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Науседа про мирну угоду для України: Це не має бути черговий Будапештський меморандум

Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі Коаліції охочих 11 грудня наголосив на ключових принципах, необхідних для прийнятної мирної угоди для України.

Про це він написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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План має містити чіткі гарантії безпеки

Науседа заявив, що зараз – той період, коли партнерам вкрай важливо твердо підтримувати Україну та посилювати її переговорну позицію – задля безпеки і України, і Європи.

"Спершу має бути припинення вогню", - зауважив він.

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"Будь-який мирний план повинен містити сильні, юридично обов'язкові гарантії безпеки, а не бути черговим Будапештським меморандумом. Жодних поступок щодо території, суверенітету чи міжнародного права України не може бути", - наголосив лідер Литви.

Підтримка України

"Довготермінова військова та фінансова підтримка, посилені санкції та очевидний прогрес на шляху до членства України в ЄС є надзвичайно важливими", - зазначив він.

Науседа додав, що Європа повинна діяти як єдине ціле, оскільки зараз формуються ключові рішення щодо майбутньої безпеки континенту.

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Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

  • виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

  • обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

  • відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

  • прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

  • надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

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Автор: 

Литва (2698) перемовини (3837) Науседа Гітанас (404) війна в Україні (8591)
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Топ коментарі
+11
Будапештський меморандум - це дитяча забавка порівняно із падлючою ×ернею, яку відкритим текстом намагається пропихнути тупорилий продажний рудий під×уйловик.
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11.12.2025 20:48 Відповісти
+4
Гітанасу Науседі за здоровий глузд та позицію-респект...
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11.12.2025 21:01 Відповісти
+3
Так, це буде ще гірший документ, бо його не збирається підписувати трамп, не кажучи вже про ратифікацію!
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11.12.2025 20:47 Відповісти

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