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Новини Вибори під час війни Візит Зеленського до Німеччини
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Зеленський обговорить з президенткою Бундестагу Клекнер майбутні вибори в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Берлін у понеділок, 15 грудня, зустрінеться з президенткою Бундестагу Юлією Клекнер.

Про це повідомили у пресслужбі німецького парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

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Теми зустрічі

"Очільниця німецького Бундестагу Юлія Клекнер прийме президента України Володимира Зеленського для переговорів. Серед тем зустрічі буде розглянуто питання нових виборів в Україні – Президент заявив про свою відкритість до цього за певних умов", - зазначили в парламенті ФРН.

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Інші зустрічі

Програмою візиту глави держави в німецьку столицю передбачені переговори з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, їхня спільна участь у 8-му Німецько-українському бізнес-форумі.

У відомстві канцлера також анонсували спільну зустріч з "численними главами європейських держав та урядів, а також високопосадовцями ЄС та НАТО".

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  • Раніше повідомлялося, що цими вихідними у Берліні очікується зустріч спеціального посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, зятя президента США, з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами європейських країн.

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вибори (6791) Німеччина (8100) Зеленський Володимир (28167) Бундестаг (204)
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Топ коментарі
+13
« Коли ВІСЛЮКУ приділяють багато уваги,
він починає думати, що він КІНЬ »
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13.12.2025 11:53 Відповісти
+10
Минулого року, Зеленський пропонував передати Україні соцдопомогу, яку біженці отримують за кордоном.
А коли приїхав Німеччини, то біг як щур від автомобіля до приміщення, бо збоку були українські громадяни, що прийшли побачити цього потужного патр ідіота, і (можливо) щось запитати.😂
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13.12.2025 11:58 Відповісти
+8
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13.12.2025 12:10 Відповісти

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