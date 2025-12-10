Перебои с водоснабжением в Сумах: авария обесточила ключевые объекты водоканала
С утра 10 декабря в Сумах фиксируются перебои с водоснабжением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Городской водоканал Сумского городского совета.
Что известно об аварии?
"В связи с аварийной ситуацией и отсутствием энергоснабжения с 10:05 10 декабря обесточены объекты КП "Горводоканал". Энергетики работают над устранением проблемы. Как только ситуация стабилизируется, водоснабжение в городе будет восстановлено. Следите за нашими обновлениями", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 8 декабря Сумы подверглись массированной атаке по энергетической инфраструктуре. Воду в городе будут подавать по графику.
Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что водоканал перешел на резервное питание, а учреждения здравоохранения работают на генераторах. В связи с этим 9 декабря вода будет подаваться по графику с пониженным давлением:
-
с 05:00 до 10:00;
-
с 17:00 до 22:00.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
україна всьо!
нокаут?
чи, до чого кожного дня всі утюги свістять, що нам срака?
готують до капітуляції?