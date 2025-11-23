РУС
2 592 13

Перепады напряжения в Полтаве и Харькове: пропало отопление и вода, не работает метро

перепады напряжения в Полтаве и Харькове

В воскресенье, 23 ноября, в нескольких городах Украины зафиксировали перебои в электроснабжении и сбои в работе жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за перепадов напряжения в Полтаве и Харькове возникли проблемы с водоснабжением, отоплением и транспортом.

Харьков

В Харькове из-за нестабильного напряжения временно приостанавливалось движение поездов метрополитена.

Пресс-секретарь городского совета Марьям Сатуева в комментарии "Суспільному" подтвердила, что сбои были вызваны именно перебоями в электроснабжении. Сейчас наземный электротранспорт работает на 80%.

Из-за перепадов напряжения в городе временно пропало водоснабжение. Коммунальные службы уже перезапускают систему, и восстановление воды ожидается в ближайшее время.

Полтава

В Полтаве зафиксированы перепады напряжения, а в отдельных районах временно отсутствуют отопление и горячая вода. Местные коммунальные службы работают над стабилизацией ситуации и восстановлением подачи жизненно важных услуг для населения.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 23 ноября, Россия нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области. В городе прогремел взрыв, а после этого сразу пропал свет.

Также мы сообщали:

Топ комментарии
+17
"дайте ему 100 дней" = дали 7 років ОСЬ РЕЗУЛЬТАТ. Чесно, забрати б права голосу в КОЖНОГО ХТО ГОЛОСУВАВ ЗА ЦЕ ЛАЙНО.
23.11.2025 21:23 Ответить
+10
Наслідки це ця зелена наволоч яка домовилася в омані на рахунок здачі України, здати не вдалося і два вороги (рашка і опа) воюють проти народу.
23.11.2025 21:23 Ответить
+9
Наслідки для Українців того, про що зеленський з єрмаком «не знають», бо кабміндічі їх не попередили ???
Шмигаль і свириденко з галущенком і подєльніками, такими дрібницями не затурбовані!! Вішати, таке *********** лайно в Україні треба, на стовпах електромереж!! Сирійці, все зробили дієво!
23.11.2025 21:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
23.11.2025 21:21 Ответить
"дайте ему 100 дней" = дали 7 років ОСЬ РЕЗУЛЬТАТ. Чесно, забрати б права голосу в КОЖНОГО ХТО ГОЛОСУВАВ ЗА ЦЕ ЛАЙНО.
23.11.2025 21:23 Ответить
це нейздісненна мрія. Але ж ми намагаємося будувати суспільство на демократичних засадах, а демократія так влаштована, що вона не зобов'язана перетворювати громадян на розумних і освічених. Якщо хтось хоче бути ідіотом, має право їм залишитися. Але треба мати на увазі, що наступні революції відбуватимуться внаслідок великого розриву не між багатими та бідними, а між розумними та тупими. Причому останніх у соціумі завжди більшість.
23.11.2025 21:29 Ответить
Мозок як і мязи потребує навантажень шоб функціонувати нормально - і харчування відповідного ( особливо для дітей ).
23.11.2025 21:51 Ответить
Половина з них з'ї ...лись за кордон, частина гарно пристроєні до корита, як і головні барани.Тому й рвуть глотку за плєсєнь. Якщо хтось і допетрав - то сидять мовчки очі вилупили.

Ну а залишилися ні з чим хто? Кожен тепер шукає свій вихід, бо накрилося все мідним тазом
23.11.2025 22:53 Ответить
Наслідки це ця зелена наволоч яка домовилася в омані на рахунок здачі України, здати не вдалося і два вороги (рашка і опа) воюють проти народу.
23.11.2025 21:23 Ответить
зате в шатурі моськовської обл на ГРЕС бавовна була. але світло в нас зникло а не в них. бавовна
23.11.2025 21:24 Ответить
Зеля, де обіцяні удари у відповідь по моцкві і блекаути на Сосії? Да хоча б чому до сих пір не знищені ТЕС на території криму куди рашисти поставили німецькі турбіни в обхід санкцій? Чи все на що ти можеш це показати знищення пари трансформаторів в якомусь рашистському селі де проживає пару тисяч орків. Не дивно чому Тампон тисне тільки на Україну. Тампон завжди вибирає позицію сильнішого, тому що любить тусуватися з переможцями.
23.11.2025 21:30 Ответить
Треба припинити срач! (с)
23.11.2025 21:55 Ответить
Це він просто пиз'''***бол
23.11.2025 21:58 Ответить
Зараз не час сваритися. Треба об'єднатися навколо президента!
P.S. А пиз дити гроші з державного бюджету доручимо професіоналам!
23.11.2025 22:21 Ответить
"Зеля, де обіцяні удари"

"я вам ничего не должен"
23.11.2025 21:47 Ответить
3,14-ри!
23.11.2025 21:58 Ответить
 
 