Зеленський обговорить з президенткою Бундестагу Клекнер майбутні вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Берлін у понеділок, 15 грудня, зустрінеться з президенткою Бундестагу Юлією Клекнер.

Про це повідомили у пресслужбі німецького парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

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Теми зустрічі

"Очільниця німецького Бундестагу Юлія Клекнер прийме президента України Володимира Зеленського для переговорів. Серед тем зустрічі буде розглянуто питання нових виборів в Україні – Президент заявив про свою відкритість до цього за певних умов", - зазначили в парламенті ФРН.

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Інші зустрічі

Програмою візиту глави держави в німецьку столицю передбачені переговори з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом, їхня спільна участь у 8-му Німецько-українському бізнес-форумі.

У відомстві канцлера також анонсували спільну зустріч з "численними главами європейських держав та урядів, а також високопосадовцями ЄС та НАТО".

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