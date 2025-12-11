РУС
Новости
Российская армия продвигается медленно, а экономика демонстрирует признаки напряжения, - The Economist

Состояние российской экономики

Слушая выступления Владимира Путина, может сложиться впечатление, что Россия уверенно продвигается в войне против Украины и преодолевает экономические проблемы. Однако реальная ситуация для Кремля значительно хуже.

Об этом пишет The Economist, передает Цензор.НЕТ.

В издании отмечают, что заявления Путина о том, что "российские войска продвигаются практически везде" и что "экономика успешно решает любые проблемы", контрастируют с фактами: наступление РФ является медленным и кровавым, экономическое давление усиливается, а настроения общества ухудшаются.

По словам российских военных блогеров, несмотря на заявления Москвы, украинские силы удерживают позиции в Покровске. Движение российской армии является "медленным и бесславным".

Экономика РФ

В материале также отмечается, что экономические проблемы РФ нарастают: за год доходы от нефти и газа упали на 22%, бюджетный дефицит приближается к 3% ВВП, а правительство вынуждено занимать средства внутри страны, что может усилить инфляцию. Аналитики отмечают, что следующий год будет самым тяжелым для экономики РФ с начала полномасштабной войны.

Опросы показывают, что растет количество россиян, которые ощущают ухудшение благосостояния. По данным социологов, только 40% населения воспринимают военных как героев, тогда как большинство считает их жертвами или угрозой. Поддержка войны становится все более поверхностной, а в соцсетях негативное отношение к участию в войне становится нормой.

В The Economist пишут, что Кремль знает об изменении настроений, но не имеет пути выхода из войны: экономика зависит от оборонного производства, а завершение боевых действий принесет новые проблемы - от сокращения занятости до возвращения раненых солдат. Поэтому режим усиливает репрессии и пропаганду, делая ставку на дальнейшую эскалацию.

