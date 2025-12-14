Ліквідовано зрадника-ветерана АТО Гавія, який став на бік РФ та воював проти України, - ЗМІ. ФОТО
У селі Новокам’янка Таврійської міської громади Каховського району на Херсонщині відбулося поховання 39-річного колишнього учасника АТО Степана Гавія. Після початку окупації він добровільно уклав контракт із збройними силами РФ та брав участь у бойових діях проти України. За наявною інформацією, Гавій співпрацював з окупантами, передавав їм дані про проукраїнськи налаштованих жителів села та називав себе "комендантом".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр журналістських розслідувань із посиланням на власні джерела.
Проти українців також воює прийомний син Гавія 22-річний Артур Трощинський - нещодавно він отримав інвалідність в районі Олешків.
Ліквідація зрадника
Як зазначається, Збройні Сили України ліквідували зрадника-ветерана АТО Степана Гавія з села Новокамʼянка Каховського району Херсонщини. Це сталось орієнтовно три місяці тому. Поховали Гавія на сільському кладовищі.
"Гавій добровільно уклав контракт зі збройними силами РФ. Він був впевнений, що служитиме десь у Криму, але після "учєбки" його відправили на фронт. Там його і завалили наші. Деякий час він вважався безвісти зниклим, а потім росіяни визнали його загиблим. Попри те, що Гавія вже поховали, його дружина всім у селі розповідає, що її Стьопа живий і що вона його обовʼязково дочекається з фронту", - сказав ЦЖР мешканець села Новокамʼянка.
За словами кількох джерел ЦЖР, після зникнення Гавія у Новокамʼянці одразу стало спокійніше. Адже цей чоловік здавав російським окупантами проукраїнських мешканців села, а також тих, хто з різних причин не йшов отримувати російську так звану гуманітарку та інші виплати від ворога.
Гавій Степан Степанович, 25 лютого 1986 року народження - уродженець села Карпатське Самбірського району Львівської області. У Новокамʼянці він зʼявився після того як знайшов собі тут дружину, яка теж працює на російських окупантів. Він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані спʼяніння і скоєння ДТП, має в Україні чимало боргів.
Пасинок теж воював на боці РФ
- Разом зі Степаном Гавієм контракт із збройними силами РФ добровільно підписав його прийомний старший син Артур Трощинський, 8 жовтня 2003 року народження. З грудня 2024 року Артур публікує на своїй сторінці у соцмережі фотографії, на яких хизується своєю службою у російських окупантів.
- Нещодавно Трощинський наступив на протипіхотну міну в районі міста Олешки на лівобережній Херсонщині і йому відірвало частину ноги. За останньою наявною інформацією, зараз цей 22-річний комбатант лікується після поранення і продовжує любити Росію.
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Какую - то шестерку замочили
А президент ДВУШКИ в ГРУ РФ отправляет
И ему за это - ничего!!!!!