Правительство работает над сокращением графиков отключений света. Готовят ряд решений, - Свириденко
Кабинет Министров в настоящее время готовит ряд решений, чтобы направить электроэнергию для бытовых потребителей и сократить графики отключений света.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, глава правительства провела координационное совещание с участием вице-премьера Алексея Кулебы, и.о. министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса Президента Украины Виктора Микиты и главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко.
"Заслушала доклады о состоянии ремонта поврежденных объектов после недавнего вражеского обстрела. Скоординировали дальнейшие шаги по восстановлению энергосистемы.
По всей стране на данный момент работают три очереди графиков почасовых отключений. Работаем над сокращением их продолжительности", - рассказала Свириденко.
По словам премьера, правительство готовит ряд решений, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей.
Что предшествовало?
- В облэнерго заявили, что по состоянию на утро 9 декабря экстренные отключения применены в двух областях.
- Минэнерго сообщило, что в результате ударов РФ отключение электроэнергии произошло в трех областях. Продолжаются аварийные и стабилизационные отключения.
- В "Укрэнерго" ранее сообщали, что в результате российских атак для улучшения ситуации с электричеством понадобятся недели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. Забрати гроші з будівництва дороги на БИковель для Армії...
3.Zeлідора на нари ....
"знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже на половину" (с) найпотужніший
Сиворити проблему а потім«героїчно»
її вирішити.
Як все просто. Потрібно лише "перерозподілити і спрямувати"... Прям як "Надо просто перестать стрелять" (с)
Фахова експертиза громадянка свириденко, Уряд лише тупо голосує, і видає, як за своє рішення!!!