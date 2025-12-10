Послы ЕС согласовали постепенный отказ от российского газа: против - две страны

Послы государств ЕС во время заседания COREPER I в Брюсселе согласовали текст регламента RePowerEU, который предусматривает поэтапное прекращение импорта российского газа.

Об этом сообщил представитель датского председательства в Совете ЕС.

Компромисс по сокращению закупок

"COREPER I подтвердил соглашение по окончательному компромиссному тексту и после этого, как всегда, проинформирует Европейский парламент", - сообщил пресс-секретарь.

Стало известно, что все государства-члены ЕС, кроме двух, согласились на компромисс по REPowerEU.

Спикер подчеркнул важность принятого компромисса, ведь это законодательство, в отличие от санкций, означает постоянный запрет на российский газ и включает сильные механизмы обеспечения соблюдения соответствующего регламента.

Когда соглашение вступит в силу?

Текст соглашения будет опубликован в течение сегодняшнего дня, добавил спикер.

Регламент вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС, а запрет на импорт российского газа начнет действовать через 6 недель.

Что предшествовало?