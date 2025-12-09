Украина уже вернула 6266 пленных, из них 403 - гражданские, - Лубинец

Сегодня, 9 декабря, состоялось заключительное в 2025 году заседание Рабочей группы по вопросам человеческого измерения, в котором приняли участие представители 36 государств и 5 международных организаций.

Омбудсмен подчеркнул, что главной и ключевой темой встречи было возвращение украинцев и украинок из российского плена. Речь идет о незаконно перемещенных и депортированных украинских детях, незаконно удерживаемых гражданских лицах и военнопленных.

Результаты работы

"Наши усилия дают результаты. Благодаря совместной работе государственных органов и международных партнеров удалось вернуть 6266 украинцев, из них 403 – гражданские лица. В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA мы вернули 1898 детей, из них 612 – только с начала 2025 года", – рассказал Лубинец.

Децентрализация деятельности Офиса Омбудсмана

Также он сообщил, что продолжается децентрализация деятельности Офиса Омбудсмана, чтобы помощь была доступна людям в каждом регионе.

При содействии международных партнеров в Украине уже работают Центры защиты прав человека.

Также при их поддержке в 2025 году открыты новые Центры защиты прав ребенка в регионах, где с возвращенными детьми работают специалисты, помогая им восстанавливаться после пережитого. Завершение формирования этой сети планируется в 2026 году.

Поддержка Украины

"Мы должны вернуть наших граждан домой. Международная поддержка и совместная работа имеют в этом решающее значение. В 2026 году мы усилим давление на РФ и сосредоточимся на еще более конкретных результатах ради наших людей. Спасибо государствам и международным организациям за поддержку, доверие и то, что они остаются рядом в этом общем деле", - добавил Лубинец.

