Порайонне оповіщення: новий підхід до оголошення повітряних тривог запроваджено майже по всій Україні, - Свириденко

По майже всій Україні запроваджується новий підхід до оголошення повітряних тривог - порайонне оповіщення.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Поділ на райони

За її словами, ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

"Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв", - наголошує Свириденко.

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Переваги

На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області.

"Новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській - більш ніж на місяць у деяких громадах", - додала прем’єрка.

Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах.

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Оперативність реагування

Крім цього, як резюмує Свириденко, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8-15 секунд, що підвищує оперативність реагування.