Перепади напруги у Полтаві та Харкові: зникло опалення та вода, не працює метро

У неділю, 23 листопада, у кількох містах України зафіксували перебої в електропостачанні та збої в роботі житлово-комунальної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, через перепади напруги у Полтаві та Харкові виникли проблеми з водопостачанням, опаленням і транспортом.

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Харків

У Харкові через нестабільну напругу тимчасово призупинявся рух поїздів метрополітену.

Речниця міської ради Марʼям Сатуєва у коментарі "Суспільному" підтвердила, що збої були спричинені саме перебоями в електропостачанні. Наразі наземний електротранспорт працює на 80%.

Через перепади напруги в місті тимчасово зникло водопостачання. Комунальні служби вже перезапускають систему, і відновлення води очікується найближчим часом.

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Полтава

У Полтаві зафіксовано перепади напруги, а в окремих районах тимчасово відсутні опалення та гаряча вода. Місцеві комунальні служби працюють над стабілізацією ситуації та відновленням подачі життєво важливих послуг для населення.

Раніше ми писали, що у неділю, 23 листопада, Росія завдавала удару по Павлограду Дніпропетровської області. У місті прогримів вибух, а після цього одразу зникло світло.

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