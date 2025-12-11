РУС
Освещение улиц и парков Житомира переводят в экономный режим

Житомир отключает часть наружного освещения и призывает бизнес к экономии

В Житомире из-за массированных атак на энергетическую инфраструктуру вводят дополнительную экономию: город переводит уличное освещение в ночной экономный режим и призывает жителей и бизнес максимально сократить потребление электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета.

"Уличное освещение Житомира ночью переводится в экономный режим. Это связано с атаками врага на энергетическую инфраструктуру страны. Такое решение приняли на внеочередном заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Экономный режим введен с 11 декабря

На экономный режим сеть освещения улично-дорожной сети и парков Житомирской громады переводят уже сегодня, 11 декабря.

До улучшения ситуации световые конструкции будут работать после 22:00 в ночном экономном режиме.

Какова причина жестких ограничений

 "Из-за того, что враг продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, возникла необходимость в дополнительных мерах экономии и уменьшении нагрузки на систему", - отметил заместитель городского головы Сергей Кондратюк.

По словам чиновника, частичный режим работы освещения введут прежде всего на магистральных и главных улицах и других участках, где это технически возможно.

Соблюдать режим максимальной экономии электроэнергии призывают:

  • предприятия,
  • учреждения и
  • организации всех форм собственности, а также
  • частных потребителей.

Им рекомендуют отключать некритически важное оборудование и электроприборы с 16:00 до 21:00.

Полиция будет патрулировать город и следить за соблюдением ограничений 

Патрульные полицейские и полицейские офицеры громады будут патрулировать территорию Житомирской городской территориальной громады и контролировать соблюдение предприятиями, учреждениями, организациями, субъектами хозяйствования всех форм собственности установленных ограничений на использование внутреннего и внешнего освещения, вывесок, рекламной подсветки и других световых рекламных конструкций.

