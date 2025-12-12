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Новини Бойові дії на півдні
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На півдні РФ перейшла до тактики проривів бронеколонами з великою кількістю піхоти, - Сили оборони

зведення Генштабу

Російські війська на південному напрямку почали активно застосовувати тактику бронетанкових проривів із супроводом великої кількості піхоти. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Через це українським підрозділам складніше вибивати розосереджені ворожі групи з населених пунктів.

За його словами, замість малих штурмових груп росіяни інколи використовують колони з однієї-двох одиниць бронетехніки та вантажівок, заповнених 25-30 піхотинцями. Вони намагаються прорватися у населений пункт і розосередитися в будівлях, свідомо жертвуючи технікою заради просування живої сили.

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Волошин додав, що спробу такої атаки окупанти здійснили й сьогодні біля Вербового: два танки, дві бойові машини та кілька вантажівок намагалися зайти в населений пункт, але українські сили знищили техніку. Частина піхоти все ж розосередилася, тому тривають зачистки.

Речник підкреслив, що ліквідація таких груп є складним завданням, адже противник ховається у місцевій забудові та веде вогонь із укриттів.

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Автор: 

Сили оборони півдня (602) війна в Україні (8596)
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Топ коментарі
+4
, ти забув, "якщо" є арта, а ще вчасно виявити треба, кацапи ж анаонс наступу не дають, як зелені свого часу, час і місце називали, тоді купу техініки і піхоти перемололи кацапи, бо їм треба було шоу з наступом.
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12.12.2025 17:35 Відповісти
+2
Підготовка для слабаків .Якийсь тупий командир положе людей при штурмі посадки і отримає подяку
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12.12.2025 17:36 Відповісти
+2
Моєму знайомому таке теж говорили,а виявилось,що наїбали .Лікується після поранення
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12.12.2025 18:03 Відповісти

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