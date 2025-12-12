У багатьох регіонах, зокрема прифронтових, немає управлінь БЕБ, - Цивінський
Управління Бюро економічної безпеки мають бути у всіх областях України.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив керівник БЕБ Олександр Цивінський.
Подробиці
Він нагадав, що у Дорожній карті вступу України в ЄС чітко передбачено, що Бюро економічної безпеки є важливим органом, тому що дає змогу витягнути гроші з тіньової економіки у живу, працюючу економіку.
"І таким чином – зменшити кількість допомоги, яка іде із Заходу. Це ж звичайна математика. Тому є логіка, щоб ми були в усіх областях України. Але нас немає в усіх областях. І не закладено, щоб ми там з’явилися наступного року", - пояснив Цивінський.
Щоб виявляти порушення в областях там треба бути присутнім.
У прифронтових областях немає управлінь БЕБ
"У багатьох регіонах, в тому числі у прифронтових, наших управлінь немає.
Мінімальний штат управління в регіоні – це хоча б 80-90 людей. Бо там мають бути різні підрозділи, які забезпечують його діяльність. І так само аналітики і детективи, які можуть виїхати і відпрацювати правопорушення. Тому що їхати з Києва в Дніпро чи Харків економічно невигідно.
Це дійсно важливо і на цьому неодноразово наголошував Генеральний прокурор. Я повністю поділяю його позицію. А для того, щоб вони там були і це відпрацьовували, треба, щоб це територіальне управління там існувало. У нас на 2026 рік не заплановано жодного нового територіального управління, тому що немає на це фінансування", - пояснив керівник БЕБ.
Повний текст інтерв'ю із Олександром Цивінським для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
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