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Новини Повітряна тривога через загрозу балістики
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Порайонне оповіщення: новий підхід до оголошення повітряних тривог запроваджено майже по всій Україні, - Свириденко

Порайонне оголошення тривоги

По майже всій Україні запроваджується новий підхід до оголошення повітряних тривог - порайонне оповіщення.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Поділ на райони

За її словами, ДСНС разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей.

"Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози. Про це давно просили бізнес і місцеві громади, щоб підприємства могли працювати без простоїв", - наголошує Свириденко.

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Переваги

На першому етапі система пройшла тестування у 13 регіонах. Тепер вона розширена на всі області.

"Новий підхід уже суттєво скоротив тривалість тривог. Особливо це відчутно у прифронтових і центральних регіонах. Найбільший ефект фіксуємо в Дніпропетровській області, там деякі громади отримали понад 100 додаткових діб без тривог. У Сумській області час тривог скоротився на 50 днів, Харківській - більш ніж на місяць у деяких громадах", - додала прем’єрка.

Це дає змогу критичній інфраструктурі та бізнесу працювати стабільніше й підтримувати економічну активність у регіонах.

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Оперативність реагування

Крім цього, як резюмує Свириденко, передача сигналу від Повітряних сил до ДСНС тепер триває не кілька хвилин, а 8-15 секунд, що підвищує оперативність реагування.

Автор: 

Свириденко Юлія (957) Повітряні сили (3504) повітряна тривога (984)
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Топ коментарі
+4
Вже побачили як світла на вихідні стане більше, Одеса досі до тями не може прийти від фейєверків.
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15.12.2025 12:56 Відповісти
+4
Подонкі вонючіє.
Четвертий рік Великої Війни, а вони сповіщають тільки в кгбстькому телеграмі. Таким уйобкам треба голову відірвати і в піщєвод надрочити.

P.S. iOS слово «подонкі» виправляє на «по-донецкі». APPLE 🍎 щось знає
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15.12.2025 13:16 Відповісти
+3
І оцих різних речників , радників до гузна а Україні, що вони виконують, загадка..до речі а де речник полтавського тцк істомін? Щось не чути , раніше воно вилазило і вузькими оками кліпало про те що тцк молодці а ухилянти гівно.
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15.12.2025 13:08 Відповісти

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