РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10395 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Удар по Сумам
285 3

Перебои с водоснабжением в Сумах: авария обесточила ключевые объекты водоканала

Исчезла вода в Сумах

С утра 10 декабря в Сумах фиксируются перебои с водоснабжением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Городской водоканал Сумского городского совета.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно об аварии?

"В связи с аварийной ситуацией и отсутствием энергоснабжения с 10:05 10 декабря обесточены объекты КП "Горводоканал". Энергетики работают над устранением проблемы. Как только ситуация стабилизируется, водоснабжение в городе будет восстановлено. Следите за нашими обновлениями", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сумы под массированной атакой БПЛА: в городе проблемы со светом и водоснабжением, - СМИ

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 8 декабря Сумы подверглись массированной атаке по энергетической инфраструктуре. Воду в городе будут подавать по графику.

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что водоканал перешел на резервное питание, а учреждения здравоохранения работают на генераторах. В связи с этим 9 декабря вода будет подаваться по графику с пониженным давлением:

  • с 05:00 до 10:00;

  • с 17:00 до 22:00.

Читайте также: Перепады напряжения в Полтаве и Харькове: пропало отопление и вода, не работает метро

Автор: 

Сумская область (3884) Сумы (1306) энергетика (2897) водоснабжение (740) Сумский район (473)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці аварії треба ремонтувати міндічами, галущенками, герусами і цукерманами в якості паклі
показать весь комментарий
10.12.2025 12:26 Ответить
у мене питання!
україна всьо!
нокаут?
чи, до чого кожного дня всі утюги свістять, що нам срака?
готують до капітуляції?
показать весь комментарий
10.12.2025 12:33 Ответить
Ну просто взагалі-то новина, як новина. І це ж очевидні речі, що скільки буде тривати війна - стільки ж буде проблем з нерегетикою і всім іншим, що від неї залежить. Технічно підковані люди це все розуміють, на відміну від "патрійотів" без освіти
показать весь комментарий
10.12.2025 13:01 Ответить
 
 