РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12061 посетитель онлайн
Новости Заявления о мире Мирный план США
437 10

Науседа о мирном соглашении для Украины: Это не должно быть очередным Будапештским меморандумом

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи Коалиции желающих 11 декабря подчеркнул ключевые принципы, необходимые для приемлемого мирного соглашения для Украины.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

План должен содержать четкие гарантии безопасности

Науседа заявил, что сейчас тот период, когда партнерам крайне важно твердо поддерживать Украину и усиливать ее переговорную позицию – для безопасности и Украины, и Европы.

"Сначала должно быть прекращение огня", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мирный план США не должен основываться на капитуляции Украины, - Науседа

"Любой мирный план должен содержать сильные, юридически обязательные гарантии безопасности, а не быть очередным Будапештским меморандумом. Никаких уступок по территории, суверенитету или международному праву Украины быть не может", - подчеркнул лидер Литвы.

Поддержка Украины

"Долгосрочная военная и финансовая поддержка, усиленные санкции и очевидный прогресс на пути к членству Украины в ЕС чрезвычайно важны", - отметил он.

Науседа добавил, что Европа должна действовать как единое целое, поскольку сейчас формируются ключевые решения относительно будущей безопасности континента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донбассе: Украина не примет компромисс от США

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе - даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Быстрый мир для Украины приведет к слабому соглашению, которое поставит под угрозу ее суверенитет, - Каллас

Автор: 

Литва (2691) переговоры (5356) Науседа Гитанас (309) война в Украине (7191)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Будапештський меморандум - це дитяча забавка порівняно із падлючою ×ернею, яку відкритим текстом намагається пропихнути тупорилий продажний рудий під×уйловик.
показать весь комментарий
11.12.2025 20:48 Ответить
+2
Так, це буде ще гірший документ, бо його не збирається підписувати трамп, не кажучи вже про ратифікацію!
показать весь комментарий
11.12.2025 20:47 Ответить
+1
Науседа про мирну угоду для України: Це не має бути черговий Будапештський меморандум В ЯКОМУ НЕ ЗГАДУВАЛАСЬ ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК В НИНІШНІ "КАПІТУЛЯНТСЬКІЙ УГОДІ" КОТРУ РІД ЮДИ ГОТУЄ ДЛЯ УКРАЇНИ НА ДОГОДУ РАШИСТСЬКОМУ КРОВОПИВЦЮ...
показать весь комментарий
11.12.2025 20:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кожен поважаючий себе лідер має зробити потужну заяву. Хоча балтійцям шана і повага.
показать весь комментарий
11.12.2025 20:47 Ответить
Так, це буде ще гірший документ, бо його не збирається підписувати трамп, не кажучи вже про ратифікацію!
показать весь комментарий
11.12.2025 20:47 Ответить
Будапештський меморандум - це дитяча забавка порівняно із падлючою ×ернею, яку відкритим текстом намагається пропихнути тупорилий продажний рудий під×уйловик.
показать весь комментарий
11.12.2025 20:48 Ответить
та "дитяча забавка" і стала причиною повномасштабної війни
показать весь комментарий
11.12.2025 21:03 Ответить
Цю угоду навіть порівнювати з тим "мімо рандумом" не можна!

По-перше, якби тоді президентом Омерики був би Трамп, то... Ну, самі знаєте.

По-друге, цей "пісділ" підпісяють два чудесних хлопці: Трамп і ПТН.

По-третє, на додачу до цього "спісділа" буде два слова : "чесне купецьке" Трампа і "чесне ЧКаське" - ПТНа.
показать весь комментарий
11.12.2025 21:08 Ответить
Науседа про мирну угоду для України: Це не має бути черговий Будапештський меморандум В ЯКОМУ НЕ ЗГАДУВАЛАСЬ ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК В НИНІШНІ "КАПІТУЛЯНТСЬКІЙ УГОДІ" КОТРУ РІД ЮДИ ГОТУЄ ДЛЯ УКРАЇНИ НА ДОГОДУ РАШИСТСЬКОМУ КРОВОПИВЦЮ...
показать весь комментарий
11.12.2025 20:49 Ответить
Гітанасу Науседі за здоровий глузд та позицію-респект...
показать весь комментарий
11.12.2025 21:01 Ответить
Про що і мова!!! Папірці одни підписують, прийдуть інші, скажуть це не ми, і мова була про інше, нас не так зрозуміли!!! Єдиний головний аргумент це вступ до НАТО і ЄС!!!!
показать весь комментарий
11.12.2025 21:07 Ответить
Трамп сам не може дотиснути на Зеленського щоб він віддав теріторії кацапам, тому просить щоб лідери ЄС це зробили.

Геніально. старий дід тільки може носити свою кепку, на більше не здатен.
показать весь комментарий
11.12.2025 21:08 Ответить
 
 