1 326 21

Верховный Суд восстановил в статусе судьи Инну Отрош, ездившую в Крым и в Россию

ВС отменил квалификационную оценку Отроша, вопреки выводам ГРД, ВККС и ВРП

Большая Палата Верховного Суда приняла решение в пользу Инны Отрош-младшей, которая обжаловала результаты своей провальной квалификационной оценки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила общественная организация DEJURE и пресс-служба Верховного суда.

По данным ОО, Верховный Суд восстановил в статусе судьи человека, который:

  1. После начала российской агрессии регулярно ездил во временно оккупированный Крым и в Санкт-Петербург на выставки и "к близким".
  2. Во время собеседования обвинил украинскую власть в оккупации Крыма.
  3. Начал карьеру с VIP-условий, недоступных другим судьям.
  4. Имеет ценное имущество, которое не объясняется официальными доходами.

Что оспаривала Отрош?

"У Инны Отрош истек пятилетний срок полномочий, на который ее назначили в 2013 году. ВРП по закону нардепа Романа Бабия в 2021 году внесла Президенту представление о назначении Отрош на должность судьи бессрочно без завершения квалификационной оценки, но Президент до сих пор не подписывает указ о ее назначении.
Таким образом, восстановлен статус судьи Инны Отрош, однако она не будет осуществлять правосудие, пока указ не подпишет Президент. Несмотря на это, она будет получать значительные выплаты из бюджета около 120 тыс. грн в месяц в лучшем случае за перекладывание бумажек. Решение ВП ВС открывает дорогу десяткам недобросовестных судей для восстановления статуса судьи без завершения квалификационной оценки и несмотря на отрицательное заключение Общественного совета добросовестности", - Антон Зелинский, адвокатский менеджер Фонда DEJURE

Что предшествовало

Еще в 2019 году Отрош обжаловала решение Высшей квалификационной комиссии судей в Верховном Суде, таким образом она не хотела идти на заседание с полным составом ВККС. Большая Палата решила, что если Отрош имеет отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности, то заседание с полным составом Квалифкомиссии — обязательно. В 2024 году ВККС на таком заседании рекомендовала уволить судью, а Высший совет правосудия поддержал это решение.

На этот раз Отрош обжаловала свое увольнение по результатам квалификационной оценки уже в 2024 году. Экс-судья ссылалась на так называемый закон Бабия, который якобы позволял отдельной "касте" судей не проходить второе собеседование с ВККС, несмотря на заключение ГРД.

Большая Палата приняла решение по аналогичному делу и отменила результаты квалификационной оценки другой судьи — Марины Лозинской. Такая практика стала "удобным мостиком" для возвращения скандальной Отрош.

Общественный совет добропорядочности, Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия уже однозначно высказались, что увольнение Отрош является правомерным, а "упрощенных процедур" для привилегированных судей не существует, однако Большая Палата Верховного Суда решила иначе.

Верховный Суд (1112) Отрош Инна (9) судья (2677)
+12
Так скоро і януковича повернуть! Суди - дно!
11.12.2025 22:30 Ответить
+6
то шо курва - зрозуміло!
а велика палата - то дім розпусти?
11.12.2025 22:32 Ответить
+5
растриляти цю висшу млядьську судійську касту,вони на банані вертіли цю державу
11.12.2025 22:33 Ответить
Так скоро і януковича повернуть! Суди - дно!
11.12.2025 22:30 Ответить
дон педро провів судову рехформу після Революції Гідності . призначив генпрокурора свого кума тому і маємо такі суди
показать весь комментарий
11.12.2025 22:43 Ответить
Не для того Татаров Портнова ПРикінчив , щоб покладатися на нього з Іспанії . Сам він в Києві поряд з Вовкою як один з 6 залишився менеджерів ,все швиденько розрулює й надалі.

Усі питають де заміна Єрмаку ? та я давно казала - не скаже вовка нічого про Татарова - то значить він й був говоним . А Єрмак був проти Татарові під прикриттям кнстітуційного Буратіни
Посудіть самі .Не міг зеленський ставити у відкриту Татарова, а хто з них розумніший Ларьчнік смотрящій за бандюкам у ВР Януковича Єрмак чи Татаров ?
11.12.2025 22:43 Ответить
Велика Палата вирішила, що ...
11.12.2025 22:32 Ответить
то шо курва - зрозуміло!
а велика палата - то дім розпусти?
11.12.2025 22:32 Ответить
растриляти цю висшу млядьську судійську касту,вони на банані вертіли цю державу
11.12.2025 22:33 Ответить
а голобуватоватого - перзіденом!
11.12.2025 22:34 Ответить
Як мило....
11.12.2025 22:42 Ответить
Дно
11.12.2025 22:44 Ответить
Громадська рада доброчесності, Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада правосуддя вже однозначно висловилися, що звільнення Отрош є правомірним, а "спрощених процедур" для привілейованих суддів не існує, проте Велика Палата Верховного Суду РАШИСТСЬКОЇ 3,14ДЕРАЦІЇ В УКРАЇНІвирішила інакше. Джерело: https://censor.net/ua/n3590012
11.12.2025 22:45 Ответить
ну реально це ******* ..про що взагалі мова коли всі державні інституції прогнили наскрізь
11.12.2025 22:49 Ответить
Що ви всі домахалися до тієї Великої Палати Верховного Суду ?
Велика Палата - це не парламент, вони не можуть брати до уваги нюанси, які лежать поза межами справи ("в Крим їздила", "має коштовне майно") . . . Суду на розгляд поставлено конкретне вузьке питання - законні чи незаконні результати кваліфікаційного оцінювання. Зробила висновок, що незаконні, тому що по т. з. "закону Бабія" мала право на повторну співбесіду не йти.
По даному вузькому питанню Велика Палата висловилася. А доцільно з політичної точки зору Отрош-молодшу призначати на посаду, недоцільно призначати на посаду - це вже компетенція Президента, який буде читати висновки ВККС, ВРП і приймати якесь рішення.

Тобто ще раз - для чого ви всі ллєте бруд на той Верховний Суд ??? Він що, винуватий, що законодавство написане так, як написане ? Суд має судити по закону, а не по політичним уподобанням. Натовп оре "то погана людина" і що - суд має плюнути на те, що в законі написано, і сказати "пішла нах..., бо натовп кричить, що ти погана" ???
Ви точно впевнені, що хочете, аби Верховний Суд в цій країні судив не по закону, а по політичним симпатіям ? А завтра ви будете в суді і симпатії будуть не на вашому боці, а закон на вашому - ви як будете хотіти, аби яке судове рішення було прийнято: по закону чи погане, бо комусь ваш фейс не подобається ?

Ну очевидно же ж . . .
Ну є же ж Конституція, де написано, як ми, суспільство, домовилися про принципи правосуддя . . .
Ні, все одно "ату його, ату" . . .
Як Ви тоді в Європу хочете ? Дикі люди . . .
11.12.2025 22:50 Ответить
То есть судей назначает Президент?
11.12.2025 23:05 Ответить
Президент України призначає суддів на посади указом - це відбувається за поданням Вищої ради правосуддя (ВРП) та після успішного проходження кандидатами кваліфікаційного оцінювання, проведеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС)
11.12.2025 23:11 Ответить
Сам ти призвіздений! Судити мають по праву, закону і внутрішньому переконанню (совісті) того хто судить.
А потім це бидло в мантіях під державними символами голосно звиздить, що їх громадяни несправедливо ненавидять.
Хто постійно в темі про Печерний суд, той знає, що на сучці Отрош клейма зрадниці присяги вже ніде ставитиє
11.12.2025 23:11 Ответить
І із за цього бидла гинуть українці
11.12.2025 22:55 Ответить
11.12.2025 22:55 Ответить
Тільки напалмом це кагал... Тільки напалмом
11.12.2025 22:58 Ответить
По 4му пункту, это ли не автоматическая уголовщина о неуплате налогов? В США даже торговцы наркотиками ходят и конфиденциально платят налоги на доходы. В Украине налоги это дело добровольное? Лепота.
11.12.2025 23:04 Ответить
Хтось дуже впливовий та з грошима захмарними тягнув цю кралю по життю і зараз "порішав" питання...Скоріше за все з суддівської сфери у родині...А Закон - як дишло...Спитайте Князева та Вовка з їх кодлою...Вони і Христа оштрафують за те,що довго висів на Кресті....Слава Україні!!
11.12.2025 23:04 Ответить
Після початку російської агресії регулярно їздила до тимчасово окупованого Криму та в Санкт-Петербург на виставки та "до близьких". Джерело: https://censor.net/ua/n3590012
1 - хто її тоді випустив ?
2 - чому тоді , до неї , не було запитань ?
11.12.2025 23:08 Ответить
 
 