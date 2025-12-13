РУС
455 26

Зеленский обсудит с президентом Бундестага Клекнер предстоящие выборы в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин в понедельник, 15 декабря, встретится с председателем Бундестага Юлией Клекнер.

Об этом сообщили в пресс-службе немецкого парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Темы встречи

"Председатель немецкого Бундестага Юлия Клекнер примет президента Украины Владимира Зеленского для переговоров. Среди тем встречи будет рассмотрен вопрос новых выборов в Украине – президент заявил о своей открытости к этому при определенных условиях", – отметили в парламенте ФРГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетит Берлин 15 декабря: проведет встречу с канцлером Германии Мерцем, - СМИ

Другие встречи

Программой визита главы государства в немецкую столицу предусмотрены переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, их совместное участие в 8-м Германско-украинском бизнес-форуме.

В ведомстве канцлера также анонсировали совместную встречу с "многочисленными главами европейских государств и правительств, а также высокопоставленными должностными лицами ЕС и НАТО".

Читайте также: Был сигнал от США по выборам в Украине – я готов к этому, - Зеленский

  • Ранее сообщалось, что в эти выходные в Берлине ожидается встреча специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента США, с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.

Автор: 

выборы (24846) Германия (7423) Зеленский Владимир (22961) Бундестаг (232)
Топ комментарии
+8
Іди накуй.Просто без виборів.
показать весь комментарий
13.12.2025 11:46 Ответить
+6
« Коли ВІСЛЮКУ приділяють багато уваги,
він починає думати, що він КІНЬ »
показать весь комментарий
13.12.2025 11:53 Ответить
+5
тема виборів для лохторату.Ціль-просидіти при владі і завдати шкоди
показать весь комментарий
13.12.2025 11:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Трамп прикриє Україну?
показать весь комментарий
13.12.2025 11:44 Ответить
Іди накуй.Просто без виборів.
показать весь комментарий
13.12.2025 11:46 Ответить
Шатли,шашлики,вибори.
показать весь комментарий
13.12.2025 11:47 Ответить
Вибори необхідні. Але як іх провести......
показать весь комментарий
13.12.2025 11:47 Ответить
тема виборів для лохторату.Ціль-просидіти при владі і завдати шкоди
показать весь комментарий
13.12.2025 11:49 Ответить
Хоть би поховали в Бундестазі, оті роялі чи піаніно, а то зеленський їм таке збацає без рук!! Шуберт з Брамсом, оживуть!!
показать весь комментарий
13.12.2025 11:48 Ответить
« Коли ВІСЛЮКУ приділяють багато уваги,
він починає думати, що він КІНЬ »
показать весь комментарий
13.12.2025 11:53 Ответить
Минулого року, Зеленський пропонував передати Україні соцдопомогу, яку біженці отримують за кордоном.
А коли приїхав Німеччини, то біг як щур від автомобіля до приміщення, бо збоку були українські громадяни, що прийшли побачити цього потужного патр ідіота, і (можливо) щось запитати.😂
показать весь комментарий
13.12.2025 11:58 Ответить
Проведення виборів радиться з усім світом, фінансування ЄС, зброя ЄС НАТО, енергія ЄС, перемовини ЄС США.... Ми незалежні та сувеніри, не переплутайте 😸. Доречі нам по факту від слова зовсім ВР не потрібна.
показать весь комментарий
13.12.2025 11:59 Ответить
Суверені*
показать весь комментарий
13.12.2025 12:00 Ответить
Це прикриття. Він просто боїться брати на себе відповідальність.
показать весь комментарий
13.12.2025 12:02 Ответить
Нафіг нам вру якщи ми туди баранів обрали і у нас оп є?
показать весь комментарий
13.12.2025 12:17 Ответить
А хто буде відповідати за Міндічя, Єрмака, etcetera...
показать весь комментарий
13.12.2025 12:01 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2025 12:10 Ответить
Жодних виборів до закінчення війни. Вибори роздеруть країну зсередини. Саме тому ***** і його холуй Трамп вимагають вибори. Їм пофіг хто там "переможе". Головне спричинити управлінський хаос і спровокувати громадянський конфлікт всередині країни, що суттєво погіршить ситуацію на фронті, що, своєю чергою, може призвести до задоволення "хотєлок" ***** і колосальних втрат для України. Кожний хто вимагає виборів зараз (під тиском Трампа і його ручних хабадників Кушнера і Віткоффа) провокатор, агент ***** або просто дурень. Проведення виборів під час війни чи під час тимчасового перемир'я веде до поразки. Крапка. Зараз необхідно відсторонити корумповане оточення Зєлєнского і змусити нових призначенців чесно виконувати обов'язки.
показать весь комментарий
13.12.2025 12:03 Ответить
Яких призначенців?Нам потрібно не "правильні" призначенці а розігнати оп і повернути владу вру
показать весь комментарий
13.12.2025 12:18 Ответить
Кому повернути? ВР? В якій в "першій сотні Зєлєнского" 76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел Арахамія (кавказький жид), 1 негр-напівукраїнець Бєлєнюк і всього 8 (вісім!!!) етнічних українців? ВР привчили отримувати "конверти" за кожне голосування по команді голови фракції...
показать весь комментарий
13.12.2025 12:27 Ответить
В вру обранці народу українського а не призначенці.Які призначають кабмін.
показать весь комментарий
13.12.2025 12:29 Ответить
Почався зондаж, чи закриють очі на експрес-шоу "Вибори Знленского". Бо Зеля хоче спочатку свій другий термін, а потім підпис Трампу.
показать весь комментарий
13.12.2025 12:07 Ответить
тобто?
у травні 2024 вибори не можна було проводити, а зараз дуже треба?
коли конституція до сраки?
тоді, чи зараз?
аааа.....
трамп вище конституції, законів та міжнародного права.....
показать весь комментарий
13.12.2025 12:08 Ответить
Всі так виборам радіють.А иепер заспокойтеся,огляністься навкруги і прикиньте кого нарід наст през обере та у вру кого заведе.Якщо,звісно,народу датуть можливість обирати.
показать весь комментарий
13.12.2025 12:12 Ответить
Як на мене тема виборів не виборів не основа, але точно зондує поверхню на рахунок політичного притулку...
показать весь комментарий
13.12.2025 12:16 Ответить
Леонід Кучма "Я не знаю, яке саме, але у Зеленського велике майбутнє"

а його вороги, відчувають як їжака в своїй ср...ці, .... трампутіни і ...... не дадуть збрехати.

показать весь комментарий
13.12.2025 12:16 Ответить
Ліг під Трампа. Вибори, розведення, скорочення ВСУ, гарантії (власної безпеки, вєстімо). Але з почуттям власної гідності. Не первий раз замужем, дєло привичноє.
показать весь комментарий
13.12.2025 12:24 Ответить
Але зате як круто бикував в овальному кабінеті!Як українці раділи!Правда не довго і бикував і раділи
показать весь комментарий
13.12.2025 12:30 Ответить
 
 