МИД Украины отреагировал на новый доклад ООН о нарушениях РФ: За полгода убито 1420 гражданских

Министерство иностранных дел Украины приветствовало обнародование 43-го доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и поблагодарило за беспристрастный мониторинг масштабных нарушений Россией международного гуманитарного права.

Об этом говорится в заявлении ведомства

По данным доклада, только за последние шесть месяцев Россия убила 1420 гражданских и ранила 6545 человек. Среди раненых - 4435 мужчин, 3148 женщин, 229 мальчиков и 153 девочки. Более трети потерь приходится на густонаселенные районы, расположенные далеко от зоны боевых действий.

Среди погибших - 61 медицинский работник, 6 журналистов, 99 сотрудников экстренных служб и 13 гуманитарных работников. Зафиксированные показатели на 12% выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 37% - по сравнению с предыдущими шестью месяцами.

Удары РФ по энергетике

Доклад также описывает массовые удары по энергетической инфраструктуре Украины, которые привели к повреждению электро- и газовых сетей, длительным отключениям электроэнергии и перебоям с водоснабжением и отоплением. В МИД напомнили об одном из самых разрушительных ударов - атаке 19 ноября с применением 500 ракет и дронов.

Документ фиксирует случаи пыток, насильственных исчезновений, казней, принудительной "паспортизации", экспроприации имущества и преследований за украинскую идентичность на оккупированных территориях. Особое беспокойство вызывает милитаризация детей через идеологические программы и лагеря.

Усиление давления на РФ

Украина призывает партнеров усилить политическое и санкционное давление на РФ, поддерживать защиту гражданских лиц и критической инфраструктуры и активизировать усилия по освобождению незаконно удерживаемых лиц. Также отмечена необходимость создания международных механизмов привлечения России к ответственности за военные преступления.

Верховный комиссар ООН Фолькер Тюрк отметил, что количество жертв среди гражданских в Украине в 2025 году на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что стало следствием массированных атак РФ и ее попыток продвинуться на новые территории.

