Зеленский обсудит с президентом Бундестага Клекнер предстоящие выборы в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин в понедельник, 15 декабря, встретится с председателем Бундестага Юлией Клекнер.
Об этом сообщили в пресс-службе немецкого парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Темы встречи
"Председатель немецкого Бундестага Юлия Клекнер примет президента Украины Владимира Зеленского для переговоров. Среди тем встречи будет рассмотрен вопрос новых выборов в Украине – президент заявил о своей открытости к этому при определенных условиях", – отметили в парламенте ФРГ.
Другие встречи
Программой визита главы государства в немецкую столицу предусмотрены переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, их совместное участие в 8-м Германско-украинском бизнес-форуме.
В ведомстве канцлера также анонсировали совместную встречу с "многочисленными главами европейских государств и правительств, а также высокопоставленными должностными лицами ЕС и НАТО".
- Ранее сообщалось, что в эти выходные в Берлине ожидается встреча специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента США, с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
він починає думати, що він КІНЬ »
А коли приїхав Німеччини, то біг як щур від автомобіля до приміщення, бо збоку були українські громадяни, що прийшли побачити цього потужного
патрідіота, і (можливо) щось запитати.😂
у травні 2024 вибори не можна було проводити, а зараз дуже треба?
коли конституція до сраки?
тоді, чи зараз?
аааа.....
трамп вище конституції, законів та міжнародного права.....
а його вороги, відчувають як їжака в своїй ср...ці, .... трампутіни і ...... не дадуть збрехати.