Перепади напруги у Полтаві та Харкові: зникло опалення та вода, не працює метро
У неділю, 23 листопада, у кількох містах України зафіксували перебої в електропостачанні та збої в роботі житлово-комунальної інфраструктури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, через перепади напруги у Полтаві та Харкові виникли проблеми з водопостачанням, опаленням і транспортом.
Харків
У Харкові через нестабільну напругу тимчасово призупинявся рух поїздів метрополітену.
Речниця міської ради Марʼям Сатуєва у коментарі "Суспільному" підтвердила, що збої були спричинені саме перебоями в електропостачанні. Наразі наземний електротранспорт працює на 80%.
Через перепади напруги в місті тимчасово зникло водопостачання. Комунальні служби вже перезапускають систему, і відновлення води очікується найближчим часом.
Полтава
У Полтаві зафіксовано перепади напруги, а в окремих районах тимчасово відсутні опалення та гаряча вода. Місцеві комунальні служби працюють над стабілізацією ситуації та відновленням подачі життєво важливих послуг для населення.
Раніше ми писали, що у неділю, 23 листопада, Росія завдавала удару по Павлограду Дніпропетровської області. У місті прогримів вибух, а після цього одразу зникло світло.
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Шмигаль і свириденко з галущенком і подєльніками, такими дрібницями не затурбовані!! Вішати, таке *********** лайно в Україні треба, на стовпах електромереж!! Сирійці, все зробили дієво!
Ну а залишилися ні з чим хто? Кожен тепер шукає свій вихід, бо накрилося все мідним тазом
P.S. А пиз дити гроші з державного бюджету доручимо професіоналам!
"я вам ничего не должен"