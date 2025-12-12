РУС
На юге РФ перешла к тактике прорывов бронеколоннами с большим количеством пехоты, - Силы обороны

сведения Генштаба

Российские войска на южном направлении начали активно применять тактику бронетанковых прорывов в сопровождении большого количества пехоты. 

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Из-за этого украинским подразделениям сложнее выбивать рассредоточенные вражеские группы из населенных пунктов.

По его словам, вместо малых штурмовых групп россияне иногда используют колонны из одной-двух единиц бронетехники и грузовиков, заполненных 25-30 пехотинцами. Они пытаются прорваться в населенный пункт и рассредоточиться в зданиях, сознательно жертвуя техникой ради продвижения живой силы.

Волошин добавил, что попытку такой атаки оккупанты осуществили и сегодня возле Вербового: два танка, две боевые машины и несколько грузовиков пытались зайти в населенный пункт, но украинские силы уничтожили технику. Часть пехоты все же рассредоточилась, поэтому продолжаются зачистки.

Спикер подчеркнул, что ликвидация таких групп является сложной задачей, ведь противник скрывается в местной застройке и ведет огонь из укрытий.

Силы обороны юга (495) война в Украине (7205)
+1
Вербового: два танки, дві бойові машини та кілька вантажівок намагалися зайти в населений пункт... Речник підкреслив, що ліквідація таких груп є складним завданням Джерело: https://censor.net/ua/n3590163
- речник або нічого не розуміє , або - щось не договорює ! Така колона - ідеальна мішень і повинна розноситись вщент ще на підході ... якщо цього не було зроблено - отже виникають питання
12.12.2025 17:08 Ответить
+1
Мабуть дебіл, або фсбшний провокатор, якщо можешь на війною посміхатись, 🤡.
12.12.2025 17:24 Ответить
+1
Раз у техніці, то вже консервні
12.12.2025 17:31 Ответить
Оголошую мобілізацію громадян україни від 18 до 25 років, чоловіків та жінок. Всім явитись в найближчий ТЦК задля мобілізації в ЗСУ, при собі мати триденний запас води та їжі, тепле взуття та теплий одяг, столові прибори, кружку, миску, фонарик, аптечку, ніж.
12.12.2025 17:08 Ответить
Зброя і підготовка для слабаків ,нехай лопатами ******* кацапів
12.12.2025 17:11 Ответить
Зброю мобілізований отримає тільки в військовій частині після оформлення документів і розподілення по підрозділам, через кілька діб.
12.12.2025 17:26 Ответить
Підготовка для слабаків .Якийсь тупий командир положе людей при штурмі посадки і отримає подяку
12.12.2025 17:36 Ответить
Тому важливо зараз потрапити у вже сформовані бойові бригади які тримають оборону на фронті, де є досвідчені сержанти та офіцери, де комбриги не кладуть людей в безглуздих штурмах.
12.12.2025 17:47 Ответить
Аптечку, щоб тобі писок полікувати після копняка? Чи психіатричного спрямування від дурки?
12.12.2025 17:13 Ответить
Аптечка потрібна щоб надати собі допомогу у випадку ракетного чи шахедного удару. Штатні аптечки мобілізований отримає тільки в військовій частині після оформлення. До цього моменту може пройти кілька діб.
показать весь комментарий
Мабуть дебіл, або фсбшний провокатор, якщо можешь на війною посміхатись, 🤡.
12.12.2025 17:24 Ответить
Використання ворогом тактики проривів великими колонами може привести до прориву лінії фронту, яку влада та Генштаб знекровлювали вже більше півроку. Тому зараз той момент коли всі свідомі українці мають мобілізуватись в ЗСУ, отримати зброю і перебувати в складі військових частин, щоб у разі потреби виступити на блокування проривів ворога! Після того як стануться прориви може бути хаос і вже не буде можливості організовано долучитись до бойових підрозділів зі штатною зброєю та бронетехнікою, під прикриттям штатних БПЛА та артилерії! У будь якому разі це ненадовго, бо це вже кінець війни! Ворог не зможе скористатись своєю перевагою і на цьому війна зупиниться і можна буде демобілізуватись протягом року після відміну воєнного стану!
12.12.2025 17:31 Ответить
лигорь, ти дбб?
12.12.2025 17:32 Ответить
В лютому 2022 року, коли розпочався великий наступ російських терористів, наступив хаос, вже не було можливості мобілізуватись і нормально відбути в місце служби, приходилось їхати прямо в частину і там записуватись в штат. Потім ці списки втрачались, люди досі не можуть довести що вони воювали, отримали поранення чи їх родичи загинули в складі цього підрозділу. Тому щоб не було такого бардаку як в 2022 році, потрібно робити все завчасно. Поки ще нормально працюють ТЦК і мобілізовують громадян потрібно скористатись можливістю офіційно потрапити в бойові підрозділи які стримують ворога на фронті під прикриттям БЛПА, РЕБ, артилерії та авіації. Ці підрозділи найбільш ефективно ведуть оборону і їх поповнення буде найбільш вигідним з точки зору оборони.
12.12.2025 17:46 Ответить
фігня, краще вимагати від зебіла створення ядерної зброї
показать весь комментарий
Вербового: два танки, дві бойові машини та кілька вантажівок намагалися зайти в населений пункт... Речник підкреслив, що ліквідація таких груп є складним завданням Джерело: https://censor.net/ua/n3590163
- речник або нічого не розуміє , або - щось не договорює ! Така колона - ідеальна мішень і повинна розноситись вщент ще на підході ... якщо цього не було зроблено - отже виникають питання
12.12.2025 17:08 Ответить
Далекобійних снарядів мабуть так і немає, а тримати артилерію близько до ЛБЗ - це майже гарантовано втратити її через дронові атаки 🤷‍♂️
12.12.2025 17:13 Ответить
З початку по них відпрацьовують ФПВшки , одночасно - дається цілевказ для арти , якщо є можливість - допрацює авіація ...
Якщо цього всього не зроблено - це явний прокол , а чий саме - треба розбиратися !
12.12.2025 17:18 Ответить
, ти забув, "якщо" є арта, а ще вчасно виявити треба, кацапи ж анаонс наступу не дають, як зелені свого часу, час і місце називали, тоді купу техініки і піхоти перемололи кацапи, бо їм треба було шоу з наступом.
показать весь комментарий
Розвідка накуя???
показать весь комментарий
Так совкова армія діяла лише на навчаннях
12.12.2025 17:37 Ответить
якщо в зоні ураження є арта і вчасно виявили рух колони.
12.12.2025 17:33 Ответить
Кацап Сирський нічого не говорив про південний напрямок,отже ІПСО і можно бути спокійним
12.12.2025 17:13 Ответить
Всі ті бронеколони будуть знищені разом з кацапстанцями на них!
12.12.2025 17:19 Ответить
Тобто знову м'ясні штурми, чи як?
12.12.2025 17:26 Ответить
Раз у техніці, то вже консервні
12.12.2025 17:31 Ответить
члму знову, вони у них весь час тільки різна кількість і спосіб застосування того мяса.
12.12.2025 17:37 Ответить
Про мясо на марафоні почув і бородатих блогерів ?
12.12.2025 17:40 Ответить
Мабуть так списують стару технику і тих хто не заплатив своєчасно ватажку банди збоченців.
12.12.2025 17:30 Ответить
 
 