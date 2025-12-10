Радник Зеленського Камишін йде із наглядової ради "Укрзалізниці", - ЗМІ
Радник президента Володимира Зеленського зі стратегічних питань Олександр Камишін складає свої повноваження члена наглядової ради "Укрзалізниці".
Про це повідомило видання "УП" з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів, в Офісі президента та в наглядовій раді "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.
Камишін може отримати нову посаду
Камишін відповідав в наглядовій раді "Укрзалізниці" за координацію діяльності з іншими органами влади.
Джерела "УП" розповіли, що після звільнення з "Укрзалізниці", Камишін може отримати нову посаду в оборонній сфері.
"Це ще остаточно не оформлено. Але він йде через нову посаду в оборонці. Цікаво, що робота може бути не в Україні",- сказав співрозмовник видання в уряді.
За інформацією "УП", мова може йти про призначення Камишіна керувати проєктами спільного виробництва зброї із західними партнерами України.
Призначення Камишіна в "УЗ" та радником президента
- Нагадаємо, що у вересні 2024 року Кабінет Міністрів України призначив новим членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця" радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна.
- 8 вересня того ж року президент України Володимир Зеленський указом №623/2024 призначив Олександра Камишіна радником президента України зі стратегічних питань.
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