РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11911 посетитель онлайн
Новости Отключение электроэнергии
1 311 27

Правительство работает над сокращением графиков отключений света. Готовят ряд решений, - Свириденко

30 июля в Украине не планируют отключать свет

Кабинет Министров в настоящее время готовит ряд решений, чтобы направить электроэнергию для бытовых потребителей и сократить графики отключений света.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Так, глава правительства провела координационное совещание с участием вице-премьера Алексея Кулебы, и.о. министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса Президента Украины Виктора Микиты и главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко.

Читайте также: Отключения света продлятся в лучшем случае до начала апреля, - председатель Совета ассоциации возобновляемой энергетики Игнатьев

"Заслушала доклады о состоянии ремонта поврежденных объектов после недавнего вражеского обстрела. Скоординировали дальнейшие шаги по восстановлению энергосистемы.

По всей стране на данный момент работают три очереди графиков почасовых отключений. Работаем над сокращением их продолжительности", - рассказала Свириденко.

По словам премьера, правительство готовит ряд решений, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей.

Читайте: Во вторник без света одновременно будут до двух третей потребителей, ограничения будут действовать круглосуточно, – "Укрэнерго"

Что предшествовало?

Читайте: Продолжительность отключений света возрастет: АЭС снова сократили производство электроэнергии из-за российских ударов

Правительство перераспределит потребление света: что известно?

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2309) Свириденко Юлия (310) отключение света (554)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Шукають цікаві рішення, щоб створити враження активної і ефективної діяльності людей, які просто сидять в державних кріслах, щоб легалізовувати схематози Зе&ОПи.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:31 Ответить
+6
Ну звісно, довели відключення електроенергії до 18 годин на добу, а тепер благодєтєлі скоротять до 15 і будуть кричати, що треба знову підвищувати тарифи для населення, бо біда, ахмєтка з голоду пухне, керівникам укренерго, нкре, та енергоатому треба підвищити зарплатню бо красти стало небезпечно, а двушечку в мацкву відправляти треба! 🤬
показать весь комментарий
09.12.2025 11:36 Ответить
+4
Лиш вона, лиш вона.... ПрацЮє. Таке на передодні масового ракетного кожен раз. Ясно, що кацапня все і так знає, але якийсь неприємний присмак таких новин залишається.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво а замісник голови офісу президента нахрена на нараді?
показать весь комментарий
09.12.2025 11:24 Ответить
1, Забрати гроші з фінансування Тєлємарвфєту на дрони для Армії . ...
2. Забрати гроші з будівництва дороги на БИковель для Армії...
3.Zeлідора на нари ....
показать весь комментарий
09.12.2025 11:50 Ответить
Лиш вона, лиш вона.... ПрацЮє. Таке на передодні масового ракетного кожен раз. Ясно, що кацапня все і так знає, але якийсь неприємний присмак таких новин залишається.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:26 Ответить
Що вас конкретно не влаштовує?
показать весь комментарий
09.12.2025 11:36 Ответить
Забагато " майбутнього" покращення. Думаю населення і без анонсів це побачить.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:38 Ответить
Не влаштовує все чим займається цей ригозелений непотріб. Тількі дегенератів може влаштовувати " праця" цього уряду.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:39 Ответить
Шукають цікаві рішення, щоб створити враження активної і ефективної діяльності людей, які просто сидять в державних кріслах, щоб легалізовувати схематози Зе&ОПи.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:31 Ответить
Ну звісно, довели відключення електроенергії до 18 годин на добу, а тепер благодєтєлі скоротять до 15 і будуть кричати, що треба знову підвищувати тарифи для населення, бо біда, ахмєтка з голоду пухне, керівникам укренерго, нкре, та енергоатому треба підвищити зарплатню бо красти стало небезпечно, а двушечку в мацкву відправляти треба! 🤬
показать весь комментарий
09.12.2025 11:36 Ответить
Не дивлячись на відключення елетрики до 18 годин, її вичстачає, щоб зайти сюди та покидати лайно. Значить, не все так погано
показать весь комментарий
09.12.2025 11:39 Ответить
Звісно, коли купуєш генератор, щоб якось вижити без світла, то гріх не оцінити "роботу₴ влади, за яку ти топиш, мабудь сам біля уормушки? 😅
показать весь комментарий
09.12.2025 11:44 Ответить
Це ж було вже

"знайшли цікаве рішення, яке дозволить наступної зими зменшити тарифи на тепло майже на половину" (с) найпотужніший
показать весь комментарий
09.12.2025 11:38 Ответить
Ту ганьбу яку продукує цей уряд працею ніяк назвати не можливо.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:40 Ответить
ЗБС.
Сиворити проблему а потім«героїчно»
її вирішити.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:41 Ответить
Zельоний звіздьож гниди свириденко
показать весь комментарий
09.12.2025 11:41 Ответить
Спостерігачів з країн НАТО і аудит країнами НАТО. Бажано позачерговий візит Спартс.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:42 Ответить
Є перевірена тєма. Можна наприклад почати ще більше красти та більше "двушек" на мацкву закидувати. Міндіч і ОПа так робили, їм принаймі допомогало.
показать весь комментарий
09.12.2025 11:45 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2025 11:50 Ответить
За чотири роки ці всі ЛЕПи можно було прокласти (заховати) під землею як в окремих європейських країнах роблять. Але ж вам немає коли це робити треба ж бабло косити а не користь людям приносити. Мля, як ці єврейські манси вже набридли….
показать весь комментарий
09.12.2025 11:46 Ответить
"Ось Вам" мудрий народ, тримай на лопаті трирівневий захист від зеленського, за ваші ж мільярдні бюджетні кошти:
показать весь комментарий
09.12.2025 11:47 Ответить
осколки-нет? так что - надо, но и условные пулеметы\турели по перимеру тоже бы не помешали.
показать весь комментарий
09.12.2025 12:07 Ответить
уряд готує низку рішень, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів.

Як все просто. Потрібно лише "перерозподілити і спрямувати"... Прям як "Надо просто перестать стрелять" (с)
показать весь комментарий
09.12.2025 12:03 Ответить
Взагалі то рішення для так званного Уряду, ГОТУЮТЬ держслужбовці категорії «В», які потім облизують такі собі, держсекретарі, щоб потім,це сподобалося за Регламентом КМУ, структурам олігархів та власників майна!!
Фахова експертиза громадянка свириденко, Уряд лише тупо голосує, і видає, як за своє рішення!!!
показать весь комментарий
09.12.2025 12:04 Ответить
Просто сходіть у дупло. Разом з рішеннями.
показать весь комментарий
09.12.2025 12:07 Ответить
Стюардесі лідор підкинув ідею як с злити на новій схемі
показать весь комментарий
09.12.2025 12:14 Ответить
Європа через потепління зменшила споживання електрики а куда її дівати ?
показать весь комментарий
09.12.2025 12:19 Ответить
Хай в церкву сходять гуртом,щоб Господь розуму дав
показать весь комментарий
09.12.2025 12:21 Ответить
 
 