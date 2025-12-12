На юге РФ перешла к тактике прорывов бронеколоннами с большим количеством пехоты, - Силы обороны
Российские войска на южном направлении начали активно применять тактику бронетанковых прорывов в сопровождении большого количества пехоты.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Из-за этого украинским подразделениям сложнее выбивать рассредоточенные вражеские группы из населенных пунктов.
По его словам, вместо малых штурмовых групп россияне иногда используют колонны из одной-двух единиц бронетехники и грузовиков, заполненных 25-30 пехотинцами. Они пытаются прорваться в населенный пункт и рассредоточиться в зданиях, сознательно жертвуя техникой ради продвижения живой силы.
Волошин добавил, что попытку такой атаки оккупанты осуществили и сегодня возле Вербового: два танка, две боевые машины и несколько грузовиков пытались зайти в населенный пункт, но украинские силы уничтожили технику. Часть пехоты все же рассредоточилась, поэтому продолжаются зачистки.
Спикер подчеркнул, что ликвидация таких групп является сложной задачей, ведь противник скрывается в местной застройке и ведет огонь из укрытий.
- речник або нічого не розуміє , або - щось не договорює ! Така колона - ідеальна мішень і повинна розноситись вщент ще на підході ... якщо цього не було зроблено - отже виникають питання
Якщо цього всього не зроблено - це явний прокол , а чий саме - треба розбиратися !