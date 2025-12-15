РУС
Порайонное оповещение: новый подход к объявлению воздушных тревог введен по всей Украине, - Свириденко

Порайонное объявление тревоги

По всей Украине вводится новый подход к объявлению воздушных тревог - порайонное оповещение.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Разделение на районы

По ее словам, ГСЧС совместно с Воздушными силами и ОВА запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.

"Дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в тех громадах, где в конкретный момент нет реальной угрозы. Об этом давно просили бизнес и местные громады, чтобы предприятия могли работать без простоев", - отмечает Свириденко.

Преимущества

На первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области.

"Новый подход уже существенно сократил продолжительность тревог. Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах. Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые общины получили более 100 дополнительных суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, в Харьковской - более чем на месяц в некоторых общинах", - добавила премьер.

Это позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать стабильнее и поддерживать экономическую активность в регионах.

Оперативность реагирования

Кроме этого, как резюмирует Свириденко, передача сигнала от Воздушных сил к ГСЧС теперь занимает не несколько минут, а 8-15 секунд, что повышает оперативность реагирования.

