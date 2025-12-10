Посли ЄС узгодили поступову відмову від російського газу: проти - дві країни

Посли держав ЄС під час засідання COREPER I у Брюсселі погодили текст регламенту RePowerEU, який передбачає поетапне припинення імпорту російського газу.

Про це повідомив речник Данського головування в Раді ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Компроміс щодо скорочення закупівель

"COREPER I підтвердив угоду щодо остаточного компромісного тексту і після цього, як завжди, інформуватиме Європейський парламент", - повідомив речник.

Стало відомо, що усі держави-члени ЄС, крім двох, погодилися на компроміс щодо REPowerEU.

Речник підкреслив важливість прийнятого компромісу, адже це законодавство, на відміну від санкцій, означає постійну заборону на російський газ та включає сильні механізми забезпечення дотримання відповідного регламенту.

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Коли угода набуде чинності?

Текст угоди буде опублікований протягом сьогоднішнього дня, додав речник.

Регламент набуде чинності наступного дня після публікації в офіційному журналі ЄС, а заборона на імпорт російського газу розпочне діяти через 6 тижнів.

Що передувало?