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Новини Окупація Криму Росіяни крадуть артефакти з Криму
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Пєсков про затримання у Польщі російського археолога, якого розшукує Україна: "Правове свавілля"

пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков висловив обурення через затримання польськими правоохоронцями російського археолога, якого Україна розшукує за незаконні розкопки в окупованому Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Пєсков назвав інцидент "правовим свавіллям" і заявив, що Кремль вимагатиме через дипломатичні канали захисту свого громадянина. "Найголовніше зараз - звільнити росіянина. Але, беручи до уваги оскаженілість, яка панує щодо нашої країни у Варшаві, це не найвідповідніша для поїздок наших громадян країна", - додав він.

Очікується, що Україна незабаром надішле Польщі офіційний запит про екстрадицію. Після надходження документів суд вирішить, чи є підстави для видачі підозрюваного Україні. За вчинене Бутягіну загрожує покарання від одного до 10 років позбавлення волі.

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Що передувало?

У листопаді 2024 року Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, Україні завдано збитків на понад 200 млн грн. Повідомлено про підозру археологу російського "Державного Ермітажу".

Сьогодні, 11 грудня 2025 року, стало відомо, що у Польщі затримали відомого російського археолога, працівника Ермітажу Олександра Б., якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення незаконних археологічних досліджень в окупованому Криму.

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Автор: 

археолог (88) Крим (14148) Польща (9439) розкопки (46) Бутягін Олександр (12)
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Топ коментарі
+12
Терорист і людоїд за право заговорив. Може ще Піськов розкаже що викрадати, гвалтувати і вбивати дітей це теж в межах прав
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11.12.2025 14:45 Відповісти
+11
А що не так? Крим - Україна. Чорному археологу, кацапському мародеру, ніхто не надавав законного права займатись розкопками. Все по ділу, дякуємо полякам.
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11.12.2025 14:46 Відповісти
+8
Йоршик несамовито почав стукати головою в унітазі.
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11.12.2025 14:32 Відповісти

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