Верховный Суд восстановил в статусе судьи Инну Отрош, ездившую в Крым и в Россию

Большая Палата Верховного Суда приняла решение в пользу Инны Отрош-младшей, которая обжаловала результаты своей провальной квалификационной оценки.

По данным ОО, Верховный Суд восстановил в статусе судьи человека, который:

После начала российской агрессии регулярно ездил во временно оккупированный Крым и в Санкт-Петербург на выставки и "к близким". Во время собеседования обвинил украинскую власть в оккупации Крыма. Начал карьеру с VIP-условий, недоступных другим судьям. Имеет ценное имущество, которое не объясняется официальными доходами.

Что оспаривала Отрош?

"У Инны Отрош истек пятилетний срок полномочий, на который ее назначили в 2013 году. ВРП по закону нардепа Романа Бабия в 2021 году внесла Президенту представление о назначении Отрош на должность судьи бессрочно без завершения квалификационной оценки, но Президент до сих пор не подписывает указ о ее назначении.

Таким образом, восстановлен статус судьи Инны Отрош, однако она не будет осуществлять правосудие, пока указ не подпишет Президент. Несмотря на это, она будет получать значительные выплаты из бюджета около 120 тыс. грн в месяц в лучшем случае за перекладывание бумажек. Решение ВП ВС открывает дорогу десяткам недобросовестных судей для восстановления статуса судьи без завершения квалификационной оценки и несмотря на отрицательное заключение Общественного совета добросовестности", - Антон Зелинский, адвокатский менеджер Фонда DEJURE

Что предшествовало

Еще в 2019 году Отрош обжаловала решение Высшей квалификационной комиссии судей в Верховном Суде, таким образом она не хотела идти на заседание с полным составом ВККС. Большая Палата решила, что если Отрош имеет отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности, то заседание с полным составом Квалифкомиссии — обязательно. В 2024 году ВККС на таком заседании рекомендовала уволить судью, а Высший совет правосудия поддержал это решение.

На этот раз Отрош обжаловала свое увольнение по результатам квалификационной оценки уже в 2024 году. Экс-судья ссылалась на так называемый закон Бабия, который якобы позволял отдельной "касте" судей не проходить второе собеседование с ВККС, несмотря на заключение ГРД.

Большая Палата приняла решение по аналогичному делу и отменила результаты квалификационной оценки другой судьи — Марины Лозинской. Такая практика стала "удобным мостиком" для возвращения скандальной Отрош.

Общественный совет добропорядочности, Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия уже однозначно высказались, что увольнение Отрош является правомерным, а "упрощенных процедур" для привилегированных судей не существует, однако Большая Палата Верховного Суда решила иначе.

