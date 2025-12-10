УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7881 відвідувач онлайн
Новини Наглядова рада Укрзалізниці
3 761 27

Радник Зеленського Камишін йде із наглядової ради "Укрзалізниці", - ЗМІ

камишін

Радник президента Володимира Зеленського зі стратегічних питань Олександр Камишін складає свої повноваження члена наглядової ради "Укрзалізниці".

Про це повідомило видання "УП" з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів, в Офісі президента та в наглядовій раді "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Камишін може отримати нову посаду

Камишін відповідав в наглядовій раді "Укрзалізниці" за координацію діяльності з іншими органами влади.

Джерела "УП" розповіли, що після звільнення з "Укрзалізниці", Камишін може отримати нову посаду в оборонній сфері.

"Це ще остаточно не оформлено. Але він йде через нову посаду в оборонці. Цікаво, що робота може бути не в Україні",- сказав співрозмовник видання в уряді.

За інформацією "УП", мова може йти про призначення Камишіна керувати проєктами спільного виробництва зброї із західними партнерами України.

Читайте також: "Я - найактивніший в історії член наглядових рад", - піарник ОП Лещенко

Призначення Камишіна в "УЗ" та радником президента 

  • Нагадаємо, що у вересні 2024 року Кабінет Міністрів України призначив новим членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця" радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна.
  • 8 вересня того ж року президент України Володимир Зеленський указом №623/2024 призначив Олександра Камишіна радником президента України зі стратегічних питань. 

Читайте також: Камишіна призначено членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Автор: 

наглядова рада (693) Укрзалізниця (7205) Камишін Олександр (162)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Знову в "оборонку"? Пам'ятаємо його міни... "Винуваті військокі, що неправильно їх зберігають", тому міни не вибухають.
показати весь коментар
10.12.2025 22:59 Відповісти
+11
І гроші поверне?
А що там з серунком лєщенко?
показати весь коментар
10.12.2025 23:00 Відповісти
+6
...Камишін був керівником менше року, потім міністром по вивозу зерна Ахмєтова ( а насправді міністром стратегічних галузей - обіцяльником дронів) , потім радником Єрамка в ОПУ - тепер тікає з наглядової
показати весь коментар
10.12.2025 23:10 Відповісти

Завантаження...

 
 