Науседа о мирном соглашении для Украины: Это не должно быть очередным Будапештским меморандумом
Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи Коалиции желающих 11 декабря подчеркнул ключевые принципы, необходимые для приемлемого мирного соглашения для Украины.
Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
План должен содержать четкие гарантии безопасности
Науседа заявил, что сейчас тот период, когда партнерам крайне важно твердо поддерживать Украину и усиливать ее переговорную позицию – для безопасности и Украины, и Европы.
"Сначала должно быть прекращение огня", - отметил он.
"Любой мирный план должен содержать сильные, юридически обязательные гарантии безопасности, а не быть очередным Будапештским меморандумом. Никаких уступок по территории, суверенитету или международному праву Украины быть не может", - подчеркнул лидер Литвы.
Поддержка Украины
"Долгосрочная военная и финансовая поддержка, усиленные санкции и очевидный прогресс на пути к членству Украины в ЕС чрезвычайно важны", - отметил он.
Науседа добавил, что Европа должна действовать как единое целое, поскольку сейчас формируются ключевые решения относительно будущей безопасности континента.
Мирный план США: что известно
Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:
-
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
-
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
-
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
-
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
-
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
