Перепады напряжения в Полтаве и Харькове: пропало отопление и вода, не работает метро
В воскресенье, 23 ноября, в нескольких городах Украины зафиксировали перебои в электроснабжении и сбои в работе жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за перепадов напряжения в Полтаве и Харькове возникли проблемы с водоснабжением, отоплением и транспортом.
Харьков
В Харькове из-за нестабильного напряжения временно приостанавливалось движение поездов метрополитена.
Пресс-секретарь городского совета Марьям Сатуева в комментарии "Суспільному" подтвердила, что сбои были вызваны именно перебоями в электроснабжении. Сейчас наземный электротранспорт работает на 80%.
Из-за перепадов напряжения в городе временно пропало водоснабжение. Коммунальные службы уже перезапускают систему, и восстановление воды ожидается в ближайшее время.
Полтава
В Полтаве зафиксированы перепады напряжения, а в отдельных районах временно отсутствуют отопление и горячая вода. Местные коммунальные службы работают над стабилизацией ситуации и восстановлением подачи жизненно важных услуг для населения.
Ранее мы писали, что в воскресенье, 23 ноября, Россия нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области. В городе прогремел взрыв, а после этого сразу пропал свет.
