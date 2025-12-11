Освещение улиц и парков Житомира переводят в экономный режим
В Житомире из-за массированных атак на энергетическую инфраструктуру вводят дополнительную экономию: город переводит уличное освещение в ночной экономный режим и призывает жителей и бизнес максимально сократить потребление электроэнергии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета.
"Уличное освещение Житомира ночью переводится в экономный режим. Это связано с атаками врага на энергетическую инфраструктуру страны. Такое решение приняли на внеочередном заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Экономный режим введен с 11 декабря
На экономный режим сеть освещения улично-дорожной сети и парков Житомирской громады переводят уже сегодня, 11 декабря.
До улучшения ситуации световые конструкции будут работать после 22:00 в ночном экономном режиме.
Какова причина жестких ограничений
"Из-за того, что враг продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, возникла необходимость в дополнительных мерах экономии и уменьшении нагрузки на систему", - отметил заместитель городского головы Сергей Кондратюк.
По словам чиновника, частичный режим работы освещения введут прежде всего на магистральных и главных улицах и других участках, где это технически возможно.
Соблюдать режим максимальной экономии электроэнергии призывают:
- предприятия,
- учреждения и
- организации всех форм собственности, а также
- частных потребителей.
Им рекомендуют отключать некритически важное оборудование и электроприборы с 16:00 до 21:00.
Полиция будет патрулировать город и следить за соблюдением ограничений
Патрульные полицейские и полицейские офицеры громады будут патрулировать территорию Житомирской городской территориальной громады и контролировать соблюдение предприятиями, учреждениями, организациями, субъектами хозяйствования всех форм собственности установленных ограничений на использование внутреннего и внешнего освещения, вывесок, рекламной подсветки и других световых рекламных конструкций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль