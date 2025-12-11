Советник Зеленского Камышин уходит из наблюдательного совета "Укрзализныци", - СМИ

Советник президента Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин сложит свои полномочия члена наблюдательного совета "Укрзализныци".

Об этом сообщило издание "УП" со ссылкой на источники в Кабинете Министров, в Офисе президента и в наблюдательном совете "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

Камышин может получить новую должность

Камышин отвечал в наблюдательном совете "Укрзализныци" за координацию деятельности с другими органами власти.

Источники "УП" рассказали, что после увольнения из "Укрзализныци" Камышин может получить новую должность в оборонной сфере.

"Это еще окончательно не оформлено. Но он уходит из-за новой должности в оборонке. Интересно, что работа может быть не в Украине", - сказал собеседник издания в правительстве.

По информации "УП", речь может идти о назначении Камышина руководить проектами совместного производства оружия с западными партнерами Украины.

Назначение Камышина в "УЗ" и советником президента

Напомним, что в сентябре 2024 года Кабинет Министров Украины назначил новым членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця" советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина.

8 сентября того же года президент Украины Владимир Зеленский указом №623/2024 назначил Александра Камышина советником президента Украины по стратегическим вопросам.

