Освітлення вулиць і парків Житомира переводять в економний режим

У Житомирі через масовані атаки на енергетичну інфраструктуру запроваджують додаткову економію: місто переводить вуличне освітлення в нічний економний режим і закликає мешканців та бізнес максимально скоротити споживання електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Житомирської міської ради.

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"Вуличне освітлення Житомира вночі переводиться в економний режим. Це пов’язано з атаками ворога на енергетичну інфраструктуру країни. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - ідеться в повідомленні.

Ощадний режим запроваджено з 11 грудня

На ощадний режим мережу освітлення вулично-дорожньої мережі та парків Житомирської громади переводять вже сьогодні, 11 грудня.

До покращення ситуації світлові конструкції працюватимуть після 22:00 у нічному економному режимі.

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Яка причина жостких обмежень

"Через те, що ворог продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, виникла потреба у додаткових заходах економії та зменшенні навантаження на систему", — зазначив заступник міського голови Сергій Кондратюк.

За словами чиновника, частковий режим роботи освітлення запровадять передусім на магістральних і головних вулицях та інших ділянках, де це технічно можливо.

Дотримуватися режиму максимальної економії електроенергії закликають:

підприємства,

установи та

організації усіх форм власності, а також

приватних споживачів.

Їм рекомендують відключати некритично важливе обладнання та електроприлади з 16:00 до 21:00.

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Поліція патрулюватиме місто й слідкуватиме за дотриманням обмежень

Патрульні поліцейські та поліцейські офіцери громади здійснюватимуть патрулювання на території Житомирської міської територіальної громади та контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами господарювання всіх форм власності встановленого обмеження щодо використання внутрішнього і зовнішнього освітлення, вивісок, рекламного підсвічування та інших світлових рекламних конструкцій.

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