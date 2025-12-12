На юге РФ перешла к тактике прорывов бронеколоннами с большим количеством пехоты, - Силы обороны

Российские войска на южном направлении начали активно применять тактику бронетанковых прорывов в сопровождении большого количества пехоты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Из-за этого украинским подразделениям сложнее выбивать рассредоточенные вражеские группы из населенных пунктов.

По его словам, вместо малых штурмовых групп россияне иногда используют колонны из одной-двух единиц бронетехники и грузовиков, заполненных 25-30 пехотинцами. Они пытаются прорваться в населенный пункт и рассредоточиться в зданиях, сознательно жертвуя техникой ради продвижения живой силы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На юг Украины РФ перебрасывает силы через Крым и побережье Азовского моря, - Силы обороны

Волошин добавил, что попытку такой атаки оккупанты осуществили и сегодня возле Вербового: два танка, две боевые машины и несколько грузовиков пытались зайти в населенный пункт, но украинские силы уничтожили технику. Часть пехоты все же рассредоточилась, поэтому продолжаются зачистки.

Спикер подчеркнул, что ликвидация таких групп является сложной задачей, ведь противник скрывается в местной застройке и ведет огонь из укрытий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последний массированный удар обошелся России в 361 миллион долларов, - Силы обороны Юга