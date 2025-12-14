Ликвидирован предатель-ветеран АТО Гавий, который встал на сторону РФ и воевал против Украины, - СМИ. ФОТО

В селе Новокаменка Таврической городской громады Каховского района Херсонской области состоялись похороны 39-летнего бывшего участника АТО Степана Гавия. После начала оккупации он добровольно заключил контракт с Вооруженными силами РФ и участвовал в боевых действиях против Украины. По имеющейся информации, Гавий сотрудничал с оккупантами, передавал им данные о проукраински настроенных жителях села и называл себя "комендантом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на собственные источники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Против украинцев также воюет приемный сын Гавия 22-летний Артур Трощинский - недавно он получил инвалидность в районе Олешек.

Ликвидация предателя

Как отмечается, Вооруженные Силы Украины ликвидировали предателя-ветерана АТО Степана Гавия из села Новокаменка Каховского района Херсонской области. Это произошло ориентировочно три месяца назад. Похоронили Гавия на сельском кладбище.

Читайте также: До 15 лет осуждены еще два предателя, которые воевали против Сил обороны Украины, - СБУ

"Гавий добровольно заключил контракт с Вооруженными силами РФ. Он был уверен, что будет служить где-то в Крыму, но после "учебы" его отправили на фронт. Там его и завалили наши. Некоторое время он считался без вести пропавшим, а затем россияне признали его погибшим. Несмотря на то, что Гавия уже похоронили, его жена всем в селе рассказывает, что ее Степа жив и что она его обязательно дождется с фронта", - сказал ЦЖР житель села Новокаменка.

По словам нескольких источников ЦЖР, после исчезновения Гавия в Новокаменке сразу стало спокойнее. Ведь этот человек сдавал российским оккупантам проукраинских жителей села, а также тех, кто по разным причинам не шел получать российскую так называемую гуманитарку и другие выплаты от врага.

Гавий Степан Степанович, 25 февраля 1986 года рождения - уроженец села Карпатское Самборского района Львовской области. В Новокаменке он появился после того, как нашел себе здесь жену, которая тоже работает на российских оккупантов. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и совершение ДТП, имеет в Украине немало долгов.

Читайте также: До 15 лет приговорена предательница, которая вместе с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны в Донецкой области, - СБУ

Пасынок тоже воевал на стороне РФ

Вместе со Степаном Гавием контракт с Вооруженными силами РФ добровольно подписал его приемный старший сын Артур Трощинский , 8 октября 2003 года рождения. С декабря 2024 года Артур публикует на своей странице в соцсети фотографии, на которых хвастается своей службой у российских оккупантов.

, 8 октября 2003 года рождения. С декабря 2024 года Артур публикует на своей странице в соцсети фотографии, на которых хвастается своей службой у российских оккупантов. Недавно Трощинский наступил на противопехотную мину в районе города Олешки на левобережной Херсонщине и ему оторвало часть ноги. По последней имеющейся информации, сейчас этот 22-летний комбатант лечится после ранения и продолжает любить Россию.

Читайте: Воевал на стороне РФ и попал в плен ВСУ: до 15 лет тюрьмы приговорили жителя оккупированного Крыма