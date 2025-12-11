Верховний Суд поновив у статусі судді Інну Отрош, яка їздила в Крим та до Росії

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення на користь Інни Отрош-молодшої, яка оскаржувала результати свого проваленого кваліфікаційного оцінювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила громадська організація DEJURE та пресслужба Верховного суду.

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За даними ГО, Верховний Суд поновив у статусі судді людину, яка:

Після початку російської агресії регулярно їздила до тимчасово окупованого Криму та в Санкт-Петербург на виставки та "до близьких". Під час співбесіди звинуватила українську владу в окупації Криму. Почала кар’єру з VIP-умов, недоступних іншим суддям. Має коштовне майно, яке не пояснюється офіційними доходами.

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Що оскаржувала Отрош?

У Інни Отрош сплив пʼятирічний строк повноважень, на який її призначили у 2013 році. ВРП за законом нардепа Романа Бабія у 2021 році внесла Президенту подання про призначення Отрош на посаду судді безстроково без завершення кваліфікаційного оцінювання, але Президент досі не підписує указ про її призначення.

Таким чином, відновлено статус судді Інни Отрош, проте вона не буде здійснювати правосуддя, поки указ не підпише Президент. Попри це отримуватиме значні виплати з бюджету близько120 тис. грн на місяць у кращому випадку за перекладання папірців. Рішення ВП ВС відкриває дорогу десяткам недоброчесних суддів для відновлення статусу судді без завершення кваліфікаційного оцінювання і попри негативний висновок Громадської ради доброчесності"



- Антон Зелінський, адвокаційний менеджер Фундації DEJURE

Що передувало

Ще у 2019 році Отрош оскаржувала рішення Вищої кваліфкомісії суддів у Верховному Суді, у такий спосіб вона не хотіла йти на засідання з повним складом ВККС. Велика Палата вирішила, що якщо Отрош має негативний висновок Громадської ради доброчесності, то засідання із повним складом Кваліфкомісії — обов’язкове. У 2024 році ВККС на такому засіданні рекомендувала звільнити суддю, а Вища рада правосуддя підтримала це рішення.

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Цього разу Отрош оскаржувала своє звільнення за результатами кваліфікаційного оцінювання вже у 2024 році. Екссуддя посилалася на так званий закон Бабія, який начебто дозволяв окремій "касті" суддів не проходити другу співбесіду з ВККС, попри висновок ГРД.

Велика Палата ухвалила рішення у схожій справі та скасувала результати кваліфоцінювання іншої судді — Марини Лозинської. Така практика стала "зручним містком" для повернення скандальної Отрош.

Громадська рада доброчесності, Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя вже однозначно висловилися, що звільнення Отрош є правомірним, а "спрощених процедур" для привілейованих суддів не існує, проте Велика Палата Верховного Суду вирішила інакше.

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