямувати електроенергію для побутових споживачів та скоротити графіки відключень світла.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, глава уряду провела координаційну нараду за участі віцепремʼєра Олексія Кулеби, в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу Президента України Віктора Микити та голови "Укренерго" Віталія Зайченка.

Читайте також: Відключення світла триватимуть в кращому разі до початку квітня, - голова Ради асоціації відновлюваної енергетики Ігнатьєв

"Заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів після нещодавнього ворожого обстрілу. Скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми.

По всій країні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень. Працюємо над скороченням їхньої тривалості", - розповіла Свириденко.

За словами прем'єрки, уряд готує низку рішень, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів.

Читайте: У вівторок без світла одночасно будуть до двох третин споживачів, обмеження діятимуть усю добу, – "Укренерго"

Що передувало?

Читайте: Тривалість відключень світла зросте: АЕС знову зменшили виробництво електроенергії через російські удари

Уряд перерозподілить споживання світла: що відомо?

Автор: 

електроенергія (6886) Свириденко Юлія (950) відключення світла (1689)
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Топ коментарі
+11
Шукають цікаві рішення, щоб створити враження активної і ефективної діяльності людей, які просто сидять в державних кріслах, щоб легалізовувати схематози Зе&ОПи.
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09.12.2025 11:31 Відповісти
+9
Ну звісно, довели відключення електроенергії до 18 годин на добу, а тепер благодєтєлі скоротять до 15 і будуть кричати, що треба знову підвищувати тарифи для населення, бо біда, ахмєтка з голоду пухне, керівникам укренерго, нкре, та енергоатому треба підвищити зарплатню бо красти стало небезпечно, а двушечку в мацкву відправляти треба! 🤬
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09.12.2025 11:36 Відповісти
+5
Лиш вона, лиш вона.... ПрацЮє. Таке на передодні масового ракетного кожен раз. Ясно, що кацапня все і так знає, але якийсь неприємний присмак таких новин залишається.
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09.12.2025 11:26 Відповісти

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