Послы ЕС согласовали постепенный отказ от российского газа: против - две страны

ЕС откажется от российского газа

Послы государств ЕС во время заседания COREPER I в Брюсселе согласовали текст регламента RePowerEU, который предусматривает поэтапное прекращение импорта российского газа.

Об этом сообщил представитель датского председательства в Совете ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Компромисс по сокращению закупок

"COREPER I подтвердил соглашение по окончательному компромиссному тексту и после этого, как всегда, проинформирует Европейский парламент", - сообщил пресс-секретарь.

Стало известно, что все государства-члены ЕС, кроме двух, согласились на компромисс по REPowerEU.

Спикер подчеркнул важность принятого компромисса, ведь это законодательство, в отличие от санкций, означает постоянный запрет на российский газ и включает сильные механизмы обеспечения соблюдения соответствующего регламента.

Когда соглашение вступит в силу?

Текст соглашения будет опубликован в течение сегодняшнего дня, добавил спикер.

Регламент вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС, а запрет на импорт российского газа начнет действовать через 6 недель.

Что предшествовало?

10.12.2025 14:07 Ответить
Дайте вгадаю - проти Угорщина і Словаччина?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:28 Ответить
Поспішати не треба. Варто все детально обговорити, розтягнути на декілька етапів, зробити законодавчі лазівки коли відмова за фактом буде добровільною, а не обов'язковою. І взагалі, куплений через посередника російський газ - вже не російський, навіть якщо забір газу йде на кордоні з росією, схемка робоча, в Україні працювала декілька років.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:30 Ответить
 
 