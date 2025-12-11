Російська армія просувається повільно, а економіка демонструє ознаки напруження, - The Economist
Слухаючи виступи Володимира Путіна, може скластися враження, що Росія впевнено просувається у війні проти України та долає економічні проблеми. Утім реальна ситуація для Кремля значно гірша.
Про це пише The Economist, передає Цензор.НЕТ.
У виданні зазначають, що заяви Путіна про те, що "російські війська просуваються практично всюди" й що "економіка успішно вирішує будь-які проблеми", контрастують із фактами: наступ РФ є повільним і кривавим, економічний тиск посилюється, а настрої суспільства погіршуються.
За словами російських військових блогерів, попри заяви Москви, українські сили утримують позиції в Покровську. Рух російської армії є "повільним і безславним".
Економіка РФ
У матеріалі також наголошується, що економічні проблеми РФ наростають: за рік доходи від нафти і газу впали на 22%, бюджетний дефіцит наближається до 3% ВВП, а уряд змушений позичати кошти всередині країни, що може посилити інфляцію. Аналітики зазначають, що наступний рік буде найважчим для економіки РФ з початку повномасштабної війни.
Опитування свідчать, що зростає кількість росіян, які відчувають погіршення добробуту. За даними соціологів, лише 40% населення сприймають військових як героїв, тоді як більшість вважає їх жертвами або загрозою. Підтримка війни дедалі більш поверхнева, а в соцколах негативне ставлення до участі у війні стає нормою.
У The Economist пишуть, що Кремль знає про зміну настроїв, але не має шляху виходу з війни: економіка залежить від оборонного виробництва, а завершення бойових дій принесе нові проблеми - від скорочення зайнятості до повернення поранених солдатів. Тому режим посилює репресії й пропаганду, роблячи ставку на подальшу ескалацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль