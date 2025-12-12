У БЕБ має бути спеціальний статус, щоб орган працював самостійно, - Цивінський
У БЕБ на відміну від інших органів, згідно з дорожньою картою вступу України до ЄС, має бути спеціальний статус.
Про це керівник Бюро Олександр Цивінський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Хто курує БЕБ?
Цивінський наголосив, що БЕБ - це центральний орган виконавчої влади.
"Він входить до системи Кабінету Міністрів. Безпосередньо БЕБ курує прем’єр-міністр. І це цілком нормально, дії мають узгоджуватися, як і те, куди в цілому концептуально має рухатися система.
Тобто спроб тиснути на нас немає. Є спроби маніпулювати – причому переважно не від представників влади", - пояснив він.
Проте, зауважив Цивінський, у БЕБ на відміну від інших органів, згідно з дорожньою картою вступу України до ЄС, має бути спеціальний статус.
"Це надає певну незалежність і автономію. Тоді орган може працювати самостійно, давати результат і відповідати своєму призначенню", - додав керівник Бюро.
Зараз цього статусу немає
За словами Цивінського, наразі всі документи подали та працюють із цим.
"Такого статусу немає, тому що безліч дрібних дій щодо управління всередині я маю узгоджувати з міністерством. Тобто перекинути кошти з рядка на рядок, купити паливо та канцелярію – дуже багато технічних моментів. Воно працює, але це точно – не про незалежність органу.
З іншого боку, дуже багато рішень потрібно узгоджувати у нормативному порядку. А відтак, щоб заблокувати нашу роботу, не потрібно тиснути. Можна просто дуже довго не погоджувати якісь рішення. Затягувати з погодженням, а потім запитати: а який у вас результат?" - підсумував керівник БЕБ.
Докладніше читайте в інтерв'ю Олександра Цивінського для Цензор.НЕТ за посиланням.
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