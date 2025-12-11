РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11835 посетителей онлайн
Новости Наблюдательный совет Укрзализныци
2 357 26

Советник Зеленского Камышин уходит из наблюдательного совета "Укрзализныци", - СМИ

камишін

Советник президента Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин сложит свои полномочия члена наблюдательного совета "Укрзализныци".

Об этом сообщило издание "УП" со ссылкой на источники в Кабинете Министров, в Офисе президента и в наблюдательном совете "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Камышин может получить новую должность

Камышин отвечал в наблюдательном совете "Укрзализныци" за координацию деятельности с другими органами власти.

Источники "УП" рассказали, что после увольнения из "Укрзализныци" Камышин может получить новую должность в оборонной сфере.

"Это еще окончательно не оформлено. Но он уходит из-за новой должности в оборонке. Интересно, что работа может быть не в Украине", - сказал собеседник издания в правительстве.

По информации "УП", речь может идти о назначении Камышина руководить проектами совместного производства оружия с западными партнерами Украины.

Читайте также: "Я - самый активный в истории член наблюдательных советов", - пиарщик ОП Лещенко

Назначение Камышина в "УЗ" и советником президента 

  • Напомним, что в сентябре 2024 года Кабинет Министров Украины назначил новым членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця" советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина.
  • 8 сентября того же года президент Украины Владимир Зеленский указом №623/2024 назначил Александра Камышина советником президента Украины по стратегическим вопросам. 

Читайте также: Камышин назначен членом наблюдательного совета "Укрзализныци"

Автор: 

наблюдательный совет (103) Укрзализныця (2870) Камышин Александр (84)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Знову в "оборонку"? Пам'ятаємо його міни... "Винуваті військокі, що неправильно їх зберігають", тому міни не вибухають.
показать весь комментарий
10.12.2025 22:59 Ответить
+10
І гроші поверне?
А що там з серунком лєщенко?
показать весь комментарий
10.12.2025 23:00 Ответить
+6
...Камишін був керівником менше року, потім міністром по вивозу зерна Ахмєтова ( а насправді міністром стратегічних галузей - обіцяльником дронів) , потім радником Єрамка в ОПУ - тепер тікає з наглядової
показать весь комментарий
10.12.2025 23:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелені щупальці всюди..
показать весь комментарий
10.12.2025 22:56 Ответить
Знову в "оборонку"? Пам'ятаємо його міни... "Винуваті військокі, що неправильно їх зберігають", тому міни не вибухають.
показать весь комментарий
10.12.2025 22:59 Ответить
А якщо це новий голова ОП?
показать весь комментарий
10.12.2025 23:35 Ответить
Навряд чи, він не настільки наближений до "лідера". Хоча, нічого не можна виключати.
показать весь комментарий
10.12.2025 23:39 Ответить
І гроші поверне?
А що там з серунком лєщенко?
показать весь комментарий
10.12.2025 23:00 Ответить
...Камишін був керівником менше року, потім міністром по вивозу зерна Ахмєтова ( а насправді міністром стратегічних галузей - обіцяльником дронів) , потім радником Єрамка в ОПУ - тепер тікає з наглядової
показать весь комментарий
10.12.2025 23:10 Ответить
Кацапьонок, вже і там "понаглядав"....
показать весь комментарий
10.12.2025 23:12 Ответить
Вирішив "робити ноги" поки НАБУ за жопу не прихватило? На плівках мабуть є, вирішив линяти? Не здивувало б.
показать весь комментарий
10.12.2025 23:12 Ответить
А можна ЗЕленим спочатку рубати руки, а потім вже призначати?
показать весь комментарий
10.12.2025 23:23 Ответить
Треба, разом з тулубом!
показать весь комментарий
10.12.2025 23:24 Ответить
Спільні проєкти - це цікаво.
показать весь комментарий
10.12.2025 23:28 Ответить
чесне обличчя
показать весь комментарий
10.12.2025 23:40 Ответить
камишін-афєріст і двбойоб.
показать весь комментарий
10.12.2025 23:42 Ответить
цікаво, скільки він заробив? інтерсіті, схоже, до нас скоро ходити вже не буде, бо дуже вдало "понаглядали"
показать весь комментарий
10.12.2025 23:53 Ответить
колиж він все успівав
показать весь комментарий
11.12.2025 00:45 Ответить
Працюва не прикладаючи рук.
показать весь комментарий
11.12.2025 07:20 Ответить
... понаглядав ,вже час гострити лижі .
показать весь комментарий
11.12.2025 00:45 Ответить
Це той кадр який не відповів за браковані міни.Знову ставленник ЗЕбіла.
Сірожа Лещенко нікуди не йде з Укрзалізниці? Міцно тримається за шпали,заякорився.
показать весь комментарий
11.12.2025 02:20 Ответить
Цей дебілоїд оборонпром розвалив......відповідальності 0...
показать весь комментарий
11.12.2025 03:13 Ответить
Цей злодій десятиріччями займається крадіжками і його утримують платники податків. Там де він, там розруха і весь дохід іде йому в карман. Ха ха ха.
показать весь комментарий
11.12.2025 05:28 Ответить
Це ставленика агента ФСБ дерьмака , чим воно займалося усі розуміють
показать весь комментарий
11.12.2025 08:04 Ответить
"За прямими вказівками Камишіна і Сметаніна": Бутусов назвав відповідальних за укладання контрактів на виробництво бракованих мін для ЗСУ
показать весь комментарий
11.12.2025 08:54 Ответить
 
 