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Новини Відключення електроенергії
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Перепади напруги у Полтаві та Харкові: зникло опалення та вода, не працює метро

перепади напруги у Полтаві та Харкові

У неділю, 23 листопада, у кількох містах України зафіксували перебої в електропостачанні та збої в роботі житлово-комунальної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, через перепади напруги у Полтаві та Харкові виникли проблеми з водопостачанням, опаленням і транспортом.

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Харків

У Харкові через нестабільну напругу тимчасово призупинявся рух поїздів метрополітену.

Речниця міської ради Марʼям Сатуєва у коментарі "Суспільному" підтвердила, що збої були спричинені саме перебоями в електропостачанні. Наразі наземний електротранспорт працює на 80%.

Через перепади напруги в місті тимчасово зникло водопостачання. Комунальні служби вже перезапускають систему, і відновлення води очікується найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У понеділок світло відключатимуть усю добу, обмежуватимуть до половини споживачів, – "Укренерго"

Полтава

У Полтаві зафіксовано перепади напруги, а в окремих районах тимчасово відсутні опалення та гаряча вода. Місцеві комунальні служби працюють над стабілізацією ситуації та відновленням подачі життєво важливих послуг для населення.

Раніше ми писали, що у неділю, 23 листопада, Росія завдавала удару по Павлограду Дніпропетровської області. У місті прогримів вибух, а після цього одразу зникло світло. 

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Також читайте: Очікуємо на скорочення відключень електроенергії у найближчі дні, - Свириденко

Автор: 

Метрополітен (1422) Полтава (598) Харків (6122) електроенергія (6871) водопостачання (899) Полтавська область (1392) Харківська область (2807) Полтавський район (126) Харківський район (921)
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Топ коментарі
+20
"дайте ему 100 дней" = дали 7 років ОСЬ РЕЗУЛЬТАТ. Чесно, забрати б права голосу в КОЖНОГО ХТО ГОЛОСУВАВ ЗА ЦЕ ЛАЙНО.
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23.11.2025 21:23 Відповісти
+11
Наслідки для Українців того, про що зеленський з єрмаком «не знають», бо кабміндічі їх не попередили ???
Шмигаль і свириденко з галущенком і подєльніками, такими дрібницями не затурбовані!! Вішати, таке *********** лайно в Україні треба, на стовпах електромереж!! Сирійці, все зробили дієво!
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23.11.2025 21:21 Відповісти
+11
Наслідки це ця зелена наволоч яка домовилася в омані на рахунок здачі України, здати не вдалося і два вороги (рашка і опа) воюють проти народу.
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23.11.2025 21:23 Відповісти
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Наслідки для Українців того, про що зеленський з єрмаком «не знають», бо кабміндічі їх не попередили ???
Шмигаль і свириденко з галущенком і подєльніками, такими дрібницями не затурбовані!! Вішати, таке *********** лайно в Україні треба, на стовпах електромереж!! Сирійці, все зробили дієво!
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23.11.2025 21:21 Відповісти
"дайте ему 100 дней" = дали 7 років ОСЬ РЕЗУЛЬТАТ. Чесно, забрати б права голосу в КОЖНОГО ХТО ГОЛОСУВАВ ЗА ЦЕ ЛАЙНО.
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23.11.2025 21:23 Відповісти
це нейздісненна мрія. Але ж ми намагаємося будувати суспільство на демократичних засадах, а демократія так влаштована, що вона не зобов'язана перетворювати громадян на розумних і освічених. Якщо хтось хоче бути ідіотом, має право їм залишитися. Але треба мати на увазі, що наступні революції відбуватимуться внаслідок великого розриву не між багатими та бідними, а між розумними та тупими. Причому останніх у соціумі завжди більшість.
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23.11.2025 21:29 Відповісти
Мозок як і мязи потребує навантажень шоб функціонувати нормально - і харчування відповідного ( особливо для дітей ).
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23.11.2025 21:51 Відповісти
Половина з них з'ї ...лись за кордон, частина гарно пристроєні до корита, як і головні барани.Тому й рвуть глотку за плєсєнь. Якщо хтось і допетрав - то сидять мовчки очі вилупили.

Ну а залишилися ні з чим хто? Кожен тепер шукає свій вихід, бо накрилося все мідним тазом
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23.11.2025 22:53 Відповісти
Підтримую. Власний досвід.
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24.11.2025 00:33 Відповісти
На жаль, є такий досвід проживання подій, яких не повинно було бути у власному житті
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24.11.2025 10:01 Відповісти
Наслідки це ця зелена наволоч яка домовилася в омані на рахунок здачі України, здати не вдалося і два вороги (рашка і опа) воюють проти народу.
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23.11.2025 21:23 Відповісти
зате в шатурі моськовської обл на ГРЕС бавовна була. але світло в нас зникло а не в них. бавовна
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23.11.2025 21:24 Відповісти
Зеля, де обіцяні удари у відповідь по моцкві і блекаути на Сосії? Да хоча б чому до сих пір не знищені ТЕС на території криму куди рашисти поставили німецькі турбіни в обхід санкцій? Чи все на що ти можеш це показати знищення пари трансформаторів в якомусь рашистському селі де проживає пару тисяч орків. Не дивно чому Тампон тисне тільки на Україну. Тампон завжди вибирає позицію сильнішого, тому що любить тусуватися з переможцями.
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23.11.2025 21:30 Відповісти
Треба припинити срач! (с)
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23.11.2025 21:55 Відповісти
Це він просто пиз'''***бол
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23.11.2025 21:58 Відповісти
Зараз не час сваритися. Треба об'єднатися навколо президента!
P.S. А пиз дити гроші з державного бюджету доручимо професіоналам!
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23.11.2025 22:21 Відповісти
"Зеля, де обіцяні удари"

"я вам ничего не должен"
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23.11.2025 21:47 Відповісти
Треба припинити срач (с)
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24.11.2025 00:34 Відповісти
3,14-ри!
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23.11.2025 21:58 Відповісти
 
 