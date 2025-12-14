Ліквідовано зрадника-ветерана АТО Гавія, який став на бік РФ та воював проти України, - ЗМІ. ФОТО

У селі Новокам’янка Таврійської міської громади Каховського району на Херсонщині відбулося поховання 39-річного колишнього учасника АТО Степана Гавія. Після початку окупації він добровільно уклав контракт із збройними силами РФ та брав участь у бойових діях проти України. За наявною інформацією, Гавій співпрацював з окупантами, передавав їм дані про проукраїнськи налаштованих жителів села та називав себе "комендантом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр журналістських розслідувань із посиланням на власні джерела.

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Проти українців також воює прийомний син Гавія 22-річний Артур Трощинський - нещодавно він отримав інвалідність в районі Олешків.

Ліквідація зрадника

Як зазначається, Збройні Сили України ліквідували зрадника-ветерана АТО Степана Гавія з села Новокамʼянка Каховського району Херсонщини. Це сталось орієнтовно три місяці тому. Поховали Гавія на сільському кладовищі.

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"Гавій добровільно уклав контракт зі збройними силами РФ. Він був впевнений, що служитиме десь у Криму, але після "учєбки" його відправили на фронт. Там його і завалили наші. Деякий час він вважався безвісти зниклим, а потім росіяни визнали його загиблим. Попри те, що Гавія вже поховали, його дружина всім у селі розповідає, що її Стьопа живий і що вона його обовʼязково дочекається з фронту", - сказав ЦЖР мешканець села Новокамʼянка.

За словами кількох джерел ЦЖР, після зникнення Гавія у Новокамʼянці одразу стало спокійніше. Адже цей чоловік здавав російським окупантами проукраїнських мешканців села, а також тих, хто з різних причин не йшов отримувати російську так звану гуманітарку та інші виплати від ворога.

Гавій Степан Степанович, 25 лютого 1986 року народження - уродженець села Карпатське Самбірського району Львівської області. У Новокамʼянці він зʼявився після того як знайшов собі тут дружину, яка теж працює на російських окупантів. Він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані спʼяніння і скоєння ДТП, має в Україні чимало боргів.

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Пасинок теж воював на боці РФ

Разом зі Степаном Гавієм контракт із збройними силами РФ добровільно підписав його прийомний старший син Артур Трощинський , 8 жовтня 2003 року народження. З грудня 2024 року Артур публікує на своїй сторінці у соцмережі фотографії, на яких хизується своєю службою у російських окупантів.

, 8 жовтня 2003 року народження. З грудня 2024 року Артур публікує на своїй сторінці у соцмережі фотографії, на яких хизується своєю службою у російських окупантів. Нещодавно Трощинський наступив на протипіхотну міну в районі міста Олешки на лівобережній Херсонщині і йому відірвало частину ноги. За останньою наявною інформацією, зараз цей 22-річний комбатант лікується після поранення і продовжує любити Росію.

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