Зеленский обсудит с президентом Бундестага Клекнер предстоящие выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин в понедельник, 15 декабря, встретится с председателем Бундестага Юлией Клекнер.

Об этом сообщили в пресс-службе немецкого парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Темы встречи

"Председатель немецкого Бундестага Юлия Клекнер примет президента Украины Владимира Зеленского для переговоров. Среди тем встречи будет рассмотрен вопрос новых выборов в Украине – президент заявил о своей открытости к этому при определенных условиях", – отметили в парламенте ФРГ.

Другие встречи

Программой визита главы государства в немецкую столицу предусмотрены переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, их совместное участие в 8-м Германско-украинском бизнес-форуме.

В ведомстве канцлера также анонсировали совместную встречу с "многочисленными главами европейских государств и правительств, а также высокопоставленными должностными лицами ЕС и НАТО".

