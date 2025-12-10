Перебої з водопостачанням у Сумах: аварія знеструмила ключові об’єкти водоканалу

Від ранку 10 грудня у Сумах фіксуються перебої з водопостачанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міськводоканал Сумської міської ради.

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Що про аварію відомо?

"У зв'язку з аварійною ситуацією і відсутністю енергопостачання з 10:05 10 грудня знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал". Енергетики працюють над усуненням проблеми. Як тільки ситуація стабілізується, водопостачання в місті буде відновлене. Слідкуйте за нашими оновленнями", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вечері 8 грудня Суми зазнали масованої атаки по енергетичній інфраструктурі. Воду в місті подаватимуть за графіком.

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що водоканал перейшов на резервне живлення, а заклади охорони здоров’я працюють на генераторах. У зв’язку з цим 9 грудня вода подаватиметься за графіком з пониженим тиском:

з 05:00 до 10:00;

з 17:00 до 22:00.

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