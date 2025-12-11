Науседа про мирну угоду для України: Це не має бути черговий Будапештський меморандум
Президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі Коаліції охочих 11 грудня наголосив на ключових принципах, необхідних для прийнятної мирної угоди для України.
Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
План має містити чіткі гарантії безпеки
Науседа заявив, що зараз – той період, коли партнерам вкрай важливо твердо підтримувати Україну та посилювати її переговорну позицію – задля безпеки і України, і Європи.
"Спершу має бути припинення вогню", - зауважив він.
"Будь-який мирний план повинен містити сильні, юридично обов'язкові гарантії безпеки, а не бути черговим Будапештським меморандумом. Жодних поступок щодо території, суверенітету чи міжнародного права України не може бути", - наголосив лідер Литви.
Підтримка України
"Довготермінова військова та фінансова підтримка, посилені санкції та очевидний прогрес на шляху до членства України в ЄС є надзвичайно важливими", - зазначив він.
Науседа додав, що Європа повинна діяти як єдине ціле, оскільки зараз формуються ключові рішення щодо майбутньої безпеки континенту.
Мирний план США: що відомо
Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:
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виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;
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обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;
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відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;
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прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);
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надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.
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