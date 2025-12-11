Верховный Суд восстановил в статусе судьи Инну Отрош, ездившую в Крым и в Россию
Большая Палата Верховного Суда приняла решение в пользу Инны Отрош-младшей, которая обжаловала результаты своей провальной квалификационной оценки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила общественная организация DEJURE и пресс-служба Верховного суда.
По данным ОО, Верховный Суд восстановил в статусе судьи человека, который:
- После начала российской агрессии регулярно ездил во временно оккупированный Крым и в Санкт-Петербург на выставки и "к близким".
- Во время собеседования обвинил украинскую власть в оккупации Крыма.
- Начал карьеру с VIP-условий, недоступных другим судьям.
- Имеет ценное имущество, которое не объясняется официальными доходами.
Что оспаривала Отрош?
"У Инны Отрош истек пятилетний срок полномочий, на который ее назначили в 2013 году. ВРП по закону нардепа Романа Бабия в 2021 году внесла Президенту представление о назначении Отрош на должность судьи бессрочно без завершения квалификационной оценки, но Президент до сих пор не подписывает указ о ее назначении.
Таким образом, восстановлен статус судьи Инны Отрош, однако она не будет осуществлять правосудие, пока указ не подпишет Президент. Несмотря на это, она будет получать значительные выплаты из бюджета около 120 тыс. грн в месяц в лучшем случае за перекладывание бумажек. Решение ВП ВС открывает дорогу десяткам недобросовестных судей для восстановления статуса судьи без завершения квалификационной оценки и несмотря на отрицательное заключение Общественного совета добросовестности", - Антон Зелинский, адвокатский менеджер Фонда DEJURE
Что предшествовало
Еще в 2019 году Отрош обжаловала решение Высшей квалификационной комиссии судей в Верховном Суде, таким образом она не хотела идти на заседание с полным составом ВККС. Большая Палата решила, что если Отрош имеет отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности, то заседание с полным составом Квалифкомиссии — обязательно. В 2024 году ВККС на таком заседании рекомендовала уволить судью, а Высший совет правосудия поддержал это решение.
На этот раз Отрош обжаловала свое увольнение по результатам квалификационной оценки уже в 2024 году. Экс-судья ссылалась на так называемый закон Бабия, который якобы позволял отдельной "касте" судей не проходить второе собеседование с ВККС, несмотря на заключение ГРД.
Большая Палата приняла решение по аналогичному делу и отменила результаты квалификационной оценки другой судьи — Марины Лозинской. Такая практика стала "удобным мостиком" для возвращения скандальной Отрош.
Общественный совет добропорядочности, Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия уже однозначно высказались, что увольнение Отрош является правомерным, а "упрощенных процедур" для привилегированных судей не существует, однако Большая Палата Верховного Суда решила иначе.
Усі питають де заміна Єрмаку ? та я давно казала - не скаже вовка нічого про Татарова - то значить він й був говоним . А Єрмак був проти Татарові під прикриттям кнстітуційного Буратіни
Посудіть самі .Не міг зеленський ставити у відкриту Татарова, а хто з них розумніший Ларьчнік смотрящій за бандюкам у ВР Януковича Єрмак чи Татаров ?
а велика палата - то дім розпусти?
Велика Палата - це не парламент, вони не можуть брати до уваги нюанси, які лежать поза межами справи ("в Крим їздила", "має коштовне майно") . . . Суду на розгляд поставлено конкретне вузьке питання - законні чи незаконні результати кваліфікаційного оцінювання. Зробила висновок, що незаконні, тому що по т. з. "закону Бабія" мала право на повторну співбесіду не йти.
По даному вузькому питанню Велика Палата висловилася. А доцільно з політичної точки зору Отрош-молодшу призначати на посаду, недоцільно призначати на посаду - це вже компетенція Президента, який буде читати висновки ВККС, ВРП і приймати якесь рішення.
Тобто ще раз - для чого ви всі ллєте бруд на той Верховний Суд ??? Він що, винуватий, що законодавство написане так, як написане ? Суд має судити по закону, а не по політичним уподобанням. Натовп оре "то погана людина" і що - суд має плюнути на те, що в законі написано, і сказати "пішла нах..., бо натовп кричить, що ти погана" ???
Ви точно впевнені, що хочете, аби Верховний Суд в цій країні судив не по закону, а по політичним симпатіям ? А завтра ви будете в суді і симпатії будуть не на вашому боці, а закон на вашому - ви як будете хотіти, аби яке судове рішення було прийнято: по закону чи погане, бо комусь ваш фейс не подобається ?
Ну очевидно же ж . . .
Ну є же ж Конституція, де написано, як ми, суспільство, домовилися про принципи правосуддя . . .
Ні, все одно "ату його, ату" . . .
Як Ви тоді в Європу хочете ? Дикі люди . . .
А потім це бидло в мантіях під державними символами голосно звиздить, що їх громадяни несправедливо ненавидять.
Хто постійно в темі про Печерний суд, той знає, що на сучці Отрош клейма зрадниці присяги вже ніде ставитиє
1 - хто її тоді випустив ?
2 - чому тоді , до неї , не було запитань ?