Науседа про мирну угоду для України: Це не має бути черговий Будапештський меморандум

Президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі Коаліції охочих 11 грудня наголосив на ключових принципах, необхідних для прийнятної мирної угоди для України.

Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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План має містити чіткі гарантії безпеки

Науседа заявив, що зараз – той період, коли партнерам вкрай важливо твердо підтримувати Україну та посилювати її переговорну позицію – задля безпеки і України, і Європи.

"Спершу має бути припинення вогню", - зауважив він.

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"Будь-який мирний план повинен містити сильні, юридично обов'язкові гарантії безпеки, а не бути черговим Будапештським меморандумом. Жодних поступок щодо території, суверенітету чи міжнародного права України не може бути", - наголосив лідер Литви.

Підтримка України

"Довготермінова військова та фінансова підтримка, посилені санкції та очевидний прогрес на шляху до членства України в ЄС є надзвичайно важливими", - зазначив він.

Науседа додав, що Європа повинна діяти як єдине ціле, оскільки зараз формуються ключові рішення щодо майбутньої безпеки континенту.

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Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

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