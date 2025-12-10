Послы ЕС согласовали постепенный отказ от российского газа: против - две страны
Послы государств ЕС во время заседания COREPER I в Брюсселе согласовали текст регламента RePowerEU, который предусматривает поэтапное прекращение импорта российского газа.
Об этом сообщил представитель датского председательства в Совете ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Компромисс по сокращению закупок
"COREPER I подтвердил соглашение по окончательному компромиссному тексту и после этого, как всегда, проинформирует Европейский парламент", - сообщил пресс-секретарь.
Стало известно, что все государства-члены ЕС, кроме двух, согласились на компромисс по REPowerEU.
Спикер подчеркнул важность принятого компромисса, ведь это законодательство, в отличие от санкций, означает постоянный запрет на российский газ и включает сильные механизмы обеспечения соблюдения соответствующего регламента.
Когда соглашение вступит в силу?
Текст соглашения будет опубликован в течение сегодняшнего дня, добавил спикер.
Регламент вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС, а запрет на импорт российского газа начнет действовать через 6 недель.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ЕС согласовал новые санкции против России.
- Также отмечалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.
