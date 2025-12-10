МЗС України відреагувало на нову доповідь ООН про порушення РФ: За пів року вбито 1420 цивільних

Міністерство закордонних справ України привітало оприлюднення 43-ї доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини та подякувало за неупереджений моніторинг масштабних порушень Росією міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться в заяві відомства, передає Цензор.НЕТ.

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За даними доповіді, лише за останні шість місяців Росія вбила 1420 цивільних та поранила 6545 осіб. Серед поранених - 4435 чоловіків, 3148 жінок, 229 хлопчиків і 153 дівчинки. Понад третина втрат припадає на густонаселені райони, розташовані далеко від зони бойових дій.

Серед загиблих - 61 медичний працівник, 6 журналістів, 99 співробітників екстрених служб та 13 гуманітарних працівників. Зафіксовані показники на 12% вищі, ніж за аналогічний період минулого року, і на 37% - порівняно з попередніми шістьма місяцями.

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Удари РФ по енергетиці

Доповідь також описує масові удари по енергетичній інфраструктурі України, що спричинили пошкодження електро- і газових мереж, тривалі знеструмлення та перебої з водопостачанням і опаленням. У МЗС нагадали про один із найбільш руйнівних ударів - атаку 19 листопада із застосуванням 500 ракет і дронів.

Документ фіксує випадки катувань, насильницьких зникнень, страт, примусової "паспортизації", експропріації майна та переслідувань за українську ідентичність на окупованих територіях. Особливе занепокоєння викликає мілітаризація дітей через ідеологічні програми та табори.

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Посилення тиску на РФ

Україна закликає партнерів посилити політичний і санкційний тиск на РФ, підтримувати захист цивільних і критичної інфраструктури та активізувати зусилля зі звільнення незаконно утримуваних осіб. Також наголошено на потребі створення міжнародних механізмів притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

Верховний комісар ООН Фолькер Тюрк зазначив, що кількість жертв серед цивільних в Україні у 2025 році на 24% більша, ніж за аналогічний період минулого року, що стало наслідком масованих атак РФ та її спроб просунутися на нові території.

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