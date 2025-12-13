Зеленський обговорить з президенткою Бундестагу Клекнер майбутні вибори в Україні
Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Берлін у понеділок, 15 грудня, зустрінеться з президенткою Бундестагу Юлією Клекнер.
Про це повідомили у пресслужбі німецького парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Теми зустрічі
"Очільниця німецького Бундестагу Юлія Клекнер прийме президента України Володимира Зеленського для переговорів. Серед тем зустрічі буде розглянуто питання нових виборів в Україні – Президент заявив про свою відкритість до цього за певних умов", - зазначили в парламенті ФРН.
Інші зустрічі
Програмою візиту глави держави в німецьку столицю передбачені переговори з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, їхня спільна участь у 8-му Німецько-українському бізнес-форумі.
У відомстві канцлера також анонсували спільну зустріч з "численними главами європейських держав та урядів, а також високопосадовцями ЄС та НАТО".
- Раніше повідомлялося, що цими вихідними у Берліні очікується зустріч спеціального посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, зятя президента США, з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами європейських країн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
він починає думати, що він КІНЬ »
А коли приїхав Німеччини, то біг як щур від автомобіля до приміщення, бо збоку були українські громадяни, що прийшли побачити цього потужного
патрідіота, і (можливо) щось запитати.😂