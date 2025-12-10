Перебои с водоснабжением в Сумах: авария обесточила ключевые объекты водоканала

С утра 10 декабря в Сумах фиксируются перебои с водоснабжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Городской водоканал Сумского городского совета.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно об аварии?

"В связи с аварийной ситуацией и отсутствием энергоснабжения с 10:05 10 декабря обесточены объекты КП "Горводоканал". Энергетики работают над устранением проблемы. Как только ситуация стабилизируется, водоснабжение в городе будет восстановлено. Следите за нашими обновлениями", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сумы под массированной атакой БПЛА: в городе проблемы со светом и водоснабжением, - СМИ

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 8 декабря Сумы подверглись массированной атаке по энергетической инфраструктуре. Воду в городе будут подавать по графику.

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что водоканал перешел на резервное питание, а учреждения здравоохранения работают на генераторах. В связи с этим 9 декабря вода будет подаваться по графику с пониженным давлением:

с 05:00 до 10:00;

с 17:00 до 22:00.

Читайте также: Перепады напряжения в Полтаве и Харькове: пропало отопление и вода, не работает метро