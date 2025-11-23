Перепады напряжения в Полтаве и Харькове: пропало отопление и вода, не работает метро

В воскресенье, 23 ноября, в нескольких городах Украины зафиксировали перебои в электроснабжении и сбои в работе жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за перепадов напряжения в Полтаве и Харькове возникли проблемы с водоснабжением, отоплением и транспортом.

Харьков

В Харькове из-за нестабильного напряжения временно приостанавливалось движение поездов метрополитена.

Пресс-секретарь городского совета Марьям Сатуева в комментарии "Суспільному" подтвердила, что сбои были вызваны именно перебоями в электроснабжении. Сейчас наземный электротранспорт работает на 80%.

Из-за перепадов напряжения в городе временно пропало водоснабжение. Коммунальные службы уже перезапускают систему, и восстановление воды ожидается в ближайшее время.

Полтава

В Полтаве зафиксированы перепады напряжения, а в отдельных районах временно отсутствуют отопление и горячая вода. Местные коммунальные службы работают над стабилизацией ситуации и восстановлением подачи жизненно важных услуг для населения.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 23 ноября, Россия нанесла удар по Павлограду Днепропетровской области. В городе прогремел взрыв, а после этого сразу пропал свет.

