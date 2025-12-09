Україна вже повернула 6266 полонених, із них 403 - цивільні, - Лубінець

Сьогодні, 9 грудня, відбулося заключне у 2025 році засідання Робочої групи з питань людського виміру, у якому взяли участь представники 36 держав та 5 міжнародних організацій.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Омбудсмен наголосив, що головною і ключовою темою зустрічі було повернення українців та українок з російської неволі. Йдеться про незаконно переміщених і депортованих українських дітей, незаконно утримуваних цивільних осіб та військовополонених.

Результати роботи

"Наші зусилля дають результати. Завдяки спільній роботі державних органів та міжнародних партнерів вдалося повернути 6266 українців, з них 403 – цивільні особи. У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA ми повернули 1898 дітей, з них 612 – лише з початку 2025 року", – розповів Лубінець.

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Децентралізація діяльності Офісу Омбудсмана

Також він повідомив, що триває децентралізація діяльності Офісу Омбудсмана, щоб допомога була доступною людям у кожному регіоні.

За сприяння міжнародних партнерів в Україні вже працюють Центри захисту прав людини.

Також за їхньої підтримки у 2025 році відкрито нові Центри захисту прав дитини в регіонах, де з повернутими дітьми працюють фахівці, допомагаючи їм відновлюватися після пережитого. Завершення формування цієї мережі планується у 2026 році.

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Підтримка України

"Ми мусимо повернути наших громадян додому. Міжнародна підтримка та спільна робота мають у цьому вирішальне значення. У 2026 році ми посилимо тиск на РФ і зосередимося на ще більш конкретних результатах заради наших людей. Щиро дякую державам та міжнародним організаціям за підтримку, довіру й те, що залишаються поруч у цій спільній справі", - додав Лубінець.

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