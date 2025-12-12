На півдні РФ перейшла до тактики проривів бронеколонами з великою кількістю піхоти, - Сили оборони
Російські війська на південному напрямку почали активно застосовувати тактику бронетанкових проривів із супроводом великої кількості піхоти.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Через це українським підрозділам складніше вибивати розосереджені ворожі групи з населених пунктів.
За його словами, замість малих штурмових груп росіяни інколи використовують колони з однієї-двох одиниць бронетехніки та вантажівок, заповнених 25-30 піхотинцями. Вони намагаються прорватися у населений пункт і розосередитися в будівлях, свідомо жертвуючи технікою заради просування живої сили.
Волошин додав, що спробу такої атаки окупанти здійснили й сьогодні біля Вербового: два танки, дві бойові машини та кілька вантажівок намагалися зайти в населений пункт, але українські сили знищили техніку. Частина піхоти все ж розосередилася, тому тривають зачистки.
Речник підкреслив, що ліквідація таких груп є складним завданням, адже противник ховається у місцевій забудові та веде вогонь із укриттів.
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